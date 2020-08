27 miljardia euroa on iso summa. Sillä ripottelisi miljoonan euron omakotitaloja jonoksi Helsingistä Utsjoelle 40 metrin välein.

Sen verran rahaa on Suomen Pankki luonut tänä vuonna, kun koronavirus on käynnistänyt euroalueella ennennäkemättömän kiivaan rahapoliittisen elvytyksen. Mihin tuo uusi raha on mennyt? Kuka siitä on hyötynyt? Kenellä se 27 miljardia euroa nyt on?