Sanomalehti Financial Timesin haastattelemat keskuspankkiirit ovat huolissaan yhteisvaluutan vahvistumisesta.

Yhteisvaluutta euron vahvistuminen viime viikkoina huolestuttaa Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta päättäviä neuvoston jäseniä, kertoo sanomalehti Financial Times.

Lehti on on haastatellut useita neuvoston jäseniä, joiden mielestä euron vahvistuminen suhteessa useisiin valuuttoihin saattaa hidastaa euroalueen elpymistä koronaviruspandemian aiheuttamista taantumasta.

”Viime viikkoina euro on vahvistunut. Tämä on aina huolestuttavaa, kun kysyntä on heikkoa ja varsinkin, koska euroalue on maailman avoin talous ja poikkeuksellisen riippuvainen kansainvälisestä kysynnästä”, sanoi yksi nimettömänä esiintyvä neuvoston jäsenistä Financial Timesille.

Hänen mielestään Yhdysvaltojen keskuspankin päätös muuttaa inflaatiotavoitettaan joustavammaksi on syynä euron vahvistumiseen. Euroopan keskuspankin on tarkoitus kertoa uudesta strategiastaan vuoden lopussa. Yksi mahdollisuus on, että myös se muuttaa inflaatiotavoitettaan.

Euroopan keskuspankin neuvoston jäsen Isabel Schnabel arvioi maanantaina uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että dollarin heikkeneminen yleensä vahvistaa maailmantaloutta, mikä taas voi pienentää euron vahvistumisen kielteisiä vaikutuksia euroalueen yritysten kustannuskilpailukyvylle.

Keskuspankin pääekonomisti Philip Lane puolestaan sanoi tiistaina, että euron vahvistuminen voi vaikuttaa suhdanne-ennusteisiin ja rahapolitiikkaan. Rahapolitiikasta päättävä Euroopan keskuspankin neuvoston seuraava kokous on ensi viikolla.

Yhden euron arvo oli aikaisemmin tällä viikolla 1,20 dollaria, mutta torstaina euro heikkeni 1,18 euroon. Helmikuusta euro on vahvistunut kahdeksan prosenttia useista valuutoista laskettuun ”valuuttakoriin” nähden.

Euron vahvistuminen tarkoittaa, että euroalueen yritysten kustannuskilpailukyky kansainvälisessä kaupassa heikkenee.

Toisaalta euroalueelle tuotavat tuotteet halpenevat valuutan vahvistumisen seurauksena, mikä taas on omiaan hidastamaan inflaatiota entisestään.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen perusteella inflaatiovauhti oli elokuussa –0,20 prosenttia. Se taas lisää vaarallisen deflaatiokierteen riskiä.

Inflaatio tarkoittaa hintojen laaja-alaista kallistumisesta ja deflaatio niiden halpenemista.

”Mielestäni on ymmärrettävää, että euron vahvistuminen kohtalaisen nopeasti alle 1,10 dollarista 1,20 dollariin aiheuttaa keskuspankille huolta. Muutos ei ole suuri, mutta vahvistumisen jatkuessa siitä voisi tulla ongelma. Nykyisessä kriisissä myönteistä on, että valuuttamarkkinoilla on ollut huomattavasti rauhallisempaa kuin edellisissä kriiseissä”, sanoo finanssiryhmä OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Finanssiyhtiö Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich on samaa mieltä, että euron vahvistuminen aiheuttaa keskuspankille päänvaivaa. Etenkin, jos vahvistuminen jatkuisi pitkään.

”Keskuspankki on jäänyt inflaatiotavoitteestaan jälkeen jo pitkään ja euron vahvistuminen painaa inflaatiota entisestään. Yhdysvaltojen keskuspankki on viestittänyt selvästi, että se on valmis entistä pidempiaikaisiin elvytystoimiin saadakseen inflaation tavoitteeseensa, kun taas euroalueella inflaatio hidastui merkittävästi elokuussa.”

Euroopan keskuspankki kasvatti kesäkuun alussa koronaviruspandemian takia aloittamansa hätärahoituksen 750 miljardista eurosta 1 350 miljardiin euroon. Rahan tarjontaa lisäämällä se pyrkii vahvistamaan taloutta ja jouduttamaan inflaatiota.

Myös suurten suomalaistan vientiyritysten edunvalvontajärjestön Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras on huolissaan euron vahvistumisesta.

”Ilman muuta se heikentää entisestään suomalaisen vientiteollisuuden kustannuskilpailua etenkin euroalueella ulkopuolella. Yritysten välillä on kuitenkin eroja sen mukaan, millä valuutalla ne kauppaa pääasiassa käyvät”, Rautaporras sanoo.

Kustannuskilpailukyky tarkoittaa yritysten menestymisen edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa. Siihen vaikuttavat esimerkiksi työn hinta, energian ja muiden välituotteiden hinnat, valuuttakurssi ja verotus.

Kuluvalla viikolla sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos että Nordea ovat esittäneet huolensa yritysten kustannuskilpailukyvystä.