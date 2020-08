Hallitus on linjannut, että matkustusrajoitukset ja sisärajavalvonta palautetaan muun muassa Kreikasta.

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoo, että matkailualan yrittäjien tilanne on nyt tukala.

Hallitus kertoi tiistaina, että matkustusrajoitukset palautetaan useista maista tulevaan liikenteeseen. Syynä on pahentunut koronavirustilanne.

”Maanantaina listalta putoaa entisestään niitä maita, joihin matkatoimistot ovat järjestäneet niin työ- kuin vapaa-ajan matkoja. Toimintakenttä on käymässä todella ahtaaksi yrittäjille. Nyt ei ole maita, jonne matkoja voisi järjestää. Lähitulevaisuus näyttää todella synkältä”, Mäki-Fränti sanoo.

Mäki-Fräntin mukaan moni matkailualan yrittäjä miettii nyt, kannattaako yritystoimintaa enää jatkaa.

”Ei ole tietoa siitä, kuinka kauan koronaviruskriisi kestää, ja jos hallituksen linja on se, että vedetään kaikista tiukinta linjaa Euroopassa, niin ei se kauheasti jätä mahdollisuuksia yrityksille.”

Mäki-Fräntin mukaan hallituksen yleisviesti vaikuttaa siihen, että ihmiset pysyvät kotona.

”Tällä hetkellä suomalaiset ovat todella varovaisia matkailijoita. Yleisviesti hallituksen suunnalta on mielestämme aika ehdoton ja tyrmäävä, että pysykää mieluummin kotona.”

Mäki-Fräntin mukaan liitto teki heinäkuussa jäsenyritysten keskuudessa selvitystä, kuinka paljon matkoja on nyt myyty. ”Se on noin 10 prosenttia viime vuodesta. Varauksia on tällä hetkellä todella vähän.”

Mäki-Fränti jännittää nyt, valitaanko Suomessa 18. syyskuuta ”eurooppalaisempi linja matkailuun”.

”Silloin Schengen-alueen sisärajatarkastusten määräaika tulee vastaan. Monella yrityksellä alkaa usko loppua nyt. Henkilöstö on ollut lomautettuna huhtikuun alusta. Edes irtisanomisia ei välttämättä pystyttäisi tekemään ilman, että yhtiö ajautuu konkurssiin. Kassat ovat tyhjänä jo ennestäänkin.”

Finnairin myyntijohtaja Mikko Turtiainen sanoo, että Finnairin tilanne elää päivittäin rajoituksien mukaan.

”Seuraamme päivätasolla, miten kysyntä kehittyy tiettyihin kaupunkeihin ja miten rajoitukset vaikuttavat kysyntään. Niiden perusteella validoimme nopeasti tilannetta”, Turtiainen kertoo.

Silloin kun rajoitukset muuttuvat, Finnairilla nähdään muutoksia kysynnässä. Kun rajoituksia kiristetään, kysyntä laskee hyvinkin nopeasti, Turtiainen sanoo. Syyskuun osalta vuorotiheyksiä on vähennetty jo viime viikolla.

”Haastetta loppusyksyn osalta aiheuttaa se, että aikajänteet ovat lyhyitä. Muutoksia voi tulla taas pian”, Turtiainen sanoo.

”Olen ollut 20 vuotta Finnairilla ja nähnyt, miten verkostoa rakennetaan. Verkostotiimimme tekevät kovaa työtä sen eteen, että he saavat analysoitua näiden uusien rajoitusten vaikutukset.”

Kesällä esimerkiksi Kööpenhamina muodostui Finnairille tärkeäksi. Toukokuisen suunnitelman perusteella Finnairilla oli syyskuulle jopa 28 viikkovuoroa Kööpenhaminaan. Nyt suunnitelmat menevät uusiksi, sillä myös Tanska siirtyi matkustusrajoitusten piiriin. Jo viime viikolla Finnair pienensi Kööpenhaminan lennot 14 viikkovuoroon.

” Uuden linjauksen myötä se voi pienentyä entisestään riippuen tilannekatsauksestamme”, Turtiainen sanoo.

Kun esimerkiksi Norja ja Sveitsi olivat vielä vihreitä maita, Finnair näki vahvaa kysyntää Oslon ja Zürichin reiteillä, Turtiainen kertoo.

Tällä hetkellä tuleva syyskuu vastaa kapasiteetiltaan noin 30 prosenttia syyskuusta 2019.

”Ero on siis huomattava. Se osoittaa, missä tilanteessa olemme juuri nyt.”

Turtiainen sanoo, että olisi kaikkien etu, jos rajoja avataan järkevästi.

”Oikean tasapainon löytäminen on kuitenkin suurin kysymys. Alueellisesti suurikokoisessa maassa tapauksien määrä saattaa alueellisesti vaihdella paljonkin, ja on hyvä kysymys, tulisiko näitä asioita tarkastella enemmänkin aluekohtaisesti.”

Jos matkustajalla on jo varaus, ja lento peruuntuu, Finnair pyrkii reitittämään matkan uudelleen. Matkan ajankohtaa voi myös siirtää myöhemmäksi tai hakea hyvitystä käyttämättömästä lentolipusta tai sen osasta ja etukäteen maksetuista lisäpalveluista.

Suomen Tuin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen sanoo, että matkatoimiston tilanne on vakaa, koska muut maat kannattelevat Suomen tilannetta. Saksalainen Tui lukeutuu maailman suurimpiin matkailualan yrityksiin.

”Yritys on siinä mielessä vakavarainen, että meillä jatkuu vielä muissa maissa kesäkausi. Mutta toki menemme pienemmällä kapasiteetilla kuin vuosi sitten samaan aikaan.”

Suomalaisten varaukset Tuin kautta Espanjaan ja Kreikkaan on seuraavan kahden viikon ajalta peruttu.

”Me katsomme tilannetta kahden viikon sykleissä, kuten Suomen hallitus. Olemme peruneet matkat ensi maanantaista kaksi viikkoa eteenpäin. Ensi talvi ja kesä ovat myynnissä.”

Aaltonen toivoo, että hallitus tarkastelisi eri maita myös alueellisesti.

”Esimerkiksi Kreikan saarilla Kreetalla ja Ródoksella koronavirustapauksia on vain muutamia. Kun niputetaan koko Kreikka yhdeksi paketiksi, se on ongelmallista.”