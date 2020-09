Myös suomalainen elinkeinoelämä voi hyötyä Italiaan ja muihin EU:n jäsenmaihin virtaavasta hätärahoituksesta, jos kilpailutus on reilua ja läpinäkyvää.

”Tietenkin kaikki yritykset hyötyvät tämäntyyppisistä toimista”, sanoo Prima Industrie -konsernin toimitusjohtaja Ezio Basso pandemiaan liittyvistä tukiohjelmista. Prima Industrie on erikoistunut levyjen työkoneisiin ja järjestelmiin sekä lasertekniikkaan.­

Torino

”Tätä konetta voidaan käyttää viikon jokaisena päivänä ja vuorokauden kaikkina tunteina. Seisokkitaukoja ei tarvita”, sanoo toimitusjohtaja Ezio Basso.

Hän esittelee pörssiyhtiö Prima Industrien tuotetta Torinon liepeillä sijaitsevassa pääkonttorissa. Luukku avautuu, minkä jälkeen metallilevy painuu koneen sisälle ja tulee pian ulos täynnä tarkkoja viiltoja.

Muutkin halliin raahatut järkälemäiset koneet leikkaavat ja taittavat monenlaisia levyjä. Täällä koneet ovat vain nähtävänä, mutta tosikäytössä niitä on esimerkiksi autoja ja elektroniikkalaitteita valmistavissa tehtaissa eri puolilla maailmaa.

Juuri tällaiset koneet ovat investointihyödykkeitä, joiden kysyntään talouden ala- ja ylämäet heijastuvat voimakkaasti. Nyt, kun on alamäkeä, satojatuhansia euroa maksavia koneita on hankalampi saada myydyksi.

Vuonna 1979 perustetulla Prima Industrie -konsernilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kuva esittelyhallista Torinon liepeiltä.­

Samankaltaisia koneita valmistetaan myös Suomessa. Suomi on konepajojen maa ja metalliteollisuus Suomen ylivoimaisesti tärkein vientiala.

Yksi Suomen monista konepajoista on Finn-Power Seinäjoella. Myös sen omistaa italialainen Prima Industrie.

Toimitusjohtaja Basson mukaan etenkin huhtikuu oli konsernille vaikea. Uudet tilaukset ovat kaikkiaan pienentyneet koronaviruspandemian seurauksena noin neljänneksen, hän kertoo.

Yhtiön Italiassa sijaitseva tuotantolaitos oli keväällä viisi viikkoa lähes kokonaan seisahduksissa. Työntekijät ovat olleet lomautuskierrossa, ja syksyn näkymiä värittää epävarmuus.

”Investointihyödykkeiden markkinat kärsivät jo viime vuonna. Tavoitteemme on nyt se, että pääsemme takaisin vuosien 2017–2018 tasolle kolmen vuoden kuluessa.”

Basson mukaan Italian valtion tukiohjelmat ja heinäkuun lopussa sovittu EU:n hätärahoitus auttavat Prima Industrien kaltaisia pörssiyhtiöitä. Yhtiön toimintaa on helpottanut erityisesti Italian väliaikainen lomautusmekanismi.

”Tietenkin kaikki yritykset hyötyvät tämäntyyppisistä toimista.”

Mutta vaarantavatko tuet reilua kilpailua?

Tämä huoli on noussut esille Suomessa. Kesällä yritysten etujärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kertoi pelkäävänsä, että yritystukien valvontaa ollaan koronakriisin varjolla höllentämässä ehkä jopa pysyvästi.

Sen seurauksena voisi olla kilpailutilanteen vääristyminen, mikä tietäisi suomalaisyrityksille vaikeuksia.

”Suomi on pieni maa. Meillä pelimerkit loppuvat ensimmäisenä, jos valtiontukikilpailuun ajaudutaan”, sanoi EK:n EU:sta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio kesäkuussa.

Komissio valvoo, etteivät jäsenmaat anna yritykselle sellaisia tukia, jotka asettaisivat yritykset etulyöntiasemaan muissa EU-maissa oleviin kilpailijoihinsa verrattuna. Pandemian seurauksena EU-komissio höllensi tukisääntöjään.

Komissio julkistaa hyväksymiään jäsenmaiden tekemiä poikkeustukipäätöksiä jatkuvasti. Esimerkiksi heinäkuun lopussa kerrottiin Italian 6 miljardin euron tukiohjelmasta pienille ja keskisuurille yrityksille sekä 300 miljoonan euron ohjelmasta kansainvälisesti toimiville italialaisyrityksille.

Listalta löytyy myös esimerkiksi Suomen Finnairille antama 600 miljoonan euron valtiontakaus sekä valtion osallistuminen Finnairin osakeantiin 286 miljoonalla eurolla.

Toukokuisten tietojen mukaan kaikkein avokätisimmin valtiontukea oli antanut Saksa, jonka tuet olivat noin puolet kaikista komission siihen mennessä hyväksymistä poikkeustuista. Saksan jälkeen eniten tukea olivat myöntäneet Ranska ja Italia. Tukiin lasketaan niin suorat tuet, lainat kuin takauksetkin.

Vuorio arvioi, että tukien suhde on edelleen sama. Suurilla jäsenmailla on enemmän rahkeita tukien myöntämiseen, ja esimerkiksi Saksa ja Ranska ovat valmiita tekemään höllennyksistä pysyviä, Vuorio kertoo.

Erilaisten tukien määrä on kasvamassa entisestään, jos ja kun EU:n hätärahoituspaketin miljardit saadaan liikkeelle.

Heinäkuun lopussa EU-maiden johtajat sopivat 750 miljardin suuruisesta hätärahoituksesta, jonka määrällisesti suurimmaksi hyötyjäksi on nousemassa Italia.

Suomessa hätärahoituksen arvostelijat ovat vedonneet muun muassa siihen, että rahoitus voi vääristää kilpailua entisestään. Miksi Suomen pitäisi osallistua Italian teollisuuden tukemiseen, kun sen omakin teollisuus kärsii, ovat esimerkiksi perussuomalaiset kysyneet.

Entä jos Italia voittaa Suomen vaikkapa risteilyalustilauksen tarjouskilpailussa siksi, että Italian valtio tukee telakkaansa avokätisemmin ja maahan on tulossa merkittävä summa EU-tukea? Saavatko Italian konepajat valtiontukien ansiosta etumatkaa suomalaisiin verrattuna?

Torinossa asiaa katsotaan eri näkökulmasta: Italian taloutta on mahdotonta asettaa vastakkain muiden EU-maiden talouden kanssa.

Syynä on, että ne ovat niin monin tavoin toisiinsa kytkeytyneitä. Yksi kytköksistä ulottuu Seinäjoen lakeuksille, jossa on Prima Industrien konsernin omistaman Finn-Powerin tehdas. Aiemmin tehdas sijaitsi Kauhavalla. Seinäjoen tehdas avattiin viime vuonna, ja sen kerrottiin tuolloin työllistävän yli 400 ihmistä.

Ellei italialainen konepajakonserni nouse viruksen aiheuttamasta ahdingosta, seuraukset voivat tuntua Seinäjoella saakka.

Jos Seinäjoen ja Torinon välillä on kohtalonyhteys, vielä tiiviimpi kytkös on Italian ja Saksan välillä. Saksa on koko Euroopan teollisuuden veturi ja Italian tärkein kauppakumppani. Tätä yhteyttä painottaa paikallista elinkeinoelämää edustavan Torinon Unione Industriale -järjestön johtaja Giorgio Marsiaj.

Hän nostaa esille sen, mitä saksalaisen autoteollisuuden etujärjestön VDA:n johtaja Hildegard Müller on sanonut: Saksa ei pärjäisi ilman italialaisia osia.

”Meidän taloutemme on täysin integroitunut Euroopan talouteen ja maailmantalouteen.”

Työnantajia edustavan Unione Industrialen Torinon-osaston johtaja Giorgio Marsiaj painottaa, että alueen elinkeinoelämä on sidoksissa muualle Eurooppaan.­

Italia on yksi Euroopan merkittävimmistä teollisuusmaista. Piemonten aluetta, jossa Torino sijaitsee, pidetään italialaisen teollisuustuotannon syntysijana ja keskittymänä. Automerkki Fiat perustettiin Torinossa vuonna 1899.

Nykyisin Piemontessa on useita auto- ja lentokoneteollisuuden sekä konepajateollisuuden parissa työskenteleviä yrityksiä, Marsiaj kertoo. Hän hehkuttaa aluetta italialaisen innovaation kukoistuspaikkana.

Täällä ja naapurialue Lombardiassa koronavirusepidemia oli keväällä hyvin raju. Se pakotti suuren osan yrityksistä sulkemaan tuotantolaitoksensa ja liiketilansa tyystin. Siksi tuet ovat Marsiaj’n mukaan perusteltavissa ja tarpeellisia.

Marsiaj ei katso italialaisyritysten olevan erityisessä etulyöntiasemassa valtiontuista kilpailtaessa. Esimerkiksi Ranskassa yksin autoteollisuutta on tuettu kahdeksan miljardin euron tukipaketilla. Italiassa ei ole vastaavaa täsmätukea, hän toteaa.

Jäsenmaiden itsensä myöntämät valtiontuet yrityksille ovat määrältään huomattavasti mittavampia kuin heinäkuun lopussa sovittu EU:n hätärahoitus.

Koronaviruspandemian takia myönnetyt poikkeustuet olivat jo toukokuussa yhteensä liki 2 000 miljardia, kun hätärahoituksen kokonaisuus on 750 miljardia euroa.

Hätärahoituksen pääpainotus on julkisissa investoinneissa. Myös suomalainen elinkeinoelämä voi EK:n Vuorion mukaan hyötyä epäsuorasti hätärahoituksesta, joka päätyy Italiaan tai mihin tahansa EU-maahan. Käytännössä näin kävisi avoimien kilpailutuksien ansiosta.

”Kriteerit ovat kuitenkin aika löyhiä, joten huolena on se, miten varojen kohdistumista valvotaan, jottei synny tällaisia kilpailuvääristymiä esimerkiksi juuri telakoiden välille”, Vuorio sanoo.

”Suomalaisten yritysten näkökulmasta keskeisimpiä asioita on se, että rahoituksessa pidetään kiinni valtiontukisäännöistä, ja se, että julkiset hankintaprosessit ovat avoimia, jotta parhailla toimijoilla on mahdollisuus pärjätä.”

Vuorion mukaan suomalaisyritykset ovat vahvoilla erityisesti digitaalisissa ja päästöttömän teknologian ratkaisuissa. Suunnitelmien mukaan 30 prosenttia hätärahoituksesta on kohdistettava sellaisiin hankkeisiin, jotka edistävät ilmastotavoitteiden toteutumista.

Italian kuten muidenkin rahoitusta saavien jäsenmaiden on tehtävä ensin ehdotuksensa siitä, miten varat käytetään. Alustavat kansalliset ehdotukset esitellään Vuorion mukaan lokakuussa. Komissio arvioi suunnitelmat, ja sen jälkeen ne hyväksytään neuvostossa määräenemmistöllä.

Toimitusjohtaja Ezio Basso odottaa syksyä jännittynein tunnelmin. Jos koronavirustartunnoissa syntyy uusi aalto ja yhteiskunta sulkeutuu jälleen, toipuminen käy ilman muuta yhä vaikeammaksi, Basso toteaa.

Kesäkuukaudet ovat kuitenkin jo olleet selvästi loppukevättä parempia. Siitä kertoo myös talouden tilaa ennustava Italian teollisuustuotannon ostopäällikköindeksi, joka nousi heinäkuussa korkeimpiin lukemiinsa sitten vuoden 2018 kesäkuun.

Basso kuuluu niihin johtajiin, jotka puhuvat ”uudesta normaalista” eivätkä paluusta entiseen. Yksi pysyvä pandemian aiheuttama muutos on Basson mukaan se, ettei tuotantolaitoksien väkeä enää lähetetä asentamaan koneita kuten aikaisemmin. Nyt kun maiden ja etenkin mannerten välinen matkustaminen on riskialtista, yhtiö on alkanut käyttää koneiden asennuksessa paikallista työvoimaa.

Prima Industrien toimitusjohtajan Ezio Basson mukaan koronapandemian jälkeen luvassa on ”uusi normaali” eikä paluuta pandemiaa edeltäneisiin käytäntöihin.­

Basson mukaan huomio valtiontukikilpailusta on aiheellinen. Hänenkin konsernillaan on luonnollisesti kilpailijoita muissa maissa Euroopan sisällä ja mantereen ulkopuolella.

Basson mukaan valtiontukikilpailusta puhuttaessa ei saa unohtaa sitä, että maiden byrokratia on hyvin erilaista. Hän antaa esimerkin.

”Haimme Yhdysvalloissa lainaa ja avustusta torstaina ja saimme rahat tilillemme seuraavan viikon tiistaina. Italiassa tällainen ei olisi mahdollista.”

Prima Industriella on tuotantolaitos myös Yhdysvalloissa. Se on hyötynyt maan historian suurimmasta tukipaketista, joka hyväksyttiin maaliskuun lopussa.

On vielä epäselvää, millaisia suoria vaikutuksia hätärahoituksella on Italian teollisuuteen tai kuinka paljon rahaa tälle sektorille suunnattaisiin. Basson mukaansa keskeistä on ajoitus eli se, milloin EU:n hätärahoitus olisi käytettävissä. Samaa sanoo Torinon Unione Industrialen johtaja Giorgio Marsiaj.

”Meitä huolestuttaa se, miten ja milloin tämä raha pannaan yritysten saataville, jotta ne pystyvät saamaan aikaan suunnanmuutoksen”, hän sanoo.

”Joskus poliitikot eivät ymmärrä, mitä yritykset tarvitsevat menestyäkseen maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ajoitus on tärkeä. Jos jotkut saavat etumatkaa, he pärjäävät.”

EU:n hätärahoituksen arvioidaan olevan käytettävissä ensi vuoden keväästä ja kesästä lähtien. Ensimmäiset elinkeinoelämää koskettavat hätärahoituksella kustannettavat hankkeet saataisiin siis alustavien aikataulujen mukaan käyntiin ensi vuoden loppuun mennessä.

Marsiaj’n johtama järjestö kuuluu italialaista teollisuutta edustavaan kattojärjestöön Confindustriaan. Se pyrkii nyt lobbaamaan Italian hallitusta tekemään EU-rahoituksen turvin uudistuksia esimerkiksi byrokratiaan ja oikeusjärjestelmään.

Nämä muutokset voisivat vauhdittaa yksityisiä investointeja ja helpottaa elinkeinoelämän toimintaa, Marsiaj toteaa.

”Italian täytyy käyttää tämä mahdollisuus. Tämä on meille ratkaiseva hetki.”