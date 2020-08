Aalto-yliopiston tutkimuspäällikön Hertta Vuorenmaan (vas.) mukaan kulttuurista yhteensopimista painottaessa riskinä on, että yritys rekrytoi vain samankaltaisia ihmisiä. Pelialan yritys Seriouslyn rekrytointipäällikön Bea Grandell sanoo, että tällöin ei keskitytä siihen, mitä uutta työntekijä voi tiimiin tuoda.

Yritysten rekrytointi-ilmoituksissa on yleistynyt termi ”culture fit” eli niin sanottu kulttuurinen yhteensopivuus. Ilmoituksessa saatetaan vaikka kertoa, että hakijan toivotaan sopivan hyvin yrityksessä vallitsevaan kulttuuriin ja tätä saatetaan testata rekrytointikierroksen aikana.

”Uskomme, että työntekijän ja yrityksen välinen kulttuurinen match on vielä tärkeämpää kuin se, mitä työnhakija on tehnyt aikaisemmin työurallaan”, todetaan suomalaisen rekrytointitoimisto Sharperin julkaisemassa ilmoituksessa, jossa etsitään infra-alalle työnjohtajaa. Sharperin omistaa rekrytointiyritys Studentwork Finland.

Studentwork Finlandin rekrytointipäällikkö Marjukka Laakso kertoo, että yritys keskittyy erityisesti kulttuurisen yhteensopivuuden ja pehmeiden taitojen rekrytointiin.

”Työsuhde onnistuu, kun kiinnitetään huomiota kulttuuriseen yhteensopivuuteen ja pehmeisiin taitoihin, kuten empatiaan, tiimityötaitoihin ja vuorovaikutukseen.”

Suomalaisen pelialan yritys Seriouslyn rekrytointipäällikkö Bea Grandell sanoo, että termillä tarkoitetaan sitä, että rekrytointiprosessissa tuodaan esiin esimerkiksi yrityksen arvoja ja niiden ympärille rakentuvaa kulttuuria.

”Termillä viitataan siihen, että yrityksellä on jo valmiiksi opittuja arvoja ja tapoja. Jos tätä termiä käytetään, niin työnhakijan toivotaan osuvan yhteen esimerkiksi yrityksen edustamien arvojen kanssa ja että hän täydentää yrityksessä jo vallitsevaa kulttuuria”, Grandell sanoo.

Grandellin mukaan termin käyttö voi olla kuitenkin ongelmallista. Seriously käyttää omassa rekrytoinnissaan kulttuurisen yhteensopivuuden sijaan termiä ”kulttuurinen lisä” (culture add).

”Jos katsotaan vain kulttuurista matchia, silloin ei keskitytä siihen, mitä uutta henkilö voisi tiimiin tuoda.”

Grandellin mukaan lähtökohtana tulisi olla, että uusi työntekijä tuo yritykseen jotain uutta.

”Se voi olla persoonallisuus, näkökulma tai taito. Sama osaaminen ja sama koulutustausta usein vähentävät tämän mahdollisuutta. Onhan se toki ongelma, jos etsitään vain samankaltaisia henkilöitä.”

Rekrytointikäytännöt eroavat Grandellin mukaan paljon eri yritysten välillä. Esimerkiksi teknologiayrityksessä voi olla jopa erillinen vaihe sille, että katsotaan, sopiiko henkilö yrityksen kulttuuriin, Grandell kertoo.

”Rekrytoinnissa tärkeää on se, että ei mietitä vain rekrytointi-ilmoituksen kautta. Jos löytyy osaava ja pätevä henkilö, kannattaa myös miettiä, että löytyisikö juuri hänelle muokattava rooli yrityksestä.”

Grandell määrittelee yrityskulttuurin koko henkilöstön kautta.

”Yrityskulttuuri on koko henkilöstön näkemys siitä, millaiset työtavat ja arvot yrityksessä on ja mitä asioita arvostetaan yhdessä.”

Grandell sanoo, että suomalaiset yritykset voisivat parantaa rekrytointiaan. Suomi kouluttaa noin 3 000 kansainvälistä opiskelijaa vuodessa, joista vain 1 000 jää Suomeen, Grandell kertoo.

”Moni haluaisi jäädä, mutta suomalaiset yritykset monin paikoin vaativat edelleen täydellistä suomen kielen taitoa. Yrityskulttuurin näkökulmasta kansallisuuksien ja kielten suhteen yritysten tulisi olla paljon avoimempia eri taustoista tuleville.”

Grandellin mukaan rekrytoinnin tarkoituksena ei ole esimerkiksi tykittää työnhakijaa kysymyksillä.

”Rekrytointi on vuorovaikutuksellinen keskustelu. Siitä tulisi hyötyä niin työnhakija kuin rekrytoiva taho.”

Tutkimuspäällikkö Hertta Vuorenmaa Aalto-yliopiston johtamisen laitokselta sanoo, että yrityskulttuurilla tarkoitetaan sekä materiaalisia ja immateriaalisia asioita.

”Arvot ovat suuri osa sitä, eli mitä yrityksessä tehdään ja millä tavalla. Mutta yrityskulttuuriin kuuluu myös se, millaiset viestintäkäytännöt ovat, miten toisille puhutaan ja istutaanko esimerkiksi toimistolla vai kotona.”

Vuorenmaa sanoo, että kulttuurinen match -termiä ei kannata painottaa rekrytoinnissa liikaa, koska termin käytössä on se riski, että yritys rekrytoi pelkästään samankaltaisia ihmisiä.

”Tutkimusten pohjalta tiedämme, että vaikka kuinka yrittäisimme, haluamme kaikki lopulta rekrytoida itsemme kaltaisen henkilön”, Vuorenmaa sanoo.

Vuorenmaan mukaan kulttuuri pitäisi ottaa rekrytointiprosessissa mahdollisimman laajasti huomioon, eikä pelkästään yhden termin kautta.

Vuorenmaan mukaan kulttuurista puhuminen haastattelussa on myös työnhakijan etu. Hakijana kannattaa kysyä esimerkiksi, millainen johtamiskulttuuri yrityksessä on ja onko yritys hierarkkinen, Vuorenmaa vinkkaa.

”Yritysten pitää tietenkin ajatella kulttuuria, ja rekrytointitilanteessa yrityksen on tunnettava oma kulttuurinsa hyvin, jotta rekrytointi onnistuu. Tärkeää on selvittää, kokeeko työnhakija yrityksen arvot omakseen.”

Kulttuurin merkittävimmät osat ovat Vuorenmaan mukaan näkymättömissä. Siihen liittyvät käsitykset maailmasta ja ihmisistä: mikä on yrityksen tapa ajatella ja katsoa maailmaa.

”Kulttuuria on myös organisaation selitys maailmasta ja siitä, mihin yritys uskoo. Ihmiskäsitys on myös tärkeä osa. Onko käsitys se, että työntekijät ovat laiskoja ja tyhmiä vai sellaisia, että uskomme, että he vievät itse asioita eteenpäin kun saavat oikeat työvälineet ja ilmapiirin.”

Rekrytointitilanteessa kulttuuri on muodostunut yhä tärkeämmäksi tekijäksi. Varsinkin etätyön aikana kulttuurista muodostuu se jäljelle jäävä liima, vaikka työntekijät eivät ikinä kävisi toimistolla, Vuorenmaa sanoo.

”Piilaaksossa alun perin ymmärrettiin kulttuurin merkitys ja se, että työntekijät haluavat sellaiseen yritykseen, jonka kulttuuri sopii heille. He toivovat tietynlaisia arvoja, käytöstä ja etiikkaa.”

Studentworkin Laakso sanoo, että rekrytointikeskusteluissa kannattaa tähdätä siihen, että lopputulos on molemmille hyvä.

”Myös hakija valitsee yrityksen, ei vain toisinpäin”, Laakso sanoo.

Vaikka käytettäisiin termiä kulttuurinen yhteensopivuus, se ei tarkoita sitä, että haluttaisiin kaikkien hakijoiden olevan samasta muotista, Laakso kertoo.

”Ammattirekrytoijat voivat auttaa nimenomaan siinä, että rekrytoija pystyy haastamaan rekrytoivaa yritysjohtoa siinä, että se ei vahingossakaan ole etsimässä itsensä kopiota yritykseen. Kaksi ihan erilaista ihmistä saattaa menestyä samassa tehtävässä todella hyvin.”

