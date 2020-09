Ruotsalaisen Alfa Lavalin heinäkuussa julkistama ostotarjous herätti Suomessa rankkaa arvostelua. Nelestä ostamalla Valmet yrittää nurinkurisesti pitää sen itsenäisenä.

Omistuskisa vasta heinäkuun alussa pörssissä aloittaneesta venttiiliyhtiö Neleksestä kuumenee.

Metsäteollisuudelle prosesseja ja polttokattiloita tekevä Valmet on kasvattanut omistuksensa Neleksestä jo 24,7 prosenttiin. Valmetin toimitusjohtajan Pasi Laineen mukaan kilpailuviranomaisilta on haettu lupaa osuuden kasvattamiseksi edelleen yli 25 prosentin rajan.

”On vaikea sanoa, miten kauan luvan käsittely vie. Ennen sen saamista emme voi ostaa lisää”, Laine sanoo.

Mistä oikein on kyse? Aikooko Valmet ostaa koko Neleksen vai miksi se käyttää satoja miljoonia euroja toisen teollisuusyhtiön osakkeiden ostamiseen?

Fuusioaikeita Valmetilla ei ole. Päinvastoin se on ottanut asiakseen yrittää pitää Neles itsenäisenä pörssiyhtiönä.

Ruotsalainen Alfa Laval teki Neleksestä julkisen ostotarjouksen heinäkuussa vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun yhtiö oli aloittanut itsenäisen taipaleensa Helsingin pörssissä. Tämä tapahtui samassa yhteydessä, kun muu osa Metsosta yhdistettiin Outoteciin.

Ostotarjous ei tullut alan toimijoille yllätyksenä. Metson suurimpiin omistajiin kuulunut ruotsalainen Cevian Capital oli kaupitellut Nelestä kaikille mahdollisille tahoille, myös Valmetille, siitä asti, kun Metson kahtiajaosta runsas vuosi sitten kerrottiin.

Valmet teki ensimmäisen torjuntaliikkeen jo ennen Neleksen pörssilistausta. Se osti vajaat 15 prosenttia Neleksen osakkeista valtion omistusyhtiö Solidiumilta kesäkuussa.

Jo tuolloin Valmet kertoi aikovansa kasvattaa omistusta tulevaisuudessa. Se kertoi myös tahtovansa kehittää Nelestä itsenäisenä yhtiönä.

Sattumoisin Solidium on myös Valmetin suurin omistaja runsaan 11 prosentin osuudella.

Ilmeisesti Valmetissa ja Solidiumissa laskettiin, että 15 prosentin vähemmistöosuus riittäisi karkottamaan Cevianin löytämät ostajakandidaatit. Alfa Laval ei kuitenkaan perääntynyt vaan julkisti tarjouksensa. Se tarjosi Neleksestä 11,50 euroa osakkeelta, mikä tarkoitti yli 30 prosentin lisähintaa suhteessa osakkeen silloiseen pörssihintaan.

Moni Suomessa piti hintaa silti halpana. Jopa Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon lipsautti talouslehti Dagens Industrissa, että tarjous haluttiin tehdä, kun pörssimarkkinat ovat koronaepidemian takia heikot.

Valmetin Laine arvosteli tarjousta HS:ssä. Hän piti Neleksen hallituksen positiivista suhtautumista tarjoukseen erittäin hätiköitynä ja hintaakin liian halpana.

”On surullista, jos oma sukupolveni on luomassa tytäryhtiötaloutta. Meidän pitäisi rakentaa Suomea niin, että seuraavallekin sukupolvelle jää hyviä yhtiöitä, mitä kehittää. Me haluaisimme olla kehittämässä Nelestä niin, että se säilyy hyvänä suomalaisena teknologiatoimijana, suomalaisessa omistuksessa”, hän sanoi.

Laineen mukaan oli ihan mahdotonta arvioida yhtiön todellista arvoa vain kahden viikon pörssitaipaleen jälkeen.

Valmet ei jäänyt vain seuraamaan miten käy, vaan se alkoi nopeasti kasvattaa omistusosuuttaan nykyiseen 24,7 prosenttiin.

Alfa Laval on ilmoittanut, että ostotarjouksen toteutumisen ehtona on, että se saa tarjoukselle hyväksynnän vähintään kahdelta kolmasosalta eli 66,67 prosentilta Neleksen omistajista.

Tarjousaika on käynnissä ja jatkuu 22. lokakuuta asti.

Kukaan ei tiedä miten tarjouksen käy. Valmet voi kasvattaa omistustaan aina vajaaseen 30 prosenttiin ilman, että sen tarvitsee lain mukaan tarjoutua ostamaan koko yhtiö. Vajaa 30 prosenttia ei yksin riittäisi estämään läpimenoa, jos kaikki muut omistajat hyväksyvät tarjouksen.

Neleksen toiseksi suurin omistaja Valmetin jälkeen on Cevian Capital. Se on jo kertonut hyväksyvänsä tarjouksen, mutta sen jälkeen omistus on hyvin hajallaan.

Iso osa omistuksesta on ulkomaisilla rahastoilla, joiden harkintaa on vaikea ennakoida: Toisaalta Neleksen hallitus puolsi yksimielisesti tarjouksen hyväksymistä. Toisaalta Neleksen osakkeella on tarjouksen julkistamisen jälkeen käyty kauppaa suurimman osan aikaa tarjoushintaa korkeammalla hinnalla. Tämä viittaisi siihen, että tarjoushinnan ehkä odotetaan vielä nousevan.

Valmetin ja Cevianin jälkeen seuraavaksi suurimpia tunnettuja omistajia ovat suomalaiset eläkeyhtiöt ja -rahastot Ilmarinen, Varma, Elo, Keva ja Valtion eläkerahasto, jotka omistivat elokuun lopussa yhteensä 7,2 prosenttia osakkeista.

Kaikkien yksityisten eläkeyhtiöiden edustajat kertovat HS:lle, että Alfa Lavalin ostotarjousta tarkastellaan normaalilla sijoitusharkinnalla. Sitä arvoidaan siis sen suhteen, vastaako se Neleksen odotettavissa olevia tuottoja.

Todellisuudessa harkinta ei ehkä ole aivan näin kaavamaista.

Kaikilla eläkeyhtiöillä on raskas ylipaino suomalaisissa pörssisijoituksissa. Niille ja koko yhteiskunnalle on tärkeää, että kotimaan pörssi on elinvoimainen ja siellä on riittävästi kiinnostavia kotimaisia yhtiöitä.

Jos ostotarjous ei ole erittäin selkeästi paras vaihtoehto, se voi jäädä eläkeyhtiöiltä hyväksymättä.

Harkinnan mutkikkuutta lisää se, että eläkeyhtiöt ovat myös Valmetin isoja omistajia. Ilmarinen omistaa pienen siivun jopa Alfa Lavalista. Eläkesijoittajien pitää siis tarkastella tilannetta monelta kantilta.

Joka tapauksessa Alfa Lavalille tekee tiukkaa saada kahden kolmasosan hyväksyntä kasaan. Jos se ei sitä saa, se voi vielä kasvattaa tarjoustaan. Toisaalta Valmetin sinnikäs kiinnostus Nelestä kohtaan tarkoittaisi, että täyden hallinnan saaminen yhtiöstä olisi jatkossakin hankalaa. Se voi vähentää ostajan intoa.

Valmetinkaan toiminta ei välttämättä herätä pelkästään ihastusta sen kaikissa omistajissa. On harvinaista, että teollinen yhtiö ryhtyy toisen teollisuusyhtiön suuromistajaksi ilman synergia- tai fuusiosuunnitelmia.

Jos toimitusjohtaja Pasi Laineen visio on oikea, ja Neleksestä kasvaa itsenäisenä yrityksenä loistava menestys, sijoitus voi olla Valmetin omistajille tuottoisa. Sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Valmetin normaalin liiketoiminnan kanssa, johon sijoittajat ovat luulleet Valmetissa sijoittavansa.

Valmetin missiossa on myös henkilökohtainen elementti. Laine johti Neleksen liiketoimintaa 2000-luvun alussa, kun se oli osa Metsoa. Monenmoisia venttiilejä ja niihin liittyviä palveluja tuottava yhtiö oli tappiollinen, mutta Laine saneerasi ja kehitti siitä kasvavan ja hyvin kannattavan yhtiön. Neleksen liikevaihto oli viime vuonna noin 660 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti lähes 15.

Vaivalla kehitetyn yhtiön valuminen alihinnalla ruotsalaisiin käsiin olisi kova isku.