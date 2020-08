Metsäyhtiö UPM:n paperitehdas on viimeinen sanomalehtipaperin valmistaja Suomessa ja suurin kierrätyspaperin käyttäjä.

Kaipolan paperitehtaan sulkeminen näyttää sekoittavan myös suomalaisen paperinkeräysjärjestelmän toimintaa.

Metsäyhtiö UPM ilmoitti keskiviikkona sulkevansa vuoden 2020 loppuun mennessä Jämsässä sijaitsevan tehtaan, joka on tällä hetkellä Suomen suurin kierrätyspaperin jalostaja.

Kaipolassa on hyödynnetty jopa puolet kaikesta kuluttajilta kerätystä paperista, jota kertyy vuosittain noin 200 000 tonnia. Sanomalehtipaperin ohella kierrätyspaperia on käytetty esimerkiksi pehmytpapereiden, kuten wc-paperin, valmistuksessa.

UPM:n tehtaan sulkeutuessa loppuu myös käytännössä tavallisen sanomalehtipaperin valmistus Suomessa. Se tarkoittaa, että keräyspaperille pitää keksiä uutta käyttöä.

”Määrä on merkittävä. Mietimme parhaillaan uusia hyötykäyttökohteita”, kertoo toimitusjohtaja Petri Aaltonen tuottajayhteisöä edustavasta Encore Ympäristöpalveluista.

Suomessa on kaksi paperinkeräyksestä vastaavaa tuottajayhteisön edustajaa. Encore on pääosin kotimaisten metsäyhtiöiden omistuksessa, kun Suomen Keräystuotteen (SKT) jäseniä ovat pääasiassa paperin maahantuojat ja monet mediayhtiöt.

SKT:n asiamies Merja Helander sanoo, että paperinkeräys tulee jatkumaan entiseen tapaan. Trendi on kuitenkin laskeva, sillä Pirkanmaan ely-keskuksen keräämien tietojen mukaan vuonna 2019 kerättiin 12,7 prosenttia vähemmän paperia kuin vuotta aikaisemmin.

Tästä huolimatta kerättävät määrät ovat edelleen isoja.

”Kokonaisuudessa tämä on iso muutos keräyspaperin käyttöön, sillä Kaipola on ostanut lähes kaiken mitä se on saanut irti”, Helander sanoo.

UPM:n tehdas on ollut hyvä raaka-aineen uusiokäyttöpaikka, sillä se on ottanut vastaan keräyspaperin irtonaisena, jolloin kustannuksia lisäävää paperin paalausta ei ole tarvinnut tehdä.

Tuottajayhteisöissä arvioidaan, että lähiaikoina Suomesta tullaan viemään paljon keräyspaperia myös ulkomaille. Kyseessä on arvokas materiaali, jonka hinta liikkuu kotimaassa noin sadan euron paikkeilla tonnia kohden.

”Kierrätysjärjestelmän sopeuttaminen tilanteeseen tapahtuu hitaammin kuin tehtaan sulkeminen. Paperia ei kannata varastoida pitkään, joten vienti on varteenotettava väliaikaisratkaisu. Uskoisin kuitenkin, että nämä paperivirrat löytävät lopulta käyttäjän Suomesta”, Helander sanoo.

Encoren Petri Aaltonen sanoo, että graafisen paperin kysyntä laskee luultavasti edelleen koronapandemian vaikutuksesta. Se on suoraa seurasta siitä, että kuluttajat tilaavat ja ostavat aikaisempaa vähemmän painettuja lehtiä.

Tästä huolimatta keräys on huomattavan kannattavaa: kierrätyspaperin jälleenmyyntiarvo on niin hyvä, ettei kuluttajien tarvitse maksaa keräyspaperista ollenkaan. Keräysjärjestelmän kustannukset tulevat siksi pääosin kuljetuksesta.

Suomessa tehtävä paperinkierrätys on myös tehokkuudeltaan maailman kärkitasoa ja yltää noin 85 prosentin keräysasteeseen.

Ensi vuodesta alkaen paperia voi olla ainakin väliaikaisesti enemmän tarjolla kuin sille on kotimaassa kysyntää. Aaltonen ei vielä osaa arvioida, vaikuttaako tilanne esimerkiksi materiaalin jälleenmyyntihintaan.

”Käyttäjiä löytyy jo nyt pehmopaperin valmistajista, mutta kyllä tarkoitus on löytää myös uusia käyttökohteita. Työ on jo käynnissä”, hän sanoo.