Teknologia

Sarjayrittäjänä miljardiomaisuuden keränneen Elon Muskin neuroteknologiayritys Neuralink esitteli tällä viikolla edistystään aivoihin asennettavien sirujen saralla. Yritys toi perjantaina järjestämänsä tilaisuuden suoraan videolähetykseen Gertrudeksi nimetyn sian, jonka aivoihin yritys kertoi asentaneensa hermoston toimintaa havainnoivan sirun.

Mielikuvituksellisista hankkeistaan tunnettu Musk itse väläytteli mahdollisuutta hyödyntää siruteknologiaa esimerkiksi ihmisten kuulovaurioiden ja unettomuuden hoitamisessa. Uutistoimisto Reutersin haastattelemat asiantuntijat kuitenkin toppuuttelevat, että laitteen todellisesta käyttökelpoisuudesta tarvitaan vielä pitkällistä tutkimusta.

Muutama vuosi sitten perustettu Neuralink-yritys pyrkii joka tapauksessa selvittämään, olisiko aivosiruun liittyvää teknologiaa mahdollista käyttää ihmisissä. Yrityksen mukaan sirusta voisivat hyötyä esimerkiksi Alzheimerin taudista kärsivät. Eräs yrityksen tutkijoista sanoi, että sirun avulla voisi lisätä ymmärrystä neurologisista sairauksista.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan laitteesta on visioitu sellaista, että esimerkiksi halvaantuneet ihmiset voisivat ohjata sen avulla älypuhelinta.

Elon Musk esitteli Neuralinkin kehittelemää sirua. Kuvakaappaus Neuralinkin lähettämästä suoratoistolähetyksestä.

Halkaisijaltaan noin 2,3 sentin kokoinen aivoimplantti on ollut Gertrude-sian aivoissa pari kuukautta, yritys kertoo. Kun kameroiden eteen tuotu sika söi ja haisteli, sen hermoston aktiivisuutta mittaavissa käyrissä näkyi muutoksia. Yrityksen mukaan siru kykeni langattomasti välittämään havaintoja sian kärsän hermoston toiminnasta.

Muskin mukaan implantin avulla on kyetty ennustamaan varsin tarkasti esimerkiksi sian raajojen liikettä, kun se juoksee juoksumatolla. Musk itse luonnehti sirua ”aivoissa olevaksi Fitbitiksi, jossa on pikkuruisia lankoja”. Fitbit on yhdysvaltalainen yritys, joka valmistaa muun muassa aktiivisuusrannekkeita.

Gertrude-sikaa näytettiin Neuralinkin suorassa lähetyksessä. Kuvakaappaus lähetyksestä.

Aiemmin Musk on toistuvasti varoitellut liian pitkälle menevän tekoälyn vaaroista. Nyt hän sanoi, että sirua voisi hyödyntää lääketieteellisten mahdollisuuksien lisäksi jonkinlaisen ”tekoälysymbioosin” luomisessa ihmisen ja tekoälyn välille.

Reutersin haastatteleman Stanfordin yliopiston neurotutkijan Sergey Staviskyn mukaan yritys on edistynyt merkittävästi siitä, kun se esitteli edellisen sirunsa heinäkuussa 2019. Monet tutkijat ovat kuitenkin huomauttaneet, että Neuralinkin sirun arvioiminen vaatii vielä lisää tutkimuksia.

Aikaisemmin on arvioitu, että Neuralink voisi aloittaa aivoimplanttikokeet pienellä määrällä ihmispotilaita vielä tämän vuoden lopulla. Perjantain tiedotustilaisuudessa Musk ei kuitenkaan esittänyt aikataulua jatkolle. Neuralink on joka tapauksessa saanut Yhdysvaltain elintarvike‑ ja lääkeviraston luvan kokeille, kertoo yhdysvaltalaiskanava CNN.

Neuralink esitteli lähetyksessään sitä, kuinka siru asennettaisiin ihmisen aivoihin.

Neuralinkin ihmiskokeet aivoimplanteilla eivät olisi aivan ensimmäisiä. Sellaisia on jo tehty esimerkiksi halvaantuneilla. Kokeissa ihmiset ovat kyenneet esimerkiksi liikuttamaan keinoraajoja ja hiiren osoitinta, mutta tätä vaikeampiin koitoksiin kokeissa ei ole kyetty.

Teknologiaa on hyödynnetty myös Parkinsonin taudin ja kuulovaurioiden hoidossa jo vuosikymmeniä. Myös useat muut kasvuyritykset pyrkivät kehittämään samanlaista teknologiaa kuin sata ihmistä työllistävä Neuralink.