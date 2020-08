Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät toimittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin määräaikaan mennessä, PRH kertoo tiedotteessa.

Kaupparekisteristä poistaminen tarkoittaa, että yritys ei voi harjoittaa yritystoimintaa.

Poistettuja osakeyhtiöitä ja osuuskuntia on noin 3500. Poistetut yritykset eivät toimittaneet tilinpäätöstään kehotuksista huolimatta, PRH kertoo.

PRH:n mukaan se on tiedottanut poistomenettelystä useita viestintäkanavia pitkin. Poistettu yritys voi kuitenkin hakea palauttamista kaupparekisteriin.

PRH:n tiimiesimies Sari Laajaranta kertoo, että yrityksellä on viisi vuotta aikaa hakeutua takaisin.

”Haasteena on se, että yritysten tiedot eivät aina ole ajantasalla. Meille on tärkeää se, että pystymme tarjoamaan luotettavan kaupparekisterin. Se on laissa meille määritelty”, Laajaranta sanoo.

PRH on tiedottanut asiassa Laajarannan mukaan sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja sähköpostitse.

”Edellytys palautukselle on hakemus. Hakemus on vapaamuotoinen ja mukaan tulee liittää puuttuvat tilinpäätösasiakirjat”, Laajaranta sanoo.