HS vieraili Eskilstunassa, jonne verkkokauppajätti Amazon avaa varastonsa. Se tulee mullistamaan verkkokaupan Pohjoismaissa.

Eskilstuna

Tie kulkee tuuhean mäntymetsän läpi, käännös vasempaan ja siinä se seisoo.

Valtava varasto, jonka uusi isäntä mullistaa pian ruotsalaisen – ja siinä samassa ehkä suomalaisenkin – verkkokaupan.

Olemme 15 kilometrin päässä Eskilstunan keskustasta, noin 100 kilometriä Tukholmasta. Paikallinen poliitikko, kunnanhallituksen demaripuheenjohtaja Jimmy Jansson nousee valkoisesta Volkswagenistaan ja hymyilee.

Miksipä ei hymyilisi, sillä onhan hänen kuntansa juuri saanut mailleen maailman rikkaimman miehen.

Yhdysvaltalainen jättiyhtiö Amazon kertoi elokuun alussa avaavansa verkkokauppansa Ruotsiin ja pian selvisi, että yhtiön varastotila tulee juuri tänne, vuosikymmeniä sitten kukoistustaan eläneeseen teollisuuskeskittymään, sadantuhannen asukkaan Eskilstunaan.

Eskilstunan kunnanhallituksen demaripuheenjohtaja Jimmy Jansson on iloinen Amazonin tulosta. Amazon tekee Ruotsissa yhteistyötä logistiikkayhtiö Kuehne-Nagelin kanssa, jonka nimi lukee taustan kyltissä.

”Jackpot”, kiteyttää Jimmy Jansson.

”Tämä on valtavan tärkeää meille, kaupungille, jolla on ollut rankkaa rakenteellisten muutosten kanssa 1970-luvulta saakka. Meillä on paljon työttömyyttä, ja vaikka varasto ei tuo hirveän paljon työpaikkoja, jokainen työpaikka on meille tärkeä.”

Miten paljon työpaikkoja Amazonin varastohalli tuo?

”Sitä emme vielä tiedä. Arvioisin että satoja.”

Miksi Amazon valitsi juuri Eskilstunan?

”Sitä pitäisi kysyä heiltä.”

Mutta Amazon ei vastaa kysymyksiin.

”Tiedän”, Jansson naurahtaa.

Amazon on tunnettu salamyhkäisyydestään. Nettikauppoja ympäri maailmaa pyörittävä yhtiö on kasvanut viime vuosina valtavalla vaudilla, joka on koronaviruspandemian aikana vain kiihtynyt. Yhtiön perustajasta ja toimitusjohtajasta Jeff Bezosista kasvu on tehnyt maailman rikkaimman ihmisen, jonka omaisuuden arvoksi on arvioitu lähes 200 miljardia dollaria.

Amazonin tuloa Pohjoismaihin on odotettu jo pitkään. Yhtiö ei ole vielä kertonut, milloin sen verkkokauppa Ruotsissa todella avautuu, mutta pian se tapahtuu.

Näin ennustaa kaupan konsultti Markus Varsikko, joka on seurannut Amazonia tiiviisti vuosia. Varsikko konsultoi Suomessa ja ulkomailla yrityksiä, jotka haluavat myydä tuotteitaan Amazonissa, joten hänen liiketoimintansa linkittyy elimellisesti verkkokaupan toimintaan. Amazonin kasvu on Varsikon etu.

Viime päivinä Varsikon puhelin on soinut tiuhaan. Hän on analysoinut Amazonin toimintaa ruotsalaisissa ja kansainvälisissä medioissa, jotka pyrkivät selvittämään jättiyhtiön seuraavia liikkeitä.

Varsikon mukaan Eskilstunasta on tulossa Amazonin Pohjoismainen solmukohta, hubi, josta yritys tulee tekemään verkkokauppaa Ruotsiin, Suomeen, Norjaan ja Tanskaan. Varsikko uskoo, että verkkokauppa avautuu lokakuun alussa.

”Silloin on Amazonin erikoisostofestivaali, jolloin kanta-asiakkaat saavat hyviä tarjouksia. Isolla todennäköisyydellä kauppa avautuu silloin, ja myös suomalaiset voivat alkaa tilata Ruotsin Amazonista.”

Amazonin varasto tulee Eskilstunaan. Sijainti on logistisesti hyvä. Tukholmaan on noin 100 kilometriä, ja varaston välittömässä läheisyydessä on esimerkiksi lentokenttä.

Jos Amazonin Ruotsin-lanseeraus onnistuu, Amazonin suomenkielinen verkkokauppa voisi Varsikon arvion mukaan avautua 6–12 kuukauden kuluttua.

Ruotsin Amazonin lanseerauksesta käynnistyy pohjoismaisen verkkokaupan mullistus, joka tuo verkkokauppaa tekeville yrityksille valtavia mahdollisuuksia, mutta myös uhkia.

”Amazonia voi pohtia uhkien tai mahdollisuuksien kautta. On tärkeää pitää mielessä, että ruotsalaisille yrityksille aukeaa Amazonin kautta 400 miljoonan kuluttajan markkina.”

Se onkin yksi syy, miksi Ruotsi haluaa Amazonin maahansa: sen kautta yhä useampi ruotsalainen brändi pääsee suoraan globaaleille markkinoille.

Kaikki kaupat eivät tule selviytymään jättiyhtiön luomassa kilpailutilanteessa, jossa markkinoilla olevien tuotteiden määrä tulee kasvamaan, toimitusajat tulevat lyhenemään ja hinnat halpenemaan. Varsikon mukaan Amazon synnyttää verkkoon hyperkilpailutilanteen, jossa saatavilla olevien tuotteiden määrä kasvaa muutamista sadoista kymmeniintuhansiin. Lisäksi Amazon luvannee ruotsalaisille 1–2 päivän toimitusajat tilauksille.

”Kahden kolmen vuoden kuluttua 40–50 prosenttia Ruotsin verkkokaupasta on Amazonin hallussa”, Varsikko arvioi.

Samoin on ennustanut Ruotsin medioissa haastateltu Lundin yliopiston markkinoinnin professori Johan Anselmsson.

Eskilstuna on tunnettu teräksen, aseiden ja saksien valmistuksesta. Sen kukoistuskausi on kuitenkin jäänyt vuosikymmenten taakse. Eskilstunan kaupungintalon edessä oleva patsas kertoo kaupungin historiasta.

Ostoskassit heiluvat Eskilstunan keskustan kävelykadulla perjantai-iltapäivänä. Keskustassa lelukauppaa 1980-luvulta saakka pyörittänyt yrittäjä kertoo seuranneensa Amazonin tuloa Ruotsiin kiinnostuneena. Leluja myydään paljon verkossa, mutta lelukauppias uskoo perinteisten kivijalkakauppojen selviävän tulevaisuudessakin.

”Ihmiset haluavat tulla kauppoihin lastensa kanssa kokeilemaan ja katselemaan leluja”, hän sanoo samalla kun pikkutyttö halaa kauppiaan takana seisovaa jättipupua.

Julie hellii pehmopupua Leklust-lelukaupassa Eskilstunassa.

”Ja täällä kaupassa voidaan muuten puhua myös suomea”, lelukauppias Harri Luhanko sanoo selvällä suomella.

Hän on yksi monista suomalaistaustaisista eskilstunalaisista, joiden vanhemmat ovat tulleet aikoinaan työn perässä ruotsalaiseen teollisuuskaupunkiin, joka tunnettiin teräksen, aseiden ja saksien valmistuksesta. Pian Eskilstunasta tulee yksi kaupan digitaalisen vallankumouksen näyttämöistä.

”Minäkin olen pohtinut, että Amazonin verkkokaupassa voisi myydä jotain, jos ehdot ovat kohtuulliset”, Luhanko, 62, sanoo.

Harri Luhanko toimii yrittäjänä Leklust-lelukaupassa Eskilstunassa.

Amazon ostaa suuret määrät tuotteita suoraan valmistajilta ja myy eteenpäin, mutta kuka tahansa voi myös panna omat tuotteensa tarjolle Amazonin alustalle. Jos myyjä esimerkiksi käyttää Amazonin alustaa myyntiin ja toimittaa tuotteen itse tilaajalle, jättiyhtiö ottaa myynnistä 15 prosentin siivun. Kulut kasvavat, jos myyjä haluaa käyttää Amazonin varastoa ja toimituspalvelua. Käytännössä Amazonille on myös maksettava tuotteen markkinoinnista ja nostamisesta esiin alustalla.

Amazon kehotti lanseerauksesta kertovassa lehdistötiedotteessaan ruotsalaisia yrityksiä ottamaan yhteyttä verkkokauppajättiin.

Ruotsin valtio on ottanut Amazoniin yhteyttä useaan otteeseen jo vuosia sitten. Maan päättäjät näkevät Amazonin suurena mahdollisuutena, jota on syytä houkutella Ruotsiin.

Iltapäivälehti Aftonbladet julkaisi viime viikolla sarjan artikkeleja, joissa se valotti amerikkalaisen jättiyhtiön toimintatapoja. Artikkelit ovat esitelleet muun muassa Ruotsin päättäjien ja Amazonin kirjeenvaihtoa. Ruotsi on avoin yhteiskunta, ja esimerkiksi ministerin sähköpostiviestikirjeenvaihto on julkista tietoa.

Aftonbladetin julkaisemista viesteistä käy ilmi, että Ruotsin avainministerit lähettivät jo vuonna 2017 Amazonin Jeff Bezosille sekä Googlen ja Facebookin johdolle sähköpostiviestin, jossa he vetosivat it-jätteihin.

”Olemme valmiita kaupankäyntiin ja teidän palveluksessanne”, ministerit kirjoittivat.

Palveluksiin Ruotsi olikin valmis. Saadakseen Googlen, Facebookin ja Amazonin konesalit Ruotsiin, maa lupasi laskea yritysten konesalien sähköveroa 97 prosentilla. Vero laski, konesalit tulivat.

Eskilstunassa on jo yksi Amazonin konesali, jonka avulla verkkokauppajätti pyörittää operaatioitaan. Myöhemmin Eskilstunaan on tulossa niitä vielä kaksi lisää. Yhden Amazonin konesalin on arvioitu kuluttavan sähköä yhtä paljon kuin keskisuuren ruotsalaisen kaupungin.

Konesali sijaitsee Eskilstunassa ihan Amazonin tulevan varaston vieressä. Konesalia ympäröi järeä aita ja mittava kameravalvonta.

Amazonin palvelinhalli on aidoin ympäröity.

Eskilstunan sosiaalidemokraatteja edustava kuntapäättäjä Jimmy Jansson on lukenut Aftonbladetin artikkelit. Hän toteaa, että olisi tietysti hyvä, jos it-jätit maksaisivat enemmän veroja.

”Yrityksillä on isoja rahoja.”

Sähköveron alennusta hän kuitenkin puolustaa.

”Totta kai se voi yksityisestä ihmisestä tuntua epäreilulta, että miksi minä maksan sähköveroa ja toiset eivät. Mutta yksityiset ihmiset eivät pyöritä konesaleja. Tällaiset hallit ovat uusi asia, ja sellaisten suhteen on mietittävä uusia toimintatapoja. Konesalit eivät ole kauppoja tai ravintoloita, vaan ne pitää rinnastaa prosessiteollisuuteen. Niillä pitääkin olla eri säännöt, jotta ne ovat kilpailukykyisiä.”

Kaikkeen Ruotsi ei kuitenkaan tule suostumaan, Jansson sanoo.

Amazon on saanut paljon kritiikkiä muun muassa juuri varastojen työntekijöiden kohtelusta. Työntekijät ovat osoittaneet mieltään työolosuhteiden ja -ehtojen takia. Amazonin pilvipalveluiden varatoimitusjohtaja Tim Bray erosi yhtiön palveluksesta toukokuussa tukeakseen työntekijöiden vaatimuksia paremmista työehdoista. Brayn päätöksen taustalla olivat Amazonin antamat potkut työntekijöille, jotka toivat julkisuuteen työntekijöiden huolet yhtiön korona-ajan turvatoimien riittämättömyydestä.

Ruotsi on vahvojen ammattiliittojen maa, jossa työntekijöillä on paljon oikeuksia.

”Amazoniin kohdistettu kritiikki pitää ottaa vakavasti”, sanoo Jansson.

”Ruotsissa työntekijöitä suojataan ja Ruotsin mallin idea on, että työntekijät voivat hyvin. Jos he voivat hyvin, he ovat tuottavampia ja tuovat lisää kasvua. Globaalit yritykset tekevät sen, mitä pystyvät. Jos maalla on heikko työntekijöiden suoja, eikä ammattiliittoja, yritykset tulevat hyödyntämään sitä.”

Amazon ei ole vielä suostunut keskusteluun Ruotsin ammattiliittojen kanssa.

Perjantaina Aftonbladet kertoi, että Amazonin edustaja oli vedonnut Ruotsiin, jotta se tekisi poikkeuksen Amazonin kohdalla liittyen elektroniikkatuotteiden veronkorotukseen. Valtiovarainministeri Magdalena Andersson oli vastannut toteamalla, että Ruotsi ei voi kohdella eri yrityksiä eri tavoin verotuksen suhteen.

Ruotsalaiset yritykset joutuvat pian sopeutumaan uuteen kilpailijaan verkkokaupassa, mutta maan tavoissa riittää opeteltavaa myös Amazonille.