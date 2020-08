Mika Kuusiston johtama Ence on juuri muuttanut uusiin toimitiloihin. Takana pelaava NHL-ammattilainen Erik ”Eki” Tammenpää on siirtynyt vastikään Encen pelaajaksi.

”Me olemme oikeastaan aika mediatalomainen”, e-urheiluyritys Ence Esportsin toimitusjohtaja Mika Kuusisto sanoo.

Hetkinen, eikö Ence olekaan yhtä kuin allu, suNny, Aerial, sergej ja Jamppi eli Suomen maailmalla menestynein CS:GO-joukkue?

”Pelaajat ovat tietenkin toiminnan sydän ja ydin, mutta pelaamisen ulkopuolella me olemme ennen kaikkea sisällöntuottaja”, Kuusisto sanoo.

Ence on Suomen ylivoimaisesti suurin ja menestynein e-urheiluun keskittynyt yritys. Viiden hengen joukkueilla pelattavan taktisen taistelupelin CS:GO:n lisäksi sillä on useampihenkiset pelaajatiimit LOL:ssa eli League of Legendsissä ja Player Unknowns Battlegroundsissa eli PUBG:ssä.

Starcraft-pelin maailman huippuihin lukeutuva Joona ”Serral” Sotala ja NHL-konsolipelin tähti Erik ”Eki” Tammenpää ovat myös Encen tallissa.

Encellä on pelaajiensa kanssa pelaajasopimus, joka määrittää yhteistyön ehdot. Pelaajat saavat Enceltä kuukausikorvauksen lisäksi muun muassa pelaamisessa tarvittavat välineet ja valmennuksen.

Encen uudessa toimistossa Helsingin Pitäjänmäessä on pelaajille juuri valmistuneet harjoitustilat. Yritys hoitaa myös esimerkiksi markkinoinnin, turnauksiin ilmoittautumiset ja matkat.

Encen menestyneelle CS:GO-joukkueelle on tehty oma harjoitushuone, mutta koronaepidemian takia pelaajat harjoittelevat toistaiseksi kodeistaan käsin.

Pelaajien saaman kuukausikorvauksen suuruus riippuu pelaajan meriiteistä, ja summat ovat liikesalaisuus.

Pelaajat puolestaan sitoutuvat yrityksen joukkueessa pelaamisen lisäksi tuottamaan sisältöjä sosiaalisen median kanaviin ja osallistumaan muutenkin yrityksen yhteistyökumppanien tuotteiden markkinointiin.

”Lähes puolet tuloistamme tulee yrityskumppaneilta, joista Telia on tällä hetkellä yksi suurimmista. Maailman huipulle päässeet joukkueet ja pelaajat pystyvät tarjoamaan mainostajille aika laajan näkyvyyden nuoreen kohderyhmään”, Kuusisto sanoo.

Toisen tunnetun e-urheiluyrityksen Havu Gamingin tuloista vielä suurempi osa, noin 70 prosenttia, tulee tänä vuonna sponsoreilta.

Havun toimitusjohtajan Lasse Salmisen mukaan e-urheilu on monille yrityksille hyvin toimiva mainoskanava.

”Monille mainostajille tämä ala on yksi harvoista kanavista, joilla pystyy tavoittamaan 16–40-vuotiaiden kohderyhmän”, Salminen sanoo.

E-urheilu on kansainvälisesti nopeasti kasvavaa liiketoimintaa. Alan talouslukuja tilastoivan Newzoo-palvelun mukaan e-urheilun liikevaihto ylitti viime vuonna miljardi dollaria. Alan tuloista 80 prosenttia tuli sponsoreilta ja pelitapahtumien lähetysoikeuksista.

Verrattuna videopelien myyntiin e-urheilun liikevaihto on silti pientä. Arviot pelimarkkinan koosta vaihtelevat, mutta Newzoo arvioi, että pelejä myydään tänä vuonna maailmassa lähes 160 miljardilla dollarilla.

Isoja e-urheiluturnauksia järjestetään tätä nykyä – tai ainakin järjestettiin ennen korona-aikaa – online-kohtaamisten lisäksi suurissa halleissa, joissa joukkueet kohtaavat toisensa paikan päällä katsojien edessä.

Palkintopotit ovat joissain lajeissa suuria. Tanskalaisen OG-yrityksen Dota 2 -joukkueessa pelanneet Topias Taavitsainen ja Jesse Vainikka voittivat kumpainenkin yli kolme miljoonaa dollaria elokuussa 2019 Yhdysvalloissa järjestetyssä The International -turnauksessa.

Turnausten palkintorahat kasataan sponsoreilta, pelifirmoilta, lähetysoikeuksista ja pääsylipputuloista. Pelien valmistajille kuten CS:GO:n ja Dota 2:n luoneelle Valvelle e-urheilu on väylä markkinoida pelejä, ja ne osallistuvat myös turnausten rahoittamiseen.

Alan käytäntö on, että pelaajat saavat pitää valtaosan palkintorahoista itse. Rahat kuitenkin kulkevat joukkueesta vastaavan yrityksen kautta. Esimerkiksi Encen CS:GO-joukkueen menestys viime vuonna kasvatti yrityksen liikevaihdon 2,7 miljoonaan euroon. Yrityksen tulos oli 90 000 euroa.

”Pelaajat saavat 80–100 prosenttia palkkioista. Tänä vuonna isojen turnausten peruuntuminen tarkoittaa, että palkintopotti jää pienemmäksi ja myös Encen liikevaihto laskee”, Mika Kuusisto sanoo.

Sponsorien ja turnauspalkkioiden lisäksi jo noin 15 prosenttia Encen liikevaihdosta tulee fanituotteista, kuten pelipaidoista ja lippiksistä. Faneja on ympäri maailmaa. Kuusiston mukaan tavaramyynnistä yli 60 prosenttia menee silti Suomeen.

Varsinaisen kilpapelaamisen lisäksi tärkeä osa e-urheiluyritysten toimintaa on sisällön tuottaminen sosiaalisen median kanaviin. Fanit seuraavat mielellään pelaajien harjoittelua ja muuta elämää.

Pelaamiseen erikoistuneen Twitch-palvelun videoissa pelaajat pelaavat ja ehkä kommentoivat samaan aikaan pelaamistaan. Myös Youtubessa pelivideot ovat suosittua sisältöä. Videoissa peliyritykset edistävät mainostajakumppaniensa tuotteiden myyntiä.

”Se on aika autenttista mainontaa, jos maailman huippupelaaja sanoo, että tämä hiiri tai tämä pelikone on hyvä”, Kuusisto sanoo.

Havu Gamingilla on varsinaisten kilpapelaajien lisäksi pelkästään pelivideoiden tekemiseen erikoistunut pelaajatiimi.

”Suomessa yksittäisen striimaajan katsojamäärät ovat aika pieniä, mutta kun voimme tarjota mainostajille koko tiimin yhdessä tuoman näkyvyyden, se on jo kaupallisesti kiinnostavaa”, Lasse Salminen sanoo.

Suositut striimaajat saavat Twitchissä myös osuuden palvelun saamista mainostuotoista samoin kuin Youtubessa.

Sekä Ence että Havu Gaming ovat muutaman yksityishenkilön omistuksessa. Toimitusjohtajat ovat itse osakkaita. Startup-yrittäjänä ennenkin toiminut Kuusisto sanoo, että kiinnostuneita pääomasijoittajia kolkuttaa aina silloin tällöin ovelle, mutta omistajat eivät ole kiinnostuneita myymään.

”Tämä on vielä hyvin alkuvaiheessa olevaa toimintaa, ja sijoituksiin liittyy aina ehtoja. Toistaiseksi toimimme omilla rahoillamme ja pyöritämme toimintaa aika kurinalaisesti ja säästeliäästi.”

Tarjouksia on tullut myös Encen CS-joukkueesta. ”Siitä nyt ei edes lähdetty keskustelemaan”, Kuusisto sanoo.

Encen CS:GO-joukkue kuvattiin maaliskuussa Helsingissä. Silloin joukkueessa pelasivat Miikka ”sunNy” Kemppi (vas.), Sami ”xseveN” Laasanen, Jere ”sergej” Salo, Jani ”Aerial” Jussila ja Aleksi ”allu” Jalli sekä valmentaja Vjatseslav Räsänen. Nykyään Laasanen pelaa Havussa ja tilalle on tullut Elias ”Jamppi” Olkkonen.

Yhdysvalloissa joistain pelifirmoista on maksettu hurjia summia sijoituskierroksilla. Esimerkiksi Cloud9-nimisen yrityksen arvoksi talouslehti Forbes arvioi viime marraskuussa 400 miljoonaa dollaria.

Tanskalainen CS:GO:ssa loistavasti menestynyt Astralis listattiin pörssiin viime joulukuussa. Sittemmin sen menestysjoukkueen jäsenistä kaksi on sairastunut työuupumukseen. Osakkeen arvo on pudonnut listauksen jälkeen yli 40 prosenttia.

Astraliksen markkina-arvo oli viime viikon lopulla 298 miljoonaa kruunua eli noin 40 miljoonaa euroa.

Encen ja Havun lisäksi Suomessa on muutama muu yritys, jotka pitävät yllä e-urheilujoukkueita. Ammattipelaajien lukumäärästä ei ole tarkkaa tilastoa. Kuusisto arvelee, että täysipäiväisesti pelaavia on joitain kymmeniä, mutta sen lisäksi on iso joukko pelaajia, jotka saavat pelaamisesta jonkin verran tuloa.

Ammattipelaaminen on henkisesti ja fyysisesti kuluttavaa, ja yleensä huippupelaajien ura kestää vain muutaman vuoden. Dota2-miljonääri Jesse Vainikkakin ilmoitti alkuvuodesta lopettavansa peliuransa 27-vuotiaana.

”Mutta tällä alalla on paljon muita töitä, joihin pelaaminen antaa hyvät valmiudet. Yritämme myös huolehtia siitä, että nuorten pelaajien koulut tulisivat käytyä”, Kuusisto sanoo.