Inflaatiovauhti euroalueella on ollut maaliskuusta lähtien alle prosentin, mikä on kaukana Euroopan keskuspankin tavoitteesta.

Euroalueen vajoaminen vakavaan taantumaan koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän ja tarjonnan supistumisen takia vaikuttaa luonnollisesti myös hintojen kehittymiseen.

Euroopan unionin tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti oli elokuussa –0,2 prosenttia. Merkittävä syy ”negatiiviseen inflaatioon” oli energian halpeneminen. Negatiivinen inflaatio on merkki siitä, että taloudessa on häiriöitä.

Keskuspankkien tarkasti seuraama pohjainflaatio oli elokuussa Eurostatin ennakkotietojen perusteella laskentatavasta riippuen joko 0,6 prosenttia tai 0,4 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus hintatason muutokseen.

Edellisen kerran euroalueella on ollut ”negatiivinen inflaatio” toukokuussa 2016. Yksi merkittävä syy inflaation kiihtymisen sen jälkeen oli todennäköisesti Euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys, joka myös voimisti talouskasvua. Syksyllä 2018 inflaatio kiihtyi kahteen prosenttiin.

Inflaatiovauhti euroalueella on ollut maaliskuusta lähtien alle prosentin. Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Heinäkuussa se oli 0,4 prosenttia.

”Euroalueella on deflaation vaara lähivuosina. Torjuakseen tätä vaaraa Euroopan keskuspankki on lisännyt rahapoliittista elvytystään”, sanoo Swedbankin pääekonomisti Heidi Schauman.

Kesäkuun alussa keskuspankki ilmoitti kasvattavansa koronaviruspandemian takia aloittamansa hätärahoituksen 750 miljardista eurosta 1 350 miljardiin euroon.

Deflaatio on inflaation vastakohta. Se tarkoittaa siis hintojen halpenemista.

Laaja-alainen deflaatio on talouden vakava häiriö. Varsinainen deflaatiokierre alkaa, jos hinnat halpenevat voimakkaasti ja pitkään.

Silloin vaarana on, että yritykset lykkäävät investointejaan ja kotitaloudet hillitsevät kulutustaan, koska ne uskovat hintojen halpenevan tulevaisuudessa vielä enemmän.

Deflaatio on erittäin haitallinen velkaantuneille yrityksille ja kotitalouksille, koska rahan ostovoiman kasvaessa velkojen reaalinen arvo kasvaa.

Koronaviruspandemian takia aloittamassaan hätärahoituksessa Euroopan keskuspankki ostaa ostaa markkinoilta pääosin eurovaltioiden ja yritysten joukkolainoja.

Vastikkeeksi pankit ja muut sijoittajat saavat keskuspankkirahaa, jonka turvin ne voivat lisätä muita sijoituksiaan ja lisätä lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.

Rahan tarjontaa lisäämällä keskuspankki pyrkii siihen, että pankit antaisivat enemmän lainaa yrityksille ja kotitalouksille.

”Uudet tiedot kesäkuun alussa pidetyn rahapoliittisen kokouksemme jälkeen kertovat, että euroalueen taloudellinen toimeliaisuus on alkanut palautua, vaikka se on pysynyt selvästi alle koronaviruspandemiaa vallinneen tason ja näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat”, sanoi Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde lehdistötilaisuudessa heinäkuun puolivälissä.

Poikkeuksellinen hidas inflaatio oli jo ennen koronaviruspandemiaa yksi maailmantalouden suurista kysymyksistä.

Mahdollisia syitä sille on useita: uuden tekniikan kehittymisen takia monet tuotteet ovat entistä halvempia, globalisaatio on lisännyt yritysten hintakilpailua, työn tuottavuuden heikon kehittymisen takia palkat ovat kasvaneet hitaasti, ja väestön suhteellinen vanheneminen on hillinnyt kulutuksen kasvua.