Yksityistä terveydenhuoltoa voitaisiin hyödyntää koronavirustestaamisessa aiempaa laajemmin, mutta se vaatisi valtiolta tiettyjen esteiden purkamista, sanoo Terveystalo.

Koronavirustestauksen kapasiteettia on lisätty Suomessa jatkuvasti, mutta ruuhkaa on elokuussa silti syntynyt etenkin pääkaupunkiseudulla. Sosiaali- ja terveysministeriön päivitetyn testausstrategian tavoitteena on kaksinkertaistaa testauskapasiteetti 10 000 näytteestä 20 000 näytteeseen vuorokaudessa.

Terveystalon mukaan yksityisellä puolella testataan nyt yli 5 000 näytettä vuorokaudessa.

Kolme suurta lääkäriketjua Mehiläinen, Terveystalo ja Aava sanoivat jo viime viikolla, että ne olisivat valmiita tekemään Husin kanssa enemmän yhteistyötä testausruuhkien purkamiseksi.

Mutta miten se käytännössä tehtäisiin? Terveystalon laboratoriodiagnostiikasta vastaava johtaja Eeva Nyberg-Oksanen ehdottaa kolme tapaa, joilla yksityinen puoli voisi osallistua enemmän testaamiseen.

HS kysyi kommentit ehdotuksiin sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiltä.

Ehdotus 1: Valtio voisi maksaa koronavirustestejä yksityisellä

Terveystalon ensimmäinen ehdotus on, että valtio maksaisi suorakorvauksena koronavirustestin yksityisellä puolella. Tämä olisi lähinnä Tanskan mallia, jota muun muassa THL:n johtajat ovat ehdottaneet.

Tällä hetkellä testistä saa kelakorvauksena 56 euroa. Testi maksaa yksityisellä puolella noin 200–250 euroa.

Esimerkiksi Kainuun sotealueella ja Rovaniemellä kuntalainen voi suoraan varata ajan yksityiselle testipaikalle ja lähettää laskun kunnalle, Nyberg-Oksanen kertoo. Kainuussa sote maksaa testistä 113,50 euroa, ja loppusumma jää testattavan maksettavaksi. Testimaksussa on omavastuuosuus.

Käytännöt eri kuntien ja sotealueiden välillä ovat kirjavia, Nyberg-Oksanen sanoo.

”Nyt kaikki kunnat miettivät itse, miten asian voisi hoitaa. Valtiollinen ratkaisu tähän olisi selkein.”

Ehdotus 2: Korotetaan työterveyshoidon kelakorvauskattoa ja korvausosuutta

Toinen Terveystalon ehdottama tapa olisi työterveyshoidon vuosittaisen kelakorvauskaton ja korvausosuuden nostaminen. Tätä ovat ehdottaneet keväällä myös työntekijöitä ja työnantajia edustavat työmarkkinajärjestöt ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK).

Tällä hetkellä Kelan maksamassa työterveyshuollon korvauksessa on noin 430 euron katto, josta korvataan 40 prosenttia. Maksimikorvaus työnantajalle on noin 200 euroa vuodessa työntekijää kohden.

”Käytännössä kaksi koronatestiä vievät koko summan ja palauttavat yhden”, Nyberg-Oksanen sanoo.

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet korvausosuuden nostamista 75 prosenttiin.

Terveystalon mukaan testaamisen ohjaaminen työterveyshuollon kautta olisi järkevää myös siksi, että työnantajat saisivat nopeasti tietää mahdollisista altistumisista ja tartuntaketjuja päästäisiin jäljittämään.

Ehdotus 3: Ostetaan testikapasiteettia yksityiseltä

Kolmas tapa, jota osa sairaanhoitopiireistä jo käyttää, ovat ulkoistukset, joissa testikapasiteettia ostetaan yksityiseltä puolelta. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ostaa jo yksityisiltä ketjuilta jonkin verran koronavirustestausta.

”Itse luulen, että kaikkia näitä kolmea tapaa tarvitaan”, Terveystalon Nyberg-Oksanen sanoo.

Näin STM kommentoi:

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) etuusyksikön johtaja Liisa Siika-aho sanoo, että testaamisen ohjaaminen työterveyshuollon kautta on ongelmallista siksi, että koronavirustestit menevät korvausluokkaan, joka ei kuulu kaikille työntekijöille. Olisi pohdittava, olisiko yhdenvertaista rahoittaa vain tietyn väestöryhmän testaamista.

Työterveyshuollon kelakorvaukset laskutetaan tilikausittain jälkikäteen niin, ettei niissä voi erotella yksittäisiä toimenpiteitä. Työterveyshuollon rahoittavat työnantajat ja palkansaajat vakuutusmaksuin. Jos valtio rahoittaisi koronatestit, niiden korvaaminen vaatisi kokonaan uutta järjestelmää ja lakimuutoksia.

Lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkunen STM:stä sanoo, että ostopalvelu, eli Terveystalon esittelemästä keinovalikoimasta kolmas, on ollut ja on edelleen mahdollinen keino hyödyntää yksityisiä palveluntuottajia, ja muita vaihtoehtoja pohditaan. Ostopalvelu on kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulla.

”Nykypalvelujärjestelmän rakenteet ovat mitä ovat. Asia on kuntien päätösvallassa.”

Mehiläisen koronatestauspaikka Hernesaaressa ruuhkautui tiistaina pahasti.

Riittääkö työvoima?

Lääkäriketjut Mehiläinen, Terveystalo ja Aava ihmettelivät HS:ssä jo viime viikolla Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen väitettä siitä, ettei yksityisten ketjujen testauskapasiteetti riitä purkamaan Husin testiruuhkaa.

Nyberg-Oksanen sanoo, että tämä väite on harhaanjohtava.

”Me seuraamme kysyntää, sitten reagoimme ja lisäämme kapasiteettia. Olemme jo reilussa parissa viikossa viisinkertaistaneet kapasiteettimme.”

Ensi viikkoon mennessä Terveystalo pystyy tekemään 3 000 koronavirustestiä vuorokaudessa. Nyberg-Oksasen mukaan kapasiteettia voidaan tästäkin kasvattaa, mutta ketju haluaisi ensin valtiolta selkeämmän suunnitelman siitä, miten yksityisen puolen hyödyntäminen käytännössä toimii.

”Mitä paremmin tiedetään, mitä meiltä halutaan, sitä paremmin osaamme reagoida. Esimerkiksi Tykslab ja Huslab ovat tiedottaneet investoivansa suuria määriä uusiin laitteisiin ja sanoneet, että valtio on luvannut nämä maksaa, mutta eihän me voida näin tehdä.”

Terveysalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Husin Lasse Lehtonen ja Fimlabin mikrobiologian erikoisalajohtaja Tapio Seiskari kertoivat HS:lle torstaina, että tällä hetkellä koronavirustestaamisen pullonkaula on henkilöstössä.

Osaavaa työvoimaa, etenkin näytteenottajia, ei yksikertaisesti riitä testauskapasiteetin nostamiseen, liitto ja laboratoriot sanovat.

Nyberg-Oksanen uskoo, että testaussumaa saataisiin purettua ennemmin tehostamalla prosesseja kuin vain palkkaamalla lisää väkeä.

”Uusien ihmisten palkkaamisessakin on oma perehdyttämistyönsä.”

Terveystalossa on päästy parhaimmillaan jo noin kahden minuutin koronanäytteenoton aikaan, Nyberg-Oksanen kertoo.

Hän korostaa, että koronavirustestien tekemisessä oleellista on koko ketjun toimivuus, ei vain virusnäytteen ottaminen.

Ketju lähtee liikkeelle siitä, kun ihminen epäilee itsellään koronatartuntaa ja ottaa yhteyden terveydenhuoltoon. Nyberg-Oksasen mukaan nyt hoitohenkilökuntaa on puhelimessa tekemässä oirearvioita ja varaamassa aikoja, vaikka tämän voisi digitalisoida.

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ovat ulkoistaneet vain yhden osan eli näytteenoton osin yksityisille toimijoille. Terveystalon näkemyksen mukaan selkeintä olisi, että koko ketju olisi saman toimijan käsissä.