Rahapolitiikka

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kertoi torstaina, että rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea on hyväksynyt uuden strategian. Sen mukaan keskuspankki sietää inflaatiovauhdin kiihtymisen tilapäisesti yli kahteen prosenttiin, jos inflaatio on ollut pitkään alle kahden prosentin tavoitteen.

Strategian muutoksen voi tulkita myös merkkinä siitä, että keskuspankki pitää ohjauskorkonsa poikkeuksellisen matalalla tasolla hyvin pitkään. Jos inflaatio tilapäisesti kiihtyisi hieman yli kahteen prosenttiin, keskuspankin ei välttämättä tarvitse kiristää rahapolitiikkaa.

”Talous kehittyy jatkuvasti ja avomarkkinakomitean strategia ja tavoitteet sen mukana. Siksi meidän täytyy sopeutua uusiin haasteisiin”, Powell sanoi.

Pääjohtaja Powell esitteli uuden strategian keskuspankkiirien vuosittaisessa Jackson Hole -tapahtumassa. Se järjestettiin tänä vuonna verkkolähetyksenä.

Vihjaus korkotason pysymisestä vielä pitkään poikkeuksellisen matalalla joudutti osakkeiden kallistumista torstaina.

Aikaisemmin keskuspankin tavoitteena oli kahden prosentin inflaatiovauhti. Uuden määritelmän mukaan inflaatiovauhdin on oltava yli ajan keskimäärin kaksi prosenttia.

Keskimääräistä inflaatiovauhdin tavoitetta voi verrata esimerkiksi pyöräilylenkkiin.

Jos tavoitteena on keskimäärin 20 kilometrin tuntinopeus, pyöräilijä voi sietää jyrkässä ylämäessä nopeuden kohtalaisen hidastumisen alle tavoitteen ja alamäessä kiihtymisen yli tavoitteen. Pääasia on, että nopeus on keskimäärin 20 kilometriä tunnissa.

Toinen merkittävä muutos on työllisyystavoitteen määrittely.

Keskuspankki on tavoitellut täystyöllisyyttä ilmoittamatta kuitenkaan numeraalisesti mitä se tarkoittaa. Vastaisuudessa täystyöllisyyttä arvioidaan entistä laajemmin esimerkiksi sen perusteella, kuinka monet ihmiset työmarkkinoilla ovat osallisina talouskasvussa.

Pääjohtaja Powellin mukaan täystyöllisyyden uuden määrittelyn hyötynä on, että se ottaa huomioon etenkin työllisyyden kehittymisen pieni- ja keskituloisten keskuudessa.