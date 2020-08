Britannian hallitus suunnittelee myyntikieltoa naudanlihalle ja soijalle, joiden tuottamista varten on hävitetty metsiä.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Bloomberg.

Kielto koskisi kauppatavaroita, jotka on tuotettu laittomasti hävitetyn metsän alueella. Naudanlihan ja soijan lisäksi metsää poltetaan muun muassa kaakaon ja palmuöljyn tuottamisen tieltä.

Kiellon myötä brittimarkettien tulisi sakon uhalla osoittaa, että heidän myymänsä tuotteiden tuotantoketjut noudattavat tuotantomaan ympäristölakeja.

Britannian ympäristö‑, elintarvike‑ ja maaseutuasioiden ministeriön mukaan tarkoituksena on kohdistaa kielto ”suhteellisen pieneen määrään suuria toimijoita”.

Bloombergin mukaan kielto kohdistaisi painetta erityisesti Brasilian hallitukseen.

Brasilialainen ruokayhtiö JBS on maailman suurin lihanjalostusyritys. Yhtiö on saanut miljoonien eurojen edestä sakkoja kasvatettuaan karjaa laittomasti kaadetuilla metsäalueilla, kertoo brittilehti The Independent.

Brasilialainen liha on puhuttanut myös Suomessa. Vuosi sitten elokuussa silloinen valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) esitti, että EU:n ja Suomen tulisi selvittää mahdollisuutta kieltää brasilialaisen naudanlihan tuonti Amazonin metsäpalojen takia. Lisäksi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) vetosi kauppaan ja ravintoloihin, jotta ne laittaisivat brasilialaisen lihan boikottiin. Lisäksi Leppä on toivonut, että soijan käytöstä rehuna luovuttaisiin.

Suomalainen soijan rehukäyttö ei kuitenkaan liity sademetsän tuhoutumiseen sikäli, että ainakin suuret toimijat ovat edellyttäneet soijalta vastuullisuussertifiointia.

Metsäpalosta nouseva savu peitti taivasta Paran maakunnan Novo Progressossa 15. elokuuta.

Metsien hakkuut vauhdittavat ilmastonmuutosta.

Brasiliassa Amazonin metsää poltetaan, jotta raivauksella maata saadaan käytettyä viljelyyn, karjan laiduntamiseen ja kaivostoimintaan.

Viime vuonna mediassa uutisoitiin laajasti maailman suurimman sademetsän Amazonin valtavista maastopaloista. Satelliittikuvista näkyy, että alueella palaa metsää yhä.

Britannia toimii seuraavan YK:n ilmastokokouksen järjestäjänä. Tämä lisännee maan haluja tehdä kansainvälisiä ympäristötekoja, Bloomberg arvioi.