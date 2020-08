Lentoyhtiö Norwegian on ajautunut koronakriisin vuoksi hyvin lähelle konkurssia.

Lentoyhtiö Norwegianin perjantaina julkaistu tulosraportti on synkkä. Yhtiö kertoo, että se tarvitsee uutta käyttöpääomaa jo ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö varoittaa, että maksukyvyttömyyden ja konkurssin riski on ”huomattava”.

Koronaviruspandemia iski norjalaisyhtiöön niin kuin muihinkin lentoyhtiöihin rajusti. Toisella vuosineljänneksellä sen 140 lentokoneen laivastosta vain 7–8 konetta oli ilmassa. Niillä lennettiin Norjan sisäisiä valtion tukemia lentoreittejä.

Heinäkuussa se aloitti lennot joillain Euroopan-reiteillä, mutta samoin kuin Suomessa, matkustusrajoitukset ovat tehneet lentojen lisäämisestä vaikeaa.

Norwegianin toisen vuosineljänneksen eli huhti–kesäkuun liiketappio oli 2 991 miljoonaa kruunua eli 284 miljoonaa euroa. Norwegianin ongelmat ovat kuitenkin useimpia muita lentoyhtiöitä syvempiä, koska se oli jo ennen kriisiä heikosti kannattava ja raskaasti velkaantunut.

Norwegian joutui jo toukokuussa turvautumaan velkajärjestelyyn, jossa osa sen velkojista suostui velkojen muuntamiseen osakkeiksi. Suuri osa yhtiön veloista on leasing-velkoja, jotka ovat syntyneet, kun lentoyhtiö on myynyt itse ostamiaan koneita leasing-yhtiöille ja vuokrannut ne sitten takaisin pitkillä sopimuksilla.

Lentoyhtiön 20 suurimman omistajan luettelossa on nyt pelkästään leasing-yhtiöitä ja pankkeja. Velkajärjestelyn myötä Norwegian sai Norjan valtiolta takauksen kolmen miljardin kruunun lainalle. Lainalla ja velkojen muuntamiselle yhtiö vältti konkurssin.

Valtion takaaman lainan ansiosta Norwegianin kassassa oli kesäkuun lopussa 4 975 miljoonaa kruunua eli 473 miljoonaa euroa. Se on vähän tilanteessa, jossa lentoyhtiöiden kassat palavat miljoonien eurojen päivävauhtia.

Yrityssaneeraus­suunni­telman mukaan Norwegianin oli tarkoitus lopettaa lentäminen ja säästää kuluja ensi kevääseen asti. Se kuitenkin aloitti lentämisen heinäkuussa joihinkin Euroopan lomakohteisiin.

Velkajärjestelyn jälkeenkin Norwegianilla on velkaa 47 miljardia kruunua eli noin 4,4 miljardia euroa, josta puolet on leasing-velkaa. Yhtiö on velkajärjestelyn jälkeen jatkanut lankeavien maksujen muuntamista uusiksi osakkeiksi pitkin kesää.

Yhtiö kertoo neuvottelevansa jatkuvasti niiden velkojien kanssa, jotka eivät olleet mukana velkajärjestelyssä. Kesäkuun lopussa se perui lähes sadan uuden Boeing-lentokoneen tilauksen.

Vaikka velkojat suostuisivat jatkamaan velkojen muuntamista jatkuvasti laimenevaksi omistukseksi yhtiössä, Norwegian kertoo tarvitsevansa lisää käyttöpääomaa eli lisää rahaa päivittäisten kulujen kattamiseen jo ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kukaan ei usko lentoliikenteen merkittävästi elpyvän siihen mennessä.

Tulosraportin mukaan tarvittava käyttöpääoma aiotaan kattaa muun muassa uudella lainarahoituksella, myymällä omaisuutta ja pohtimalla uusiksi liiketoiminnan laajuutta. Käytännössä omaisuuden eli lentokoneiden myyminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska suurin osa maailman lentokoneista seisoo käyttämättöminä.

”Vaikka yhtiö uskoo, että erääntyvien velkojen järjestelemiseen ja käyttöpääomaan saamiseen on kohtuulliset mahdollisuudet, on olemassa merkittävä riski, että yhtiö joutuu maksukyvyttömäksi ja menee konkurssiin”, yhtiön johto kirjoittaa raportissa.