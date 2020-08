Teollisuus

Metsäyhtiö UPM ilmoitti keskiviikkona sulkevansa Suomen viimeisen sanomalehtipaperia valmistavan paperitehtaan Jämsän Kaipolassa, jossa uutinen otettiin vastaan yllättyneenä ja huolestuneena.

Torstaina UPM julkaisi toimitusjohtaja Jussi Pesosen kirjoittaman avoimen kirjeen, jossa hän esitti perusteluja tehtaan lakkauttamisen taustalla. Pesonen arvosteli kirjeessä erityisesti Suomen veropolitiikkaa ja toteaa, että ulkoisten kustannusten osuus ja verorasitus on käynyt Suomessa ylivoimaiseksi.

Kirjeessä Pesonen esittää väitteitä Suomen työmarkkinoista ja verotuksesta esittämättä väitteilleen lähteitä tai perusteluja. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) johtava tutkija ja tutkimusohjaaja Marita Laukkanen kommentoi torstaina Twitterissä, että osa Pesosen väitteistä on virheellisiä tai harhaanjohtavia.

Pesonen ei vastannut HS:n tiedusteluun tietojen lähteistä, mutta UPM:n viestinnästä kerrotaan, että Pesonen halusi kirjeellään kiinnittää huomion Suomen ”talouskehityksen isoon kuvaan ja teollisuuden merkitykseen yhteiskunnan rahoittamisessa”.

Yhtiön mukaan avoimessa kirjeessä ”on mainittu esimerkkejä kustannustekijöistä, joiden kehitys suhteessa kilpaileviin toimintamaihin on ollut kielteinen jo pidemmän aikaa. Lisäksi näillä kaikilla tekijöillä on yhteisvaikutuksensa.”

HS kysyi Laukkasen lisäksi Jyväskylän yliopiston professorilta Mika Malirannalta ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkijalta Merja Kauhaselta neljän Pesosen väitteen paikkansapitävyydestä.

Väite: Suomessa on neljä kertaa korkeampi paperiteollisuuden sähkövero kuin Ruotsissa

UPM:stä todetaan, että ”Ruotsin sähkövero on julkinen tieto, ja se on pitkään ollut selvästi matalammalla kuin Suomessa”.

VATT:n johtava tutkija Marita Laukkanen toteaa, ettei tiedä mikä UPM:n oma veroaste on Ruotsiin verrattuna. Laukkanen sanoo, että tällä hetkellä Suomessa todella on korkeampi sähköverotus kuin Ruotsissa.

Marita Laukkanen

”Henkilökohtaisesti hämmennyn siitä, että tämä nostetaan tässä tilanteessa esiin. Meille on tuotu ihan hetki sitten pöytään valtiovarainministeriön budjettiesitys, jonka mukaan sähkövero lasketaan EU:n minimitasolle, jota alhaisempi se ei voi olla. Sähköveron lasku kirjattiin hallitusohjelmaan jo ennen koronakriisiä”, Laukkanen sanoo.

Ruotsi laski muutama vuosi sitten sähköveronsa EU:n minimitasolle.

Suomen hallitus on kertonut, että teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle ensi vuoden alusta. Muutos vähentää verotuottoja ensi vuonna noin 245 miljoonaa euroa.

Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta toteaa, että isoissa investoinneissa yleensä arvioidaan tulevien vuosien verotusratkaisuja.

Mika Maliranta

”Nyt on jo syntynyt aika vakuuttava päätös siitä, että sähkövero asetetaan minimiin. Siitä ei ole tietoa, onko lakkauttamispäätöksen tekijöillä ollut epäilyjä sähköveron laskemisen toteutumisesta”, Maliranta sanoo.

Laukkanen sanoo myös, että pelkästään ulkoisiin kustannuksiin keskittyminen antaa yksipuolisen kuvan tilanteesta.

”Sähkön hinta määräytyy markkinoilla, eikä valtiovalta voi siihen paljon muuta tehdä kuin miettiä sähköveroa. Paperiteollisuus on energiaintensiivinen ala. Vaikka pelikenttää tasoitetaan kuinka paljon esimerkiksi verojen suhteen, niin on enemmän ja vähemmän energiatehokkaita laitoksia. Siihen yritys voi myös itse vaikuttaa”, Laukkanen sanoo.

Väite: Liikenteen dieselveroa korotetaan jokaisella hallituskaudella

UPM:n viestinnän mukaan ”dieselpolttoaineen veronkorotukset ovat julkista tietoa”. Dieselöljyn valmisteveroa korotettiin viimeksi elokuun alussa. Fossiilisen dieselöljyn vero nousi 6,46 senttiä litralta.

Laukkanen toteaa, että dieselvero on määrävero, jota maksetaan suhteessa ostettuihin polttoainelitroihin. Laukkanen sanoo, että ilman indeksikorotuksia vero lähtisi laskuun.

”Vuoden 2012 jälkeen dieselvero ei ole reaalisesti noussut eikä se ole merkittävästi noussut edes nimellisesti. Dieselvero on puhtaan dieselöljyn vero. Tankissa ei ole puhdasta dieseliä, vaan sitä on korvattu fossiilittomilla ainesosilla. Vero on alhaisempi tankissa käytettävälle seokselle”, Laukkanen sanoo.

Laukkasen Twitterissä esiin nostaman tilaston perusteella verotaso on laskussa lähivuosina. Kaavio on peräisin valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) vastauksesta kirjalliseen kysymykseen polttoaineveron korotuksen vaikutuksista Suomen kuljetusalalle. Ennusteen lähteenä ovat valtiovarainministeriö, Verohallinto ja Tilastokeskus.

”Johtuen kevyemmin verotettujen polttoaineiden osuuden kasvusta vuoden 2012 jälkeen dieselin keskimääräinen verotaso ei ole nimellisestikään merkittävästi muuttunut lukuun ottamatta pientä kasvua tämän vuoden elokuusta alkaen”, Vanhanen sanoo vastauksessa.

”Kustannuskilpailukyvyssä on kaksi osatekijää. Ulkoisten kustannusten lisäksi kustannuskilpailukykyyn vaikuttaa myös laitoksen tuottavuus”, Laukkanen sanoo.

Väite: Dieselin kulutuksesta 80 prosenttia tulee raskaasta liikenteestä, esimerkiksi puun tai tavaran kuljetuksesta

UPM:stä todetaan, että ”raskaan liikenteen osuus dieselin kulutuksesta näyttää eri arvioissa olevan 60–80 prosenttia”. Tarkempaa lähdettä yhtiö ei anna tiedolle.

Laukkasen mukaan Suomessa ei ole tarkkaa tilastoa siitä, kuinka suuri osa dieselistä menee raskaan liikenteen käyttöön.

”Tiedämme, kuinka paljon Suomessa myydään dieseliä kokonaisuudessaan”, Laukkanen toteaa.

Twitter-keskustelujen perusteella Pesosen väitteelle on löytynyt tukea valtion omistaman Motivan tilaisuudessa esitetyistä Trans Energy Consultingin kalvoista vuodelta 2005.

”Asiat ehtivät muuttua 15 vuodessa. Energiatehokkuudessa tapahtuu kehitystä ja tässä on ollut yksi iso verouudistuskin välissä. Itse en pitäisi noin vanhaa lukua tässä tapauksessa relevanttina.”

”Nähdäkseni paras arvio asiasta on VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmästä, jonka mukaan arviolta 50 prosenttia tieliikenteen dieselistä käytetään Suomessa rekoissa ja kuorma-autoissa ja noin 30 prosenttia rekoissa”, Laukkanen sanoo.

Väite: Tulotaso Suomessa 30 prosenttia korkeampi ja vuosityöaika lyhyempi kuin Saksassa paperitehtaissa

UPM kertoo, että tiedon taustalla ovat muun muassa yhtiön omat palkkatilastot. UPM:llä on seitsemän laitosta Saksassa.

Lisäksi taustalla on Metsäteollisuuden arvio paperiteollisuuden työajasta ja vuosiansioista viime tammikuulta. Metsäteollisuuden mukaan Suomessa paperiteollisuudessa tehtiin noin sata työtuntia vähemmän kuin Saksassa vuonna 2016. Vuosiansiot kolmivuorotyössä olivat Metsäteollisuuden mukaan Suomessa yli 61 000 euroa kun Saksassa summa oli 47 000 euroa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Merja Kauhanen kertoo, että Suomessa miestyöntekijöiden säännöllinen viikkotyöaika oli keskimäärin 38 tuntia vuonna 2018. Suomessa miesten työaika oli lyhyempi kuin EU:ssa keskimäärin, mutta lyhyempää työviikkoa tekivät miehet Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja myös Saksassa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Merja Kauhanen

Myös Eurostatin kokoamien tietojen mukaan teollisuudessa työskentelevien miesten säännöllinen viikkotyöaika oli Suomessa pidempi kuin Saksassa.

Paperiteollisuus on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, mutta paperialan työntekijöiden työajoista ei ole yksiselitteisiä tilastoja eri maista. Kauhanen toteaa, että palkansaajien työaikoihin vaikuttavat alakohtaiset työsopimukset ja työntekijöiden erilaiset työaikamuodot.

”Palkkapuolen vertailu on hankalampaa”, Kauhanen sanoo.

Kauhanen kertoo, ettei hänellä ole käytössään suoraan vertailukelpoisia tietoja paperityöntekijöiden palkoista Suomessa ja Saksassa. Kauhanen oli viime vuonna toteuttamassa Suomalainen palkkataso eurooppalaisessa vertailussa -raporttia, jossa Suomi on Saksaa ja verrokkimaita edellä kokoaikatyöntekijöiden bruttokuukausipalkkavertailussa vuodelta 2015. Kun palkkoihin tehdään ostovoimakorjaus, Saksa menee Suomen edelle.

”Eli saksalaisilla on korkeampi palkka, kun otetaan huomioon se, mitä palkalla saa kotimaassa.”

Eurostatin tilastojen mukaan teollisuuden työvoimakustannukset olivat vuonna 2019 matalammat Suomessa kuin Ruotsissa ja Saksassa. Työtunnin kustannus oli Suomessa 37 euroa, Ruotsissa 40,2 euroa ja Saksassa 40,9 euroa viime vuonna.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksessa kokoaikatyötä tekevien prosessityöntekijöiden kokonaiskuukausiansiot olivat keskimäärin 3 998 euroa vuonna 2018. Lomarahojen, tulospalkkioiden, kertaerien ja palvelusvuosikorvausten kanssa palkkiot nousivat 4 510 euroon kuukaudessa, eli vuosiansiot olivat lisineen ja korvauksineen noin 54 000 euroa.

Sen sijaan puu- ja sahatavaran prosessityöntekijöiden kokonaiskuukausiansiot olivat keskimäärin 2 826 euroa ja muiden korvausten kanssa noin 3 014 euroa. Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijöiden kokonaiskuukausiansiot olivat keskimäärin 2 756 euroa kuukaudessa ja korvausten ja kertaerien kanssa 2 885 euroa.

Saksan tilastokeskuksen Destatisin mukaan teollisuuden kokoaikatyöntekijöiden vuosiansiot olivat keskimäärin 57 076 euroa viime vuonna. Paperin ja kartongin valmistuksessa työskentelevien kuukausiansiot taas olivat keskimäärin 4 024 euroa. Miesten kuukausiansiot olivat 4 201 euroa ja naisten 3 333 euroa.

Suomen ja Saksan tilastokeskusten tiedot eivät ole suoraan vertailtavissa.

”On otettava huomioon myös se, että paperiteollisuudessa työvoimakustannukset jäävät alle 10 prosenttiin kokonaiskustannuksista. Kyseessä on hyvin pääomavaltainen ala, työvoima on vain pieni osa”, Kauhanen sanoo.

Maliranta ei halua suoraan kommentoida UPM:n Pesosen väitteitä tai tehtaan sulkemiseen johtaneita ratkaisuja. Hän sanoo, että paperitehtaan sulkeminen ei yleisesti ottaen tule yllätyksenä.

”Paperiteollisuuden työllisyyden isoa kuvaa katsottaessa se on ollut laskukiidossa jo 1980-luvulta lähtien meillä ja muualla. Kymmenen viime vuotta eivät ole olleet jyrkintä laskua. Yksittäisillä tehtailla on aina elinkaarensa, jonka loppua voi lykätä tällaisilla päätöksillä, mutta ei se kuolemaa estä”, Maliranta sanoo.

Hän pitää yhteiskunnallisesta näkökulmasta UPM:n ilmoituksen ajankohtaa harmillisena: kun taloudessa menee hyvin, irtisanotuilla on parempi mahdollisuus saada uusi työpaikka.

”Nyt näköpiiri ei ole lainkaan selvä.”