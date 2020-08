Suomen hallitusta arvosteltiin keväällä kovin sanoi siitä, ettei se käytä yhtä paljon koronaviruksen vuoksi kärsivien yritysten palkkatukeen kuin vaikkapa Tanska ja Ruotsi.

Monissa muissa maissa toki käytettiin enemmän rahaa, koska oli pakko. Niillä ei näet ollut tilanteeseen sopivaa lomautusjärjestelmää.

Tämä käy ilmi Teknologiateollisuuden, Paperiliiton ja Ammattiliitto Pron rahoittamasta tuoreesta selvityksestä.

Selvityksessä käydään läpi, miten Ruotsi, Tanska, Saksa, Hollanti, Itävalta ja Espanja pyrkivät välttämään irtisanomiset.

”Useassa maassa ei ole Suomen kaltaista joustavaa lomautusjärjestelmää, johon koronakriisin iskiessä tarvitsi tehdä vain pieniä viilauksia. Siksi tukijärjestelmät piti rakentaa pikavauhtia lakien ja työehtosopimusten kautta”, selvityksen tehnyt työelämän konsultti Jyrki Raina sanoo.

Suomessa työntekijän omavastuuaika poistettiin ja turvaa laajennettiin yksinyrittäjiin.

Rainan mukaan muualla Euroopassa on turvauduttu lähinnä työajan lyhentämiseen sopimalla poikkeusjärjestelyin pikapikaa valtakunnallisia ja alakohtaisia sopimuksia.

Muita toimia ovat olleet korvaukset yrityksille, kuten sosiaaliturvamaksujen kattaminen valtion varoin, arvonlisäveroalennukset, suorat tuet, lainat ja takuut.

Selvityksessä keskitytään työaikajärjestelmiin.

Suomessa lomautettujen korvaukset ovat olleet pienempiä kuin vertailumaissa.

Tämä johtuu osittain siitä, että Suomen lomautusmahdollisuus on pysyvä. Korvauksen kustantavat normaalioloissa työntekijät ja yritykset, ei valtio.

Muissa selvityksen maissa työntekijä on saanut 60–100 prosenttia normaalista ansiostaan, kun Suomessa korvaus on ollut yleisimmissä tuloluokissa 43–56 prosenttia.

”Minulle tuli yllätyksenä, miten korkeita korvauksia vertailumaissa on maksettu”, Raina sanoo.

Kaikissa maissa tukia on jaettu valtavia määriä. Tukien ehdot ovat monissa maissa olleet kovempia Suomessa.

Osingonjako kiellettiin Tanskassa ja Espanjassa sekä Hollannissa, jossa kiellettiin myös johdon bonukset. Ruotsissakin viranomainen voi katsoa, että osinkoa jakava yritys ei ole tuen tarpeessa.

Suomessa lomauttavat tai tukea saavat yritykset voivat maksaa osinkoa tai palkita johtajiaan bonuksilla.

Selvityksessä sanotaan, että eri maiden järjestelmät ovat näin isoon kriisiin yllättävän jäykkiä.

Rainan mukaan muualla ei ehkä ole syntynyt Suomen kaltaista systemaattista lomautusjärjestelmää, koska työelämän tottumukset ovat erilaisia.

”Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa on ollut aika fantastista paikallisen tason toimintaa vuosikymmeniä. Näissä maissa työelämän sopiminen on perustunut keskinäiseen kunnioitukseen. Suomessa ei vielä olla tässä tilanteessa.”

”Minut yllätti myös se, kuinka vahva merkitys ammattiliitoilla ja yritysneuvostoilla on eri maissa ollut kriisin aikana. Ne on pantu tukisysteemin toimivuuden vartijoiksi”, hän sanoo.

Raina on huolissaan siitä, mitä valtavat tuet lopulta aiheuttavat talouselämälle ja miten valtavan kalliista tuista päästään pois.

”Pian alkaa varmasti myös keskustelu siitä, missä vaiheessa tuet alkavat vääristää kilpailua”, hän sanoo.

”Joka tapauksessa sekä työntekijät että työnantajat ovat olleet tyytyväisiä siihen, ettei tällä kertaa lähdetty samaan kuin kymmenen vuotta sitten finanssikriisissä, jolloin kiristettiin vyötä ja irtisanottiin. Ikuisesti tukia ei voi kuitenkaan jatkaa.”

Näin eri maissa on toimittu

Ruotsi

Ruotsissa hyväksyttiin huhti-toukokuussa laki lyhennetystä työajasta ja vastuunjaosta. Korvaus on 92,5–96 prosenttia normaalipalkasta, kun työaika lyhenee 20–60 prosenttia.

Valtio otti kriisitilanteessa kontolleen valtaosan kuluista. Jos työaika lyhenee esimerkiksi 60 prosenttia, yritys säästää palkkakustannuksissa hiukan päälle 50 prosenttia.

Suomessa työnantaja säästää koko palkan, kun se lomauttaa työntekijän. Työnantajat toki rahoittavat lomautusjärjestelmää työttömyysvakuutusmaksuilla.

Ruotsin tuen arvioidaan maksavan yhdeksän miljardia euroa. Suomessa valtio on arvioinut, että sen pitää tukea työttömyyskassoja 600 miljoonalla eurolla, jotta ne selviävät lomautusmaksuista. Tuki jäänee alle tämän.

Tanska

Tanskassa työmarkkinoiden keskusjärjestöt saivat nopeasti aikaan kolmikantasopimuksen, jossa keskeinen tekijä on valtion tuki lomautetun työntekijän palkkakustannuksiin.

Suomen kaltaista vakiintunutta lomautusjärjestelmää maassa ei ollut.

Normaalissa työsuhteessa oleva työntekijä saa Tanskassa täyden palkan, josta valtio korvaa työnantajalle 75 prosenttia kuukausipalkkaisen ja 90 prosenttia tuntipalkkaisen työntekijän bruttoansiosta.

Kaikki yritykset eivät saa tukea, vaan vain ne, jotka koronaviruksen vaikutuksesta joutuisivat irtisanomaan vähintään 30 prosenttia työvoimasta tai yli 50 työntekijää.

Tämän takia tuen on arvioitu maksavan valtiolle 510 miljoonaa euroa eli mahdollisesti vähemmän kuin millä Suomi tukee lomautusjärjestelmäänsä.

Vastapainoksi työntekijä joutuu ottamaan viisi palkatonta vuosiloma- tai vapaapäivää ja palaamaan töihin vaikka päivän varoitusajalla.

Yli kahdeksan miljoonan euron kokonaistukea hakevat yritykset eivät saa jakaa osinkoa tai ostaa omia osakkeitaan vuosina 2020–2021 eivätkä olla rekisteröityneitä veroparatiiseihin.

Saksa

Lyhennetyn työajan korvaus on Saksassa aluksi yleensä 67 prosenttia palkasta, jos työntekijällä on ainakin yksi lapsi. Anteliaampiakin sopimuksia on.

Liittovaltio maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut kokonaan tai osittain.

Paikallisen sopimuksen ollessa voimassa irtisanomiset eivät ole mahdollisia.

Saksassa on arvioitu, että lyhennetyn työajan tukeminen maksaa valtiolle noin 23 miljardia euroa vuonna 2020.

Hollanti

Pandemian levittyä Hollantiin maan hallitus korvasi normaalin lyhennetyn työajan järjestelmän hätärahastolla.

Valtion korvausosuus riippuu menetetystä liikevaihdosta.

Työnantajan kontolle jää 10–77,5 prosenttia palkkakuluista. Työntekijä saa täyden palkan.

Tukea saava yritys ei saa maksaa bonuksia eikä osinkoja vuonna 2020. Vähintään 20 työntekijän irtisanominen vaatii sopimuksen ammattiliiton tai työneuvoston kanssa.

Hallitus on arvioinut, että ohjelma maksaa noin 20 miljardia euroa.

Itävalta

Koronapandemian takia Itävallan kaksi suurta työmarkkinoiden keskusjärjestöä sopivat laajasta tukipaketista.

Valtio suostui korvaamaan lomautusten kustannuksista 80–100 prosenttia.

Työntekijää ei saa irtisanoa lyhennetyn työajan ja sitä seuraavan kuukauden aikana.

Hallitus arvioi lomautustukeen menevän 12 miljardia euroa.

Espanja

Espanjassa lyhennettyä työaikaa tekevät saavat työttömyysavustuksena enintään 70 prosenttia edellisestä bruttopalkastaan.

Koronapandemian takia hallitus otti kontolleen työnantajan sosiaaliturvamaksuja lomautustilanteessa.

Hallitus arvioi käyttävänsä lomautustukiin 17 miljardia euroa ja sosiaaliturvamaksuihin kuusi miljardia euroa.

Ohjelma kieltää osingonmaksun eikä tukea voi maksaa yrityksille, joiden pääkonttorit sijaitsevat veroparatiiseissa.