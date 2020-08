Koronaviruspandemian on nostanut työttömyyden Ruotsissa yli yhdeksään prosenttiin. Kuva on SCA:n Tunadalin sahan valvomosta Sundsvallissa vuodelta 2016.

Uudet luvut osoittavat, että tilanne Ruotsin työmarkkinoilla on odotettua vaikeampi, kertoo ruotsalaismedia Svenska Dagsbladet.

”Emme ole koskaan työskennelleet näin vähän”, sanoo Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Johan Kreicbergs SvD:lle.

Koronaviruspandemian seurauksena työttömyys on noussut Ruotsissa noin seitsemästä prosentista yli yhdeksään prosenttiin.

Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) tuoreiden lukujen mukaan työntekijöiden tehdyt työtunnit ovat vähentyneet maaliskuusta lähtien, jolloin pandemia pysäytti talouden monilla aloilla.

SCB:n mukaan yksittäisen työikäisen eli 16–64-vuotiaan ruotsalaisen keskimääräinen työaika viikossa oli 21,3 tuntia toisella vuosineljänneksellä.

1990-luvun talouskriisin aikana alhaisin ennätystaso oli 21,7 tuntia viikossa. Ruotsin tilastokeskuksen tilastot alkavat vuodesta 1987.

Kreicbergsin mukaan suuri haaste Ruotsissa on se, että miten työttömät saadaan ohjautumaan olemassa oleviin työpaikkoihin.

Ruotsissa on SvD:n mukaan paljon yrityksiä, joiden on vaikea löytää henkilöstöä kriisistä huolimatta.

Kreicbergsin mukaan tilanne on kestämätön.

”Nyt on keskityttävä täysillä työtuntien lisäämiseen”, Kreicbergs sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti Penna Urrila sanoo, että myös Ruotsissa ihmisten käyttäytyminen muuttui koronaviruspandemian myötä.

”Koronaviruspandemia on sotkenut taloutta Ruotsissakin ja keskimääräinen työaika on laskenut. Ruotsissa on kuitenkin esimerkiksi osa-aikatyöntekijöitä enemmän kuin Suomessa. He tekevät keskimäärin pidempää viikkoa kuin Suomessa”, Urrila sanoo.

Urrilan mukaan Ruotsin kohdalla unohdetaan usein se, kuinka suuressa roolissa suuret tehtaat maassa ovat.

”Yksi iso huomio Ruotsin taloudesta on se, että autoteollisuus on siellä suuressa roolissa. Kun asiakkaiden kysyntä keväällä putosi, isot tehtaat menivät kiinni. Sillä oli suuri vaikutus talouteen”, Urrila sanoo.

Ruotsissa pidemmän aikavälin linja on se, että työtunnit pyritään pitämään kovalla tasolla, Urrila sanoo. Siksi koronaviruspandemian vaikutusta työtunteihin seurataan erityisen tarkasti.

”Ruotsissa työnantajilla pidemmän aikavälin linja on se, että siellä pyritään pitämään työtunnit korkeina. Se symboloi niin paikallista talous- kuin sosiaalipolitiikkaa.”