Nordea ja Kuntarahoitus arvioivat, että Suomen talous supistuu tänä vuonna seitsemän prosentin asemesta viisi prosenttia.

Finanssiyhtiö Nordea ja Kuntarahoitus ennustavat, että Suomen talouden romahdus on lievempi kuin ne keväällä arvioivat. Molemmat arvioivat ennusteissaan, että bruttokansantuote supistuu tänä vuonna viisi prosenttia.

Kesän alussa molemmat arvioivat, että talous supistuisi tänä vuonna seitsemän prosenttia.

Ensi vuonna talous kasvaisi Nordean ennusteen perusteella kolme prosenttia. Tosin myös riskit ensi vuoden talouskasvusta ovat lisääntyneet.

"Suomen näkökulmasta maailmantalouden riskit liittyvät pitkälti investointinäkymään. Rahaa on saatavilla keskuspankkien ja valtioiden elvytysohjelmien ansiosta, mutta riittääkö yrityksillä kanttia investoida epävarmassa ympäristössä ja pärjäämmekö koventuvassa kansainvälisessä kilpailussa, kun vahva euro syö hintakilpailukykyämme", sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu tiedotteessa.

Kuntarahoituksen arvioi, että talous kasvaa ensi vuonna 1,5 prosenttia.

”Pandemian pitkittyminen hidastaa myös kuluttajien luottamuksen ja siten yksityisen kulutuksen toipumista”, arvioi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.

Kuntarahoitus myös toistaa arvionsa, että merkittävä osa koronaviruspandemian vaikutuksista nähdään kunnissa vasta ensi vuonna.

Kunnat ovat tilapäisesti hyötyneet muun muassa kiireettömän terveydenhuollon lykkäyksistä ja koulujen sulkemisista, mutta vuonna 2021 nämä tilapäiset hyödyt jäävät pois samalla, kun muut talousvaikutukset korostuvat.

Rahoituslaitoksen toimitusjohtaja Esa Kallio ennakoi, että ensi kevään kuntavaalit käydään ennennäkemättömän haasteellisessa taloustilanteessa.

”Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta tulee väistämättä nousemaan ensi vuonna merkittävästi. Nykyisten ja uusien kuntapäättäjien on varauduttava löytämään ja toteuttamaan taloutta vahvistavia toimia omissa kunnissaan tehokkaasti valtuustokauden vaihtumisesta huolimatta”, Kallio kirjoittaa tiedotteessa.

Nordean korttimaksutiedot osoittavat kotimaisen kulutuksen toipumisen jatkuneen nopeana heinä–elokuussa.

”Osittain kyseessä on kuitenkin patoutuneen kysynnän purkautuminen ja elpyminen hidastuu loppuvuotta kohden”, sanoo ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa.

Nordean mukaan bruttokansantuote saavuttaisi koronaviruspandemiaan edeltävän tason vuoden 2022. Se on kuitenkin huolissaan Suomen kustannuskilpailukyvystä, johon kiinnitti tiistaina huomiota myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos.

”Riskinä kuitenkin on, että Suomen vientiteollisuuden tilauskirjat jatkavat supistumistaan ja viennin toipuminen on odotettua hitaampaa. Kustannuskilpailukyvyn ylläpito on edellytys, että Suomen vienti pääsee takaisin kasvu-uralle”, Kostiainen arvioi.

Kustannuskilpailukyky tarkoittaa yritysten edellytyksiä menestystä kansainvälisessä kilpailussa. Kustannuskilpailukykyyn vaikuttavat esimerkiksi työn hinta, energian ja muiden välituotteiden hinnat, valuuttakurssi ja verotus.