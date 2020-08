Keskuspankkien rahapoliittinen itsenäisyys on tärkeää, koska se on tuonut talouteen vakautta ja varmuutta.

Keskuspankkien itsenäisyyttä koetellaan koronaviruspandemiassa, sillä finanssipolitiikan ja rahapolitiikan rajat ovat hämärtyneet. Keskuspankkiirit keskustelivat pandemian vaikutuksista rahapolitiikkaan vuosittaisessa Jackson Hole -päätapahtumassaan torstaina ja perjantaina.

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell käsitteli avauspuheenvuorossaan rahapolitiikan saavutuksia, jotka olivat aikoinaan seurausta keskuspankkien itsenäisyyden vahvistumisesta.

Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell.

Kysymys keskuspankkien itsenäisyydestä tuli ajankohtaiseksi jo aiemmin Saksan perustuslakituomioistuimen toukokuussa tekemän yllättävän ratkaisun takia.

Perustuslakituomioistuin kyseenalaisti Euroopan keskuspankin (EKP) valtionlainojen ostot mutta horjutti samalla keskuspankin itsenäisyyttä rahapoliittisissa päätöksissä.

Ratkaisu on herättänyt runsaasti arvostelua, koska keskuspankkien itsenäisyydellä on saatu aikaan paljon hyvää. Se on taattu myös Euroopan unionin perussopimuksessa.

Rahapolitiikan itsenäisyydellä on estetty poliitikkojen sekaantuminen rahapolitiikkaan. Sekaantumisesta on menneisyydessä paljon varoittavia esimerkkejä.

”Keskuspankin itsenäinen rahapolitiikka närkästyttää usein poliitikkoja, jos keskuspankki ei tee niin kuin poliitikot haluaisivat. Viime aikoina keskuspankkien itsenäisyyttä ovat arvostelleet etenkin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Unkarin pääministeri Viktor Orbán”, sanoo rahapolitiikkaan erikoistunut vieraileva tutkija Antti Suvanto Helsingin yliopistosta.

Ennen asiat olivat toisin.

Keskuspankit tekivät, mitä poliitikot määräsivät. Seurauksena oli inflaatioharha.

Poliitikot eivät usein sallineet sitä, että keskuspankki olisi kiristänyt rahapolitiikkaa inflaation hillitsemiseksi, koska rahapolitiikan kiristäminen eli korkotason kohottaminen hidastaa myös talouskasvua.

” ”Kun taloudessa tuli sadepäivä, otettiin poliitikkojen määräyksestä rahapoliittinen ryyppy.”

Suvannon mukaan tämä korostui etenkin vaalien lähestyessä. Poliitikot vaativat inflaatiosta piittaamatta keskuspankkia keventämään rahapolitiikkaa talouskasvun voimistamiseksi.

”Kun taloudessa tuli sadepäivä, otettiin poliitikkojen määräyksestä rahapoliittinen ryyppy. Se johti pidemmän päälle laaja-alaisiin ongelmiin ja etenkin inflaation kiihtymiseen”, Suvanto sanoo.

Helsingin yliopiston taloustieteen vieraileva tutkija Antti Suvanto

Yhdysvaltojen irtautuminen kultakannasta, Vietnamin sota ja 1970-luvun öljykriisit aiheuttivat talouteen vakavia häiriöitä inflaation kiihtymisenä.

Vietnamin sota oli Yhdysvalloille erittäin kallis, eikä maa halunnut rahoittaa sitä ottamalla lainaa tai kiristämällä verotusta. Sen sijaan Yhdysvallat turvautui keskuspankin rahoitukseen.

”Sodan rahoittaminen keskuspankkien rahoituksella siirsi inflaation kiihtymisen muihin valtioihin, koska kansainvälinen valuuttajärjestelmä perustui dollariin. Kiinteiden valuuttakurssien oloissa keskuspankin valtioille antama rahoitus tarkoitti, että monissa muissa valtioissa valuuttavarannot kasvoivat ja inflaatio kiihtyi. Se ärsytti erityisesti Saksaa.”

Inflaatio on keskuspankkien itsenäisyydessä keskeinen käsite. Se tarkoittaa hintojen yleistä kallistumista.

Inflaation seurauksena rahan ostovoima heikkenee mutta toisaalta velkojen reaalinen arvo halpenee. Jos siis on runsaasti velkaa, inflaatio helpottaa ajan mittaan velallisen ahdinkoa.

Inflaation kiihtyminen johtuu yleensä kahdesta asiasta: joko kysynnän kasvamisesta tai tarjonnan supistumisesta. Ne johtavat ennen pitkää tuotantokustannusten kallistumiseen.

Jos kysyntä kasvaa taloudessa tarjontaa enemmän, tuloksena on kysyntäinflaatio. Talouden kasvaessa työvoiman kysyntä lisääntyy, mikä normaaleissa oloissa kasvattaa palkkoja.

Kustannusinflaatiossa on kysymys siitä, että raaka-aineiden tai muiden tuotannontekijöiden kallistuminen kohottaa tuottajahintoja. Ajan mittaan siitä seuraa kuluttajahintojen kallistuminen.

Kuluttajahintojen kallistumisen takia palkansaajat vaativat suurempia palkankorotuksia tullakseen toimeen, koska kuluttajahintojen kallistuminen nakertaa ostovoimaa.

” ”Keskuspankkeja vaadittiin rahoittamaan finanssipolitiikkaa, mikä vain kiihdytti inflaatiota entisestään.”

Lähihistoriassa voimakas inflaatio on ollut teollistuneissa valtioissa merkittävä ongelma 1970-luvun öljykriiseissä.

Elokuussa 1971 Yhdysvallat irrotti dollarinsa ulkoisen arvon kullasta. Näin poistettiin esteet rahapolitiikan keventämiseltä. Inflaatio alkoi kiihtyä tuntuvasti, minkä seurauksena rahan ostovoima heikkeni, talouskasvu hidastui kysynnän supistuessa, työttömyys lisääntyi ja valtiot alkoivat velkaantua.

”Keskuspankkeja vaadittiin rahoittamaan finanssipolitiikkaa, mikä vain kiihdytti inflaatiota entisestään”, Suvanto sanoo.

Yhdysvalloissa ja monissa muissa teollisuusvaltioissa talouteen kehittyi verraten harvinainen ilmiö, jota alettiin kutsua stagflaatioksi. Se tarkoittaa, että samaan aikaan kun talouskasvu on hidasta, myös työttömyys on suurta ja inflaatio nopeaa.

Taloudelliset ilmiöt kääntyivät päälaelleen, koska yleensä inflaation pitäisi olla hidasta, kun talouskasvu on vaimeaa ja työttömyys suurta.

Myöhemmin öljykriisien kurimuksesta yritettiin ottaa opiksi, mutta aluksi keinot olivat väärät.

Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan ja Britannian pääministeri Margaret Thatcher päättivät 1980-luvun alussa, että nopeasta inflaatiosta on päästävä lopullisesti eroon.

Britannian pääministeri Margaret Thatcher ja Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan vauraiden teollisuusvaltioiden kokouksessa kesäkuussa 1988.

Tehokkain lääke oli keskuspankeissa: kiristetään rahapolitiikkaa sen verran voimakkaasti, että inflaatio nitistetään kerralla – ja ikuisesti. Toisaalta rahapolitiikan kiristäminen johtaa yleensä myös valuutan vahvistumiseen.

”Dollari vahvistui valtavasti, ja voidaan sanoa, että rahapolitiikalla saatiin aikaan taantuma, mikä vaikutti laajasti eri puolilla maailmaa. Seurauksena oli toki inflaation hidastuminen, mutta se aiheutti paljon muita ongelmia.”

Piti laatia uusi suunnitelma inflaation pitämiseksi kurissa. Suunnitelmaa johti Yhdysvaltojen keskuspankin legendaarinen pääjohtaja Paul Volcker. Keskeinen ajatus oli palomuurin rakentaminen poliitikkojen ja keskuspankin välille.

Keskuspankille määriteltiin toimivalta ja hintavakaustavoite, jonka saavuttamiseksi keskuspankilla oli yksinoikeus käyttää rahapoliittisia välineitä: säädellä ohjauskorkoa, antaa tarvittaessa vakuutta vastaan lainaa pankeille ja ostaa markkinoilta tarpeen tullen arvopapereita.

”Itsenäisen keskuspankin kapean toimivallan seurauksena keskuspankeilta edellytettiin myös avoimuutta. Niiden kuukausittaiset talouskatsaukset tulivat julkiseksi, ja ne velvoitettiin perustelemaan päätöksensä.”

Ajatus keskuspankkien avoimuudesta saattaa vaikuttaa nykyisin itsestäänselvyydeltä mutta ei todellakaan ollut sellainen menneisyydessä.

Aikoinaan jopa kannatettiin sitä, että keskuspankit eivät perustelleet ratkaisujaan vaan ne valmisteltiin salaisesti ja ilmoitettiin yllättäen.

”Muutos oli radikaali, koska samalla luovuttiin periaatteesta, jonka mukaan keskuspankin ei pidä koskaan selittää eikä pahoitella ratkaisujaan. On myös tärkeää ymmärtää, että keskuspankkien itsenäisyyttä olisi ollut hyvin vaikea perustella, jos niillä olisi myös talouspoliittisia tavoitteita.”

Keskuspankkien irrottaminen poliitikkojen talutusnuorasta oli merkittävä syy ajanjaksoon, jota kutsutaan etenkin Yhdysvalloissa suuren vakauden aikakaudeksi. Se alkoi hieman tulkinnan mukaan joko 1980-luvulla tai 1990-luvulla.

Talous kasvoi tukevasti, suhdannevaihtelut olivat verraten pieniä, ja inflaatio pysyi aisoissa.

Pinnan alla kyti kuitenkin epävakaus. Jälkeenpäin tarkasteltuna sijoittajat ottivat 2000-luvun alussa valtavia riskejä, vaikka ne eivät välttämättä vaikuttaneet kovin suurilta sijoituksia tehtäessä.

Vuonna 2007 alkoi rahoitusmarkkinoiden kriisi, joka kärjistyi syksyllä 2008 investointipankki Lehman Brothersin vararikkoon. On lähes selvää, että markkinat epäonnistuivat riskien hinnoittelussa eikä Yhdysvaltojen keskuspankki osannut riittävästi ennakoida rahoitusmarkkinoiden ylikuumenemista.

” ”Olemme riippumaton toimielin, joka on vastuussa Euroopan parlamentille, ja noudatamme toimivaltaamme.”

Saksan perustuslakituomioistuimen tehtävänä ei ole arvioida, mikä on oikeaa rahapolitiikkaa.

Toukokuussa antamassaan ratkaisussa tuomioistuin siirtyi ainakin jossain määrin myös rahapolitiikan tulkitsijaksi – siitäkin huolimatta, että Euroopan unionin tuomioistuin oli perustuslakituomioistuimen pyynnöstä jo aikaisemmin arvioinut EKP:n alkuvuonna 2015 aloitetun arvopapereiden osto-ohjelman olevan sopusoinnussa perussopimuksen kanssa.

”Olemme riippumaton toimielin, joka on vastuussa Euroopan parlamentille, ja noudatamme toimivaltaamme”, sanoi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde uutistoimisto Bloombergin mukaan kaksi päivää perustuslakituomioistuimen ratkaisun jälkeen.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde on puolustanut tarmokkaasti rahapoliittista itsenäisyyttä Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisun jälkeen.

Tuomioistuin velvoitti Saksan liittohallitusta ja liittopäiviä hankkimaan täsmällisemmän selvityksen arvopapereiden osto-ohjelman perusteista ja arvioimaan sen jälkeen, ovatko perusteet hyväksyttäviä. Jos riittäviä perusteita ei ole, Saksan keskuspankin pitäisi irtautua arvopapereiden osto-ohjelmasta elokuun alussa.

Sanomalehti Financial Timesin mukaan Saksan parlamentti eli liittopäivät olisi tullut heinäkuun alussa siihen johtopäätökseen, että Saksan keskuspankin ei tarvitse irtautua osto-ohjelmasta.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikön Juha Kilposen taloustieteen väitöskirja käsitteli rahapoliittista itsenäisyyttä. Myös Kilponen varoittaa, että keskuspankin itsenäisyyden horjuttamisella voisi olla vaarallisia seurauksia.

”Hintavakaustavoitteen saavuttaminen ja keskuspankin uskottavuus perustuvat pitkälti siihen, että keskuspankki voi saavuttaa tavoitteensa, jos sillä on siihen tarvittavat keinot. Jos keskuspankki menettää itsenäisyytensä eli poliitikot alkavat ohjata sitä, vaarana on myös tavoitteen hämärtyminen ja uskottavuuden menettäminen.”

Euroopan keskuspankin tehtävänä on toki myös turvata rahoitusmarkkinoiden toiminta. Tämäkin tehtävä palautuu hintavakaudesta huolehtimiseen.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen.

Kun rahoitusmarkkinat toimivat häiriöittä, yritykset saavat lainaa investointeihin ja kotitaloudet kulutukseen. Se lisää kokonaiskysyntää, mikä voimistaa talouskasvua ja ajan mittaan johtaa kuluttajahintojen kallistumiseen.

Ostamalla arvopapereita markkinoilta keskuspankki lisää rahan tarjontaa. Myyjiä ovat useimmiten pankit, jotka saavat vastikkeeksi keskuspankkirahaa. Sen turvin ne voivat lisätä lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.

Laajempi ongelma on kuitenkin se, että viime vuosina inflaatio on saavuttanut EKP:n hintavakaustavoitteen vain kerran, syksyllä 2018.

Yksi keskeinen taloustieteen tutkimuskohde onkin se, mistä hidas inflaatio johtuu. Siihen ei ole vielä luotettavaa vastausta.

Lue lisää: Inflaatio mittaa talouden sykettä, mutta jokin tuntuu olevan pielessä

Mahdollisia syitä on useita: uuden tekniikan kehittymisen takia monet tuotteet ovat entistä halvempia, globalisaatio on lisännyt yritysten hintakilpailua, työn tuottavuuden heikon kehittymisen takia palkat ovat kasvaneet hitaasti, ja väestön suhteellinen vanheneminen on hillinnyt kulutuksen kasvua.

Koronaviruspandemiassa etenkin liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet kysyntää ja tarjontaa. Sen lisäksi yritysten ja kotitalouksien luottamuksen romahdus talouden synkkien näkymien takia on aiheuttanut sen, että investoinnit ja kulutus ovat supistuneet.

” ”Suuri taloustieteellinen kysymys onkin, missä määrin rahapolitiikan ja finanssipolitiikan keinoin voidaan ylipäätään vaikuttaa viime vuosina talouskasvua jarruttaneisiin ja inflaatiota hidastaneisiin kehityskulkuihin.”

Talous on siis sananmukaisesti takalukossa. Sitä yritetään avata EKP:n uudella 1 350 miljardin euron suuruisella koronaviruspandemian hätärahoituksella. Lisäksi suunnitteilla on 750 miljardin euron hätärahoitus, jossa jäsenvaltiot saisivat EU:lta vastikkeetonta taloudellista avustusta ja lainoja.

”Suuri taloustieteellinen kysymys onkin, missä määrin rahapolitiikan ja finanssipolitiikan keinoin voidaan ylipäätään vaikuttaa viime vuosina talouskasvua jarruttaneisiin ja inflaatiota hidastaneisiin kehityskulkuihin, kuten työn tuottavuuden heikkoon kasvuun ja väestön vanhenemisen vaikutuksiin.”

Kilponen painottaa, että koronaviruspandemiassa yritysten ja kotitalouksien luottamuksen heikkeneminen talouteen vaikuttaa myös inflaatio-odotuksiin.

”Yritykset odottavat inflaation pysyvän pitkään vaimeana, jolloin niillä ei ole tarvetta nostaa hintoja. Inflaation ollessa hidasta palkansaajilla ei ole tarvetta vaatia tuntuvia palkankorotuksia, koska ostovoima pysyy joka tapauksessa ennallaan.”

Yksi lähes varma keino voimistaa inflaatiota ja lisätä kulutusta olisi merkittävät palkankorotukset työntekijöille sillä oletuksella, että nykyisestä epävarmuudesta huolimatta kotitaloudet lisäisivät voimakkaasti kulutustaan.

”Yritykset ovat yleensä alttiina kansainväliselle kilpailulle. Jos vaikkapa euroalueella päätettäisiin korottaa palkkoja voimakkaasti, ne romuttaisivat euroalueen yritysten hintakilpailukyvyn, minkä seurauksena talouskasvu vaimenisi ja inflaatio voisi jopa hidastua”, Kilponen sanoo.

Poikkeukselliset häiriöt taloudessa edellyttävät niin keskuspankeilta kuin valtioiltakin poikkeuksellisia toimia.

Valtiot ovat pakon edessä joutuneet lisäämään menojaan kansanterveyden suojelemiseksi ja taloudellisten vahinkojen hillitsemiseksi.

Jos keskuspankit ostavat markkinoilta runsaasti valtioiden joukkolainoja samaan aikaan kun valtiot hankkivat markkinoilta lainaa, vaikutus on sama kuin jos keskuspankki rahoittaisi suoraan valtioita. Valtioiden joukkolainoja ostavat sijoittajat tietävät voivansa myydä ne aina keskuspankille.

” ”Mielestäni on ihan hyväksyttävä lähtökohta, että koronaviruspandemian kaltaiset hyvin vakavat ja laajat taloudelliset kriisit edellyttävät uusia toimintamalleja ja keinoja, jos vanhat keinot eivät toimi tai ne eivät ole käytettävissä.”

Vaikka keskuspankit eivät sano sitä ääneen, tämä on myös yksi niiden tavoitteista talouden suuressa ja arvaamattomassa sekasorrossa.

Taloustieteilijät ovat jo vuosia korostaneet, että velkaantuminen ei ole ongelma niin pitkään kuin valtion varainhankinnan kustannukset – eli korko – ovat pienemmät kuin talouden kasvuvauhti.

Ostamalla joukkolainoja keskuspankit pitävät huolta siitä, etteivät valtioiden varainhankinnan kustannukset kasva sietämättömiksi, vaikka valtiot velkaantuvat.

Kun hätä on poikkeuksellisen suuri, valtioiden on tehtävä kaikkensa sen lievittämiseksi. Myös keskuspankkien on aiheellista olla mukana talkoissa.

Ari Hyytinen

”Mielestäni on ihan hyväksyttävä lähtökohta, että koronaviruspandemian kaltaiset hyvin vakavat ja laajat taloudelliset kriisit edellyttävät uusia toimintamalleja ja keinoja, jos vanhat keinot eivät toimi tai ne eivät ole käytettävissä. Tämä pätee laajemmin rahapolitiikkaan ja finanssipolitiikkaan sekä niiden kytköksiin”, sanoo Hankenin ja Helsinki Graduate School of Economicsin taloustieteen professori Ari Hyytinen.

Hänen mielestään on vielä vaikea arvioida, onko rahapolitiikka muuttumassa pysyvästi. Hyytinen pitää kuitenkin periaatteessa mahdollisena, että valtioiden ja keskuspankkien välille syntyy uudenlaista yhteistyötä.

”Keskuspankkien itsenäisyyden näkökulmasta olisi tärkeää, jos tälle yhteistyölle luodaan selvät pelisäännöt, jotka olisi sidottu nimenomaan poikkeustoimiin vakavissa kriiseissä.”

Koronaviruspandemia saattaa siis muuttaa talouden toimintaa merkittävästi.