Metsäyhtiö UPM:n pyrkimykset kehittää puusta tuotteita myös sairaudenhoitoon alkavat kantaa hedelmää.

Sairaalatarvikkeiden tukkuliike Steripolar alkaa myydä nanoselluloosasta valmistettua haavasidosta Fibdexiä Suomessa. Fibdex on ensimmäinen UPM:n kehittämä sairaanhoidossa käytettävä tuote. Se sai EU:n markkinoilla vaadittavan viranomaishyväksynnän runsas vuosi sitten. Yhdysvalloissa rekisteröintiprosessi on meneillään.

UPM on kehittänyt haavasidosta yhdessä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksen ja yliopiston farmasian tiedekunnan kanssa.

UPM:n mukaan koekäytössä nanoselluloosasta valmistettu haavasidos tarjoaa hyvät olosuhteet haavojen paranemiseen. Sitä on kokeiltu esimerkiksi palovammapotilaiden suuriin ihosiirtoihin liittyvien haavojen hoidossa.

Haavan päälle laitetaan vain yksi nanosellusta tehty sidos, jota ei tarvitse vaihtaa paranemisprosessin aikana. Sidos irtoaa itsestään haavan parannuttua. Paranemisprosessi on UPM:n mukaan potilaalle entistä kivuttomampi ja sairaalalle tehokkaampi.

”Jo pienimuotoisen testaamisen perusteella suhtaudun nanoselluun luottavaisen positiivisesti. Olemme hyvin halukkaita jatkamaan kokeilua, koska pidempiaikaisessa käytössä tuotteiden eroavaisuudet tulevat vielä paremmin esiin”, plastiikkakirurgi Jyrki Vuola Helsingin yliopistollisen keskussairaalan palovammakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

UPM kehittää lääketieteen sovelluksia Biomedicals-yksikössään. Raaka-aineena on Suomessa kasvanut koivu. Vuonna 2007 alkanut tutkimus ja tuotekehitys on poikinut kolme kaupallista tuotetta. Aiemmin myyntiin on tullut kaksi lääkkeiden ja soluhoitojen kehityksessä käytettävää hydrogeeliä.

Nanoselluloosa koostuu tavallista sellukuitua pienemmistä kuiduista, joiden kokoa voidaan säädellä erilaisin käsittelyin. Vesiliuoksessa nanoselluloosa muodostaa geelimäisen seoksen.

Nanosellulla on monenlaisia käyttötarkoituksia lääketieteessä, koska se on niin sanotusti täysin bioyhteensopiva. Ihmiskeho ei hylji sitä, eikä se ole ihmisen soluille lainkaan myrkyllistä.

Siitä on valmistettu maailmalla esimerkiksi rustoproteeseja, ja sen arvellaan voivan toimia tukirakenteena erilaisten ihmisen varaosien kasvattamiselle.

Nanoselluloosaan liittyvää tutkimusta johtaa Helsingin yliopistossa professori Marjo Yliperttula.

Hänen mukaansa tutkittavana on useita hoitoja, joiden tavoite on parantaa ja kotiuttaa potilaat aiempaa nopeammin.

”Jatkoa ajatellen iso juttu on se, että nanoselluloosasta valmistetun kalvon päälle voi laittaa lääkettä, bakteerien kasvua estäviä aineita tai jopa kantasoluja”, Yliperttula sanoo UPM:n tiedotteessa.

Lääketieteen ulkopuolella nanosellulle on kaavailtu monenlaisia käyttötarkoituksia muun muassa muovin korvaajana.