Teknologiayhtiö Reaktorin työntekijöillä oli joka torstai tapana syödä yhdessä illallista Helsingin toimistolla.

Kun koronavirusepidemia keväällä iski, illalliset toimistolla loppuivat ja Reaktorin työntekijät siirtyivät etätöihin. Myös muu ajanvietto siirtyi verkkoon.

Kun epidemialle ei näy loppua ja etätyöt vain pitkittyvät, monissa yrityksissä pohditaan, millaisia kolhuja yhteisöllisyys, luottamus ja yrityskulttuuri saavat.

”Tutkimusten mukaan luottamuksen syntyyn tarvitaan myös kasvokkaisia kohtaamisia muualla kuin virtuaalimaailmassa, varsinkin uusissa tiimeissä”, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki.

HS kysyi kolmesta yrityksestä, miten niissä vaalitaan yhteisöllisyyttä etäoloissa.

Reaktor: Johdon on tunnistettava ihmiset, joille annetaan vastuuta ilmapiirin kehittämisestä

Reaktorin muutosvalmentaja Kati Vilkki arvioi, että tilanne yrityksissä voi tuntua nyt erityisen kuormittavalta, koska työntekijät olivat ikään kuin ”tsempanneet kesään asti”.

”Mutta nyt ei näy valoa tunnelin päässä. Etätyösuositus on palautettu ja tautitilanne pahentunut. Kaiken lisäksi etenemme kohti pimeintä vuodenaikaa, joka myös kuormittaa työntekijöitä. Nyt on todella tärkeää huolehtia hyvinvoinnista.”

Hallitus kertoi elokuun puolivälissä, että se suosittelee jälleen etätöitä. Suositus on tosin joustavampi kuin aiemmin: hallituksen mukaan etätöitä on syytä suositella alueilla, joilla terveysviranomaiset toteavat koronavirustartuntojen olevan lisääntymässä.

Vilkki sanoo, että koronaviruspandemian keskellä yrityksen pitää tukea työntekijöitä koulutuksien ja työterveyden tuen avulla.

”Tätä kautta ihmiset saavat työkaluja erikoiseen tilanteeseen. Näihin pitää olla matala kynnys ja paljon resursseja.”

Yksilöiden tukeminen ei kuitenkaan riitä, Vilkki sanoo. Myös tiimejä pitää tukea.

”Yhteisöllisyys syntyy myös siitä, että tavataan välillä ihan oikeassa maailmassa, vaikka vain kaksin. Siksi toivon, että viime kevään kaltaista sulkua ei tule.”

Työterveyslaitoksen Ruohomäen mukaan kasvotusten välittyy myös kehonkieli, kasvojen ilmeet, äänenpainot ja tunteet, jotka eivät välity tietokoneen ruudun kautta.

”Erityisesti jos on pelkoa tai eripuraa, nämä kannattaa käydä läpi kollegan kanssa kasvotusten. Tunneperäisiä asioita ei kannata käydä läpi pelkästään tekstin tai videon varassa.”

Ruohomäki sanoo, että yritysjohtajien kannattaa varsinkin pandemian keskellä muistuttaa työn tavoitteista ja merkityksestä.

”Yhteisöllisyys syntyy, kun muistutetaan, miksi tätä työtä tehdään.”

Rektorilla useat työntekijät ovat ottaneet tiimikehittäjän roolia. Tiimissä pitää olla tietyt henkilöt, jotka ottavat vastuuta siitä, miten tiimi toimii ja miten ilmapiiri kehittyy, Vilkki sanoo.

”Heidät kannattaa tunnistaa johdon ja muun tiimin puolesta ja heitä kannattaa kannustaa”, hän sanoo.

Reaktorilla on yrityksen sisällä tiimi, joka miettii koko ajan uusia keinoja lisätä yhteisöllisyyttä pandemian aikana.

”Kesällä järjestimme virkistäytymispäivän Zoomin välityksellä. Ensin oli kiinnostava luento ja Zoomin avulla loimme virtuaalisesti pienryhmät, joissa keskusteltiin.”

Online-luennon ja keskusteluiden jälkeen 24 pienryhmää levittäytyi ympäri Helsinkiä. Niissä saatettiin jumpata, pyöräillä tai pitää piknikkiä.

Kun Reaktorilla aiemmin oli yhteisiä kuukausikokouksia, nyt ne toteutetaan yrityksen sisäisenä tv-lähetyksenä, jota kaikki kerääntyvät etäpisteiltään seuraamaan ja keskustelemaan Slackissa.

”Tärkeintä on pitää yllä tunnetason luottamusta, joka koostuu siitä, että luotetaan kollegan ammattitaitoon, rehellisyyteen ja siihen, että toinen on samalla puolella.”

Smartly: Yhteinen karanteenikeittokirja ja virtuaalisia taputuksia

Maaliskuussa myös teknologiayritys Smartlyn Helsingin toimisto siirtyi täyteen etätyöhön. Kaikki työskentelevät edelleen kodeistaan.

Tuotejohtaja Arto Tolosen mukaan yhteisöllisyyttä luovat yllättävän pienet asiat.

Ennen pandemiaa Smartlyn Helsingin toimistolla oli tapana taputtaa kerran jokaiselle esiintyjälle viikkokokouksissa. Etänä tämä ei kuitenkaan toiminut samalla tavalla.

”Jotta saimme jatkaa yhden taputuksen perinnettämme, koodarimme kehittivät nopeasti sovellukseen virtuaalisen taputuksen. Sen avulla ruudulle tulvahtaa valtavasti taputuksia, mutta ääni ei häiriinny. Sillä on ollut iso merkitys kokousten yleiseen tunnelmaan.”

Huhtikuussa yrityksessä saatiin idea karanteenin yhteisestä kokkikirjasta. Ympäri maailmaa Smartlyn eri toimistojen työntekijät kokkailivat karanteenissa jännittäviä ruokalajeja, Tolonen kertoo.

”Niinpä loimme Smartlyn sisäisen karanteenin keittokirjan. Siellä on lista henkilöstön resepteistä, joita he ovat erityisesti kokkailleet karanteenin aikana.”

Tolosen mukaan yritys on valmistautunut siihen, että etätyötilanteessa ollaan vielä pitkään.

”Olemme kannustaneet myös siihen, että jos työmäärä on tilanteen takia vähentynyt, niin nyt Smartly pystyy tarjoamaan työntekijöille esimerkiksi erilaisia koulutuksia.”

Kaikki työntekijät suhtautuvat Tolosen mukaan tilanteeseen eri tavalla. Toiset toivovat paluuta toimistolle, toiset haluaisivat jatkaa etänä. Se on luonnollista.

”Henkilöstö on ykkösresurssi kaikessa. Jos meillä on hyvä tiimihenki ja ihmisiä, jotka tykkäävät tehdä töitä yhdessä, niin se on kilpailukyvyn ydin. Oikeat ihmiset pystyvät ratkaisemaan yhdessä hyvin vaikeitakin ongelmia.”

Kone: Yhteisöllisyys jopa parani, kun kaikki ovat etänä

Entä suuret kansainväliset yhtiöt, jotka ovat jo pitkään toimineet etäyhteyksin?

Esimerkiksi Koneella tiimien jäsenet ovat ennen koronavirusepidemiaakin sijainneet eri puolilla maailmaa. Työkaverit löytyvät Suomen lisäksi esimerkiksi Yhdysvalloista, Kiinasta ja Italiasta.

”Etätöiden tekeminen on meidän organisaatiossa todella tuttua, mutta toki siinä on suuri ero, tekeekö etätöitä päivän viikossa vai kuusi kuukautta putkeen”, sanoo Koneen uuslaiteliiketoiminnan kehitysjohtaja Milla Saaristenperä.

Hän kokee, että Koneella työyhteisön yhteisöllisyys on jopa tietyissä tiimeissä parantunut täydessä etätyössä.

”Ennen meillä on ollut esimerkiksi sellainen tilanne, että tiimipalaverissa viisi ihmistä istuu samassa neuvotteluhuoneessa, ja kolme osallistuu Teamsin kautta. Nyt tilanne on siinä mielessä tasa-arvoisempi, että kaikki osallistuvat etänä. Siksi täydellä etätyöskentelyllä on moniin tilanteisiin ollut jopa positiivinen vaikutus”, Saaristenperä sanoo.

Saaristenperän mukaan Koneella on säännölliset ajat kahvitteluille kamerat päällä, ja siinä hetkessä ei puhuta työasioista.

”Ennen nämä kahvihetket ovat olleet vain Suomen toimiston sisäisiä, mutta nyt ne ovat laajentuneet kansainvälisemmiksi, mikä on ollut hienoa. Koen, että olen oppinut tuntemaan kollegoitani paremmin ympäri maailmaa. Sen lisäksi tiimeillä on esimerkiksi omia Whatsapp-ryhmiä”, Saaristenperä sanoo.