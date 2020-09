Metsäteollisuus

Pesonen ei suostu sanomaan, tuottaako Kaipolan tehdas tappiota vai onko se kannattava niin kuin pääministeri Sanna Marin Ylellä sanoi.

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo Talouselämän haastattelussa, että ymmärrys teollisuuden merkityksestä on heikentynyt suomalaisessa politiikassa.

”Parissakymmenessä vuodessa ymmärrys teollisuuden asemasta hyvinvoinnin rakentajana on vähentynyt. On ajateltu, että tulee luova tuho ja kaikki muuttuu ja uusiutuu. Samalla ymmärrys teollisuudesta on pala palalta huonontunut. Väitän, että korkean kotimaisuusasteen omaavalla teollisuudella on merkittävä rooli suomalaisen vaurauden luojana”, hän sanoo Talouselämässä.

Pesosen mukaan kymmenen viime vuoden aikana erilaiset veroluonteiset maksut ja sääntely ovat lisääntyneet, mikä on vähentänyt yritysten halukkuutta investoida maahan.

”Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen on monien asioiden summa, joka on vuosikymmenen aikana kumuloitunut”, Pesonen sanoo.

Hän perää haastattelussa veroratkaisuja, teollisuuden tukia sekä työmarkkinaratkaisuja parantamaan teollisuuden kilpailukykyä.

Keskustelu teollisuuden toimintaedellytyksistä ryöpsähti viikko sitten, kun UPM ilmoitti sulkevansa Kaipolan paperitehtaan Jämsässä. Seuraavana päivänä Pesonen lähetti ”avoimen kirjeen”, jossa hän moitti Suomen kilpailukykyä ja toimintaympäristöä. Lähemmässä tarkastelussa osa Pesosen väitteistä osoittautui kiistanalaisiksi.

Viikonloppuna pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli UPM:n sulkupäätöstä Ylellä muun muassa kutsumalla tehdasta kannattavaksi.

Pesonen ei vastaa suoraan kysymykseen, oliko Kaipolan tehdas tappiollinen vai kannattava.

”Mittaamme ja ohjaamme graafisten papereiden liiketoimintaa kokonaisuutena. Toisella neljänneksellä graafiset paperit tekivät tappiota. Markkinakehitys oli heikko jo viime vuoden lopussa, ja kysyntänäkymä on edelleen heikentynyt”, hän sanoo Talouselämässä.

”Chapellen tehdas Ranskassa, Jämsän Kaipola ja Britanniassa Shotton olivat heikoimmin kannattavat tehtaamme. Näiden tehtaiden kannattavuus- näkymä on pysyvästi heikentynyt. Sen vuoksi kaikissa näissä on tehty toimenpiteitä tai kerrottu suunnitelmista. Yhtiön pitää arvioida näkymiä eteenpäin.”

UPM harkitsee uuden biopolttoainetehtaan rakentamista Kotkaan. Pesosen mukaan myös muut sijoituspaikat ovat yhä harkinnassa. Yhtiö on tehnyt viime vuosien suurimmat investoinnit ulkomaille.

”Tässäkin pitää katsoa kustannuskilpailukykyä, verokuormaa, logistiikkakustannuksia ja työvoimakustannuksia. Ensisijainen vaihtoehtomme on ollut rakentaa tehdas Kotkaan, mutta katsomme myös vaihtoehtoja”, hän sanoo Talouselämässä.