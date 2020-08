Kasvuyritystapahtuma Slush perustaa uuden Node by Slush -nimisen kuratoidun verkkoyhteisön, jonka tarkoitus on saattaa yhteen eurooppalaisia startup- yrityksiä ja sijoittajia.

Verkkoalustalla suunnitellaan ja järjestetään startupien ja sijoittajien välisiä tapaamisia. Lisäksi Noden alla pidetään isoja puhujatapahtumia. Syksyllä Nodessa puhuvat esimerkiksi Spotifyn perustaja Daniel Ek ja eurooppalaisia kärkisijoittajia.

Taustalla on koronaepidemia, jonka vuoksi tämän vuoden Slush-tapahtuma Messukeskuksessa jouduttiin perumaan.

”Lähdemme liikkeelle siitä, että kaikki tapahtuu turvallisesti verkossa”, sanoo Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen.

Huttunen kertoi huhtikuussa HS:lle, että tapahtuman perumispäätöksellä haluttiin turvata Slushin jatkuminen ylipäätään.

Huttusen mukaan Slushin työntekijät käyttivät seuraavat neljä kuukautta uuden tuotteen rakentamiseen.

”Tapahtuman perumisen jälkeen olimme tilanteessa, jossa päätuotteemme ja suuri osa liikevaihdostamme haihtui ilmaan. Halusimme auttaa startupeja, jotka ovat viruksen takia pahassa paikassa, joten istuimme alas ja pohdimme, missä olemme hyviä.”

Kuvakaappaus Node by Slushin tuotesivusta.

Syntyi Node, jossa on samaa ideaa kuin Slushissakin. Alustalla startupit ja sijoittajat pääsevät tapaamaan toisiaan. Lisäksi heille tarjotaan sisältöjä, joista on apua yrityksen perustamisen eri vaiheissa. Tarjolla on myös muun muassa mentorointikeskusteluja, joissa voidaan esimerkiksi pureutua yrityksen ydinoneglmiin.

Node-yhteisöön pääsee maksamalla pääsymaksun. Esimerkiksi startupille hinta on verottomana 29 euroa kuussa.

Alusta avataan virallisesti 9. syyskuuta. Huttusen mukaan on vielä vaikea arvioida sitä, kuinka suureksi yhteisö kasvaa.

Syksyn ajan Node toimii pilottina.

”Uskomme kuitenkin, että tästä voidaan rakentaa jotain pidempikestoisempaa Slushin rinnalle”, Huttunen sanoo.

”Kehitämme alustaa syksyn myötä. Totta kai palaute ja luvut ratkaisevat sen, mihin suuntaan tähän lähdetään viemään.”