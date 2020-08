Sijoittaminen

Sähköautoyhtiö Teslan osakkeen rakettimainen nousu on kesän mittaan herättänyt ihmettelyä siitä, mitä ihmettä pörssissä oikein tapahtuu.

Teslan osakkeen arvo on lähes kahdeksankertaistunut vuodentakaisesta ja viisinkertaistunut vuoden alusta. Yhtiö, joka vielä pari vuotta sitten kamppaili rahoitusvaikeuksia vastaan, on nyt 380 miljardin dollarin arvostuksella Yhdysvaltojen yhdeksänneksi kallein yhtiö.

Autovalmistajien joukossa Tesla on jo omassa luokassaan. Yhtiön pörssiarvo on jo yli kaksinkertainen verrattuna esimerkiksi Volkswageniin, joka myi viime vuonna lähes 30-kertaisen määrän autoja Teslaan verrattuna.

Merkittäviä uutisia Teslan liiketoiminnasta ei ole kuultu, ainakaan siinä mittakaavassa, että ne selittäisivät osakkeen nousun.

Mitä Teslalle on tapahtunut? Onko se ääri-ilmiö pörssien nousuvireessä vai kokonaan poikkeustapaus?

Yksi asia pitää muistaa Teslasta puhuttaessa: se on kulttiyhtiö. Teslalla on iso joukko faneja, jotka ovat täysin vakuuttuneita siitä, että yhtiö ja sen perustaja Elon Musk ovat liikenteen murroksen visionäärejä. Tällaisten sijoittajien usko Teslaan on lähes uskonnollista sorttia, eikä sitä ei voi maallisilla tunnusluvuilla musertaa.

Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla on lisäksi tänä vuonna aktivoitunut suuri joukko nuoria sijoittajia, jotka tekevät kauppaa kätevillä ja edullisilla mobiilisovelluksilla. Teslan osake on ollut näiden robinhoodilaisiksi kutsuttujen kokemattomien sijoittajien suosiossa.

Mutta vaikka Teslan osaketta ovat pönkittäneet yhtiön johtajaa jumaloivat fanit ja pörssin keltanokat, se ei tarkoita, että he olisivat automaattisesti väärässä. He vain lähestyvät asiaa eri näkökulmasta kuin osakeanalyytikot.

Itse asiassa kurssin nousulle löytyy paljon selityksiä.

Martin Paasi.

”Täydellinen myrsky”, kuvaa Nordnetin talous­asiantuntija Martin Paasi ilmiötä. Hän luettelee syitä Teslan nousulle pörssissä.

Ensinnäkin Tesla saavutti äskettäin kelpoisuuden S&P500-osakeindeksiin. Kun yhtiö oletettavasti pian lisätään indeksiin, monet isot sijoitus­rahastot joutuvat sääntöjensä pohjalta ostamaan sen osakkeita. Tämä lisää osakkeiden kysyntää ja sitä kautta ehkä nostaa hintaa.

Toiseksi Tesla myös kertoi osakkeensa ”splittaamisesta” eli pilkkomisesta elokuun lopussa. Jokaisesta nykyisestä osakkeesta tulee viisi osaketta, jotka yhdessä oikeuttavat samaan osuuteen yhtiöstä kuin aiempi yksi osake. Osakkeen pilkkominen voi tehdä sen ostamisen mahdolliseksi myös piensijoittajista pienimmille, mikä myös voi lisätä osakkeen kysyntää. Tosin osa osakevälittäjistä tarjoaa jo mahdollisuutta osakkeiden murto-osien ostamiseen.

Tiedolla osakkeen pilkkomisesta ei pitäisi olla merkitystä osakekurssille, mutta siihen liittyy paljon uskomuksia, jotka pohjautuvat psykologiaan tai vääriin käsityksiin.

Kolmanneksi Teslan osakkeen hintaa saattaa pönkittää myös se, että sitä on myyty paljon lyhyeksi. Lyhyeksi myyjät ovat hakeneet voittoja lainaamalla Teslan osakkeita ja myymällä niitä. Heidän ajatuksenaan on palauttaa lainatut osakkeet takaisin myöhemmin, kun osakkeen hinta on alentunut. Kun Teslan osake on kuitenkin jatkanut nousuaan, jossain vaiheessa lyhyeksi myyjien on ostettava osaketta leikatakseen tappionsa ennen kuin niistä tulee kestämättömiä.

Kaikki nämä syyt osakkeen hinnan nousulle ovat käytännöllisiä. Ne eivät pohjaudu klassiseen osakkeiden arvonmääritykseen. Teoriassa osakkeen arvo lasketaan ynnäämällä yhtiön oletetut tulevat kassavirrat ja laskemalla niille nykyarvo korkotason pohjalta.

Ennuste Teslan tulevista kassavirroista voi olla valtaisa tai hyvin vaatimaton, eikä tämä vuosi ole tuonut selvyyttä siihen, kumpaan suuntaan Teslan liiketoiminta on kääntymässä.

Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk puhui Teslan Shanghain-tehtaan avajaisissa tammikuussa.

Osittain Teslan osakkeen nousukiitoon ovat vaikuttaneet samat syyt, jotka ovat nostaneet pörssejä muutenkin lähes koko kevään ja kesän. Erityisesti teknologiayhtiöiden osakkeet ovat takoneet uusia ennätyksiä, vaikka talouden yleiskuva on yhä synkeä koronaviruksen ja poikkeustoimien jäljiltä.

Esimerkiksi maailman arvokkaimman yhtiön Applen osake on noussut tänä vuonna lähes 70 prosenttia.

Silti Tesla on oma lukunsa. Gotham Asset Managementin Joel Greenblatt sanoi äskettäin CNBC:n haastattelussa, että Applen osakkeen nousulle on löydettävissä perusteet: se on huimaa tulosta tekevä yritys, joka on vahvistumassa entisestään.

”Teslaa en pysty selittämään”, hän sanoi.

” ”Voi olla, että markkina on lähtenyt itseään ruokkivaan huumaan näiden yhtiöiden osalta.”

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo, että keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on tukenut teknologiaosakkeita. Kun korot on pidetty matalana, osakkeiden tulevien kassavirtojen nykyarvo nousee. Näin ollen pörssien pitääkin nousta.

Markkinoilla on ”ylimääräistä” käteistä, jota on ohjautunut paljon nimenomaan kasvuyrityksiin.

”Nämä sektorit ja yhtiöt eivät ole kovin herkkiä talouden riskeille vaan niiden arvo riippuu enemmän rakenteellisista kasvuajureista”, Kivipelto sanoo.

”Ne ovat tänä vuonna pystyneet tekemään tulosta, toisin kuin moni muu yhtiö.”

Maailma oli siis muuttumassa teknologiayhtiöitä suosivaan suuntaan jo ennen koronavirusta ja epidemia on vain kiihdyttänyt tahtia. Tuottavista sijoituskohteista on markkinoilla huutava pula, ja teknologiaosakkeisiin hakeutuu siksi paljon rahaa.

Danske Bankin suosituksissa teknologiaosakkeet ovat olleet ylipainossa. Mutta eikö niiden hintojen nousu ole jo mennyt överiksi?

Se on tuhannen taalan kysymys.

”On perusteita sille, että teknologiayhtiöitä pitää suosia. Mutta voi olla, että markkina on lähtenyt itseään ruokkivaan huumaan näiden yhtiöiden osalta”, Kivipelto pohtii.

Kivipelto muistuttaa, että osakkeet voivat joskus olla hyviä sijoituksia, vaikka ne olisivat arvostukseltaan kalliilta. Akateemisen tutkimuksen perusteella osakkeen ostohetken arvostustasolla on merkitystä sijoituksen tuotolle vasta kun sijoitus pidetään useita vuosia tai kymmenen vuotta. Lyhyemmällä aikavälillä voi hyvin tehdä tuottoa osakkeilla, joiden ostohinta on kallis perinteisiin arvostusmittareihin nähden.

” ”Monet instituutiot ovat hävinneet indeksille, koska ovat ajatelleet tätä maalaisjärjellä eikä tässä sitä maalaisjärkeä ole.”

Teslan nousukiito on nostanut sijoittajapiireissä tunteita laajalla skaalalla: riemua, katkeruutta, ylimielisyyttä ja häpeää.

Suuri osa analyytikoista on nostanut Teslalle asettamaansa tavoitehintaa. He siis ovat nostaneet arviotaan osakkeen arvosta, koska siitä on tullut arvokkaampi.

Tällainen perässähiihtäminen on analyytikoille noloa, mutta suurempi riski heille on jäädä olemaan yksin eri mieltä markkinoiden kanssa.

Osa analyytikoista ei edelleenkään voi ymmärtää Teslan pörssiarvoa.

Nordnetin Paasi sanoo, että suuri osa instituutioista ja vanhan liiton sijoittajista on seurannut Teslan nousukiitoa sivusta, vaikka se on ollut kesän kuuma puheenaihe.

Teslan ja teknologiaosakkeiden nousu kuumottaa kuitenkin kaikkia, niin osakkeenomistajia kuin sivustakatsojia.

”Kaikki ovat tämän tilanteen panttivankeja”, Paasi kuvaa.

”Monet instituutiot ovat hävinneet indeksille [markkinan keskimääräiselle tuotolle], koska ovat ajatelleet tätä maalaisjärjellä eikä tässä sitä maalaisjärkeä ole.”

Perinteisten arvosijoittajien kannalta kiusallista on se, että kukaan ei tiedä, kauanko teknologiaosakkeiden nousu kestää. Se on markkinavoimien hallussa.

Vaarallisinta olisi hypätä mukaan viimeisenä.