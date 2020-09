Taantuma ei ollut alkuvuonna yhtä paha vakava kuin pelkäsimme, sanoi talousministeri Peter Altmeier.

Saksan liittohallitus arvioi, että koronaviruspandemia ei vahingoita taloutta yhtä paljon kuin se aikaisemmin arvioi.

”Taantuma ei ollut alkuvuonna yhtä vakava kuin pelkäsimme”, sanoi talousministeri Peter Altmeier. Hänen mukaansa valtion toimet tartuntojen hillitsemiseksi ovat tuottaneet ennakoitua paremman tuloksen.

Tiistaina julkaistun uuden ennusteen perusteella Saksan bruttokansantuote supistuisi tänä vuonna 5,8 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 4,4 prosenttia. Aikaisemmin hallitus arvioi, että talous supistuisi tänä vuonna 6,2 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 5,2 prosenttia.

Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Saksa on Euroopan suurin kansantalous, jolla oli verraten suuri merkitys koko mantereen talouteen. Jos maan talous tosiaan elpyy nopeasti, sillä on vaikutus myös Suomeen, sillä Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani.

Talousministeri Altmeierin mukaan Saksan talous nousee koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle alkuvuonna 2022.

Hänen mukaansa talouden elpyminen alkoi jo toukokuussa. Hän kuvaili elpymistä V-kirjaimen muotoiseksi.

Liitohallituksen ennusteen mukaan vienti supistuisi tänä vuonna 12,1 prosenttia, mutta kasvaisi ensi vuonna 8,8 prosenttia. Yksityisen kulutuksen se arvioi vähenevän tänä vuonna 6,9 prosenttia ja kasvavan 4,7 prosenttia ensi vuonna.

Liittohallituksen käsitys talouden elpymisestä on huomattavasti myönteisempi kuin Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ennuste. Sen mukaan Saksan talous supistuisi tänä vuonna 7,8 prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna 5,4 prosenttia.

Saksan tilastokeskuksen viime viikolla julkaisemien tarkennettujen tietojen perusteella kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote supistui huhti-kesäkuussa 9,7 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 11,3 prosenttia viime vuoden vastavasta ajanjaksosta.