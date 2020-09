Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi arvelee, että lehdillä voisi olla 10–15 prosenttia enemmän tilaajia, jos lainmuutos pakottaa Ylen supistamaan tarjontaansa.

”Kymmenen prosenttia, viisitoista prosenttia, vaikea sanoa”, arvioi Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Sen verran enemmän Suomen toiseksi suurimman sanomalehtikustantajan tuotteilla olisi maksavia tilaajia kuvitteellisessa maailmassa.

Kuvitteellisen maailman keskeinen ominaisuus verrattuna nykyhetken todellisuuteen on, että siinä verovaroin rahoitetun Yleisradion uutissivustolla ja älypuhelinsovelluksessa olisi vähemmän kirjoitettuja sisältöjä.

”Maailma on digitalisoitunut. Siitä olisi noussut hirveä haloo, jos Yle olisi haastanut esimerkiksi Hesarin ja perustanut valtakunnallisen Yleisradio-nimisen painetun sanomalehden”, Kangaskorpi sanoo.

Nyt kuvitteellisesta maailmasta on tulossa totta – tai niin ainakin toivoo kaupallisten mediayhtiöiden etujärjestö Medialiitto. Samaa toivoo liiton puheenjohtaja Kangaskorpi, mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja. Hänen perheensä on yhtiön suurin yksittäinen omistaja.

Medialiiton vuonna 2017 EU:n komissiolle tekemä kantelu poiki tämän vuoden kesäkuussa lakiluonnoksen, joka muuttaisi Yleisradion tehtäviä. Lain lausuntokierros päättyi eilen maanantaina.

Nykyisin Ylen tehtävä on tuoda kattava ja monipuolinen tv- ja radio-ohjelmisto oheispalveluineen jokaisen saataville. Vastedes tehtävissä mainittaisiin myös tekstimuotoisten sisältöjen tuottaminen.

Kirjoitettujen sisältöjen tulisi kuitenkin pääasiassa liittyä julkaisuun, joka sisältää liikkuvaa kuvaa tai ääntä.

Medialiitto toivoo, että lakimuutos vähentäisi Ylen kirjoitettujen verkkoartikkelien määrää ja lisäisi kaupallisten mediatalojen maksullisten sisältöjen kysyntää.

Kriitikot pelkäävät, että kansalaisten tiedonsaanti kaventuu. Yle katsoo, ettei muutos erityisesti vaikuttaisi nykytilaan.

Medialiiton mukaan Yle julkaisee verkkosanomalehteä, johon se käyttää liiton ”varovaisen arvion” mukaan 30–40 miljoonaa euroa vuosittain. Arvio perustuu tietoihin liiton jäsenten omien uutissivustojen kulurakenteesta. Medialiiton jäseniin lukeutuu muun muassa Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien kustantaja Sanoma Media Finland.

Medialiitto katsoo, että nämä miljoonat ovat alan kilpailua vääristävää laitonta valtiontukea, josta ei ole ilmoitettu komissiolle.

Ylen mukaan Medialiiton luku on kaukana todellisuudesta. Tekstimuotoisten sisältöjen tuottamiseen kuluu yhtiön mukaan vain noin kolmesta neljään miljoonaa euroa vuodessa, ja sekin sisältää ostot mediayhtiöiden omistamalta STT:ltä, kertoo Ylen talousjohtaja Maisa Hyrkkänen.

Eniten tekstimuotoisia sisältöjä tehdään uutis- ja ajankohtaistoimituksessa, johon Yle käytti viime vuonna puolen miljardin euron rahoituksestaan noin 118 miljoonaa euroa.

Verkkouutisista valtaosa liittyy jo nyt yhtiön radio- ja tv-tuotantoon, Yle katsoo.

”Medialiiton esittämä summa tarkoittaisi, että Ylessä työskentelisi noin 400–600 vain tekstimuotoisia sisältöjä tekevää toimittajaa. Tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa”, kirjoittaa Ylen talousjohtaja Hyrkkänen HS:lle sähköpostitse.

Näkemys näkemystä vastaan, Kangaskorpi sanoo.

Vesa-Pekka Kangaskorpi­

” ”Moni on pitänyt hölmönä sitä minun tapaani, että me olemme ostaneet sanomalehtiä. Mutta se on antanut meille lisäaikaa.”

Kangaskorpi ei mielellään käyttäisi sanaa kantelu. Hänen mukaansa tarkoituksena on vain selvittää, onko nykyjärjestelmä EU-säädösten mukainen.

”Minusta on ihan hyvä hakea komission näkemys, onko tämä ok. Jos todetaan, että on, se on selvä peli. Mutta nyt sanotaan, että se ei ole ok, jolloin on hyvä katsoa, millä edellytyksillä se olisi.”

Mitä nämä edellytykset komission mukaan olisivat, sitä ei moni tiedä. Lakiluonnoksen perusteluissa viitataan Suomen viranomaisten ja komission välisiin epävirallisiin keskusteluihin ja kirjeenvaihtoon. Myös Medialiittoa on tavattu. Kirjeenvaihto on salattu, koska komissio on vastustanut sen julkaisemista.

Kangaskorven käsityksen mukaan EU olettaa Suomen rajaavan Ylen toimintaa selvästi.

”Olen ollut keskusteluissa mukana, mutta en minä tuon konkreettisemmin voi sanoa. Enkä halua sanoa.”

57-vuotias Kangaskorpi on Helsingissä käymässä ja matkalla Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen kokoukseen.

Keskisuomalaisen toimitusjohtajan saappaisiin hän siirtyi vuonna 2010 eduskunnan kansainvälisten asioiden neuvoksen paikalta.

Tuolloin Kangaskorpi puhui vahvasti sanomalehtisisältöjen digitalisoimisesta. Se sai Markkinointi & Mainonta -lehden nimeämään tuoreen toimitusjohtajan ”Härmämedian Murdochiksi”.

Kun Keskisuomalainen osti Lehtiyhtymän vuonna 2013, lohkesi oman konsernin nimikkolehdeltä ”puolen Suomen mediamogulin” titteli.

Sen jälkeen konserni on laajentunut yritysostoin entisestään. Suurimpiin saaliisiin kuuluivat muun muassa Etelä-Suomen Sanomia julkaiseva Mediatalo Esa vuonna 2016, Suomen Suoramainonta vuonna 2018 sekä Kouvolan Sanomien ja Etelä-Saimaan kustantaja Kaakon Viestintä vuonna 2019.

”Moni on pitänyt hölmönä sitä minun tapaani, että me olemme ostaneet sanomalehtiä. Mutta se on antanut meille lisäaikaa.”