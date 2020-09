Sosiaalinen media

Facebook-johtajana aloittanut EU-vaikuttaja ja kokoomuspolitiikko Aura Salla muistuttaa, että ihmisillä on vastuu omista sanomisistaan.

Entinen kokoomuspoliitikko ja EU-vaikuttaja Aura Salla on helppo tunnistaa Brysselin kadulla. Hänellä ei ole poikkeuksellisesti kasvomaskia, joka on pakollinen lähes joka paikassa Belgian pääkaupungissa.

”Tällä kadulla ei ole maskipakkoa, tarkistin.”

Salla ei vastusta maskin käyttöä, mutta arvostaa pientä hengähdystaukoa. Käytännössä maskia on käytettävä ulkona lähes koko ajan.

36-vuotiaalla Sallalla on takanaan erikoinen kevät. Helmikuussa hän lopetti työt Jean Claude Junckerin komission ajatushautomossa, ja seuraavana maanantaina soi puhelin. Urakonsultti pyysi Sallaa hakemaan EU-asioiden johtajan työtä amerikkalaisessa somejätti Facebookissa.

”Täytyy myöntää, että ennen tuota puhelua en ollut ikinä ajatellut tällaista urasiirtoa.”

Sallan tietojen mukaan suomalaisia ei vastaavassa asemassa ole Facebookin palveluksessa ollut aiemmin.

Sallan tulevaisuuden piti olla EU-politiikkaa, mutta nimenomaan politiikan tekijän näkökulmasta. Hän pääsi jo nuorena EU:n ytimeen: komissaari Jyrki Kataisen kabinettiin ja Junckerin alaisuuteen European Policy Strategy Centeriin, jossa hän teki töitä muun muassa kyberasioiden parissa. Mutta suurin unelma, paikka kokoomuksen europarlamentaarikkona ei auennut kahden yrityksen jälkeenkään.

Kun soitto urakonsultilta tuli, Salla oli juuri päättänyt viimeistellä eurokriisiä koskevan väitöskirjansa Turun yliopistoon. Yhdeksän kotisohvalla vietetyn haastattelukierroksen jälkeen Salla sai uuden työpaikan. EU-politiikasta uneksivalle Sallalle siirtyminen yksityisen yrityksen palvelukseen oli ”valtava hyppäys”.

”Neljännen kierroksen jälkeen tajusin, että tämä on mahtava mahdollisuus.”

Salla asettuu uudessa työssä osaksi valtavaa lobbausarmeijaa, joka yrittää saada Euroopan unionin lainsäädäntöä myötämieliseksi omille hankkeilleen. Salla pitää työtään EU-suhteista vastaavana yhteiskuntajohtajana kuitenkin paljon lobbaamista laajempana.

”Koen, että minun tehtäväni on antaa Facebookille kasvot”, hän sanoo.

Salla puhuukin mieluiten yhteiskunnallisesta keskustelusta, johon Facebookin tapaisen yrityksen pitäisi hänen mukaansa antautua nykyistä laajemmin. Johtajatiimiään hän on jo alkanut ohjata periaatteidensa mukaan.

”Olen kannustanut heitä olemaan ulkona, mikä on varmaan iso muutos. Euroopan parlamentista vastaavan ihmisen toimipaikan pitää olla Euroopan parlamentissa ja sen kahviloissa, ei toimistolla meidän kanssamme.”

Aura Salla haluaa olla aiempaa enemmän yhteydessä EU:n eri jäsenmaihin. ”EU on jäsenmaissa, ei vain täällä Brysselissä.”­

Helppoa se ei tule olemaan, mikä selviää jo haastattelua tehdessä. Pyynnöistä huolimatta Sallan työtoverit eivät suostu haastatteluun uudesta kollegastaan.

Sallan palkannut Facebookin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan yhteiskuntajohtamisesta vastaavan osaston varajohtaja Markus Reinisch vastaa lopulta sähköpostitse, viestintäihmisen välityksellä.

Reinischin mukaan ”Aura on intohimoinen, ajatteleva ja lahjakas johtaja”, joka on jo kolmessa kuukaudessa onnistunut painamaan kädenjälkensä Brysseliin ja ympäri Eurooppaa.

”Hän ymmärtää vastuun, joka meillä on käyttäjiämme kohtaan.”

Sallan työlle on myös muita rajoitteita. Komission linjauksen mukaan hän ei saa ottaa yhteyttä entisestä työkentästä vastaaviin ihmisiin ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Salla aikoo nyt itse toteuttaa muutosta, jota on ollut vaatimassa useissa paneeleissa komission edustajana. Silloin hän painotti, että Facebookin pitäisi olla enemmän läsnä ja käydä keskusteluja.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi haastatteluja, joista Helsingin Sanomien haastattelu on ensimmäinen uudessa roolissa. Lisäksi hän keskustelee kansalaisten kanssa esimerkiksi omien Facebook-sivujensa kautta. Tällä viikolla hän on käynyt kirjeenvaihtoa esimerkiksi koronavirustoimista.

”Kaikkeen muuhun keskusteluun voin osallistua, mutta tekninen tukihenkilö en ole.”

Sallan toivoma muutos osuu Facebookin ytimeen. Sosiaalisen median jättiä on jo pitkään syytetty läpinäkymättömyydestä. Sosiaalisen median alustat keräävät käyttäjistään valtavan määrän tietoa itselleen ja mainostajille. Merkittävä osa käyttäjistä ei tarkista edes niitä tietosuojaehtoja, joita palvelussa on näytteillä.

Viime vuosina yhtiö on joutunut pahoittelemaan esimerkiksi vuonna 2018 ilmi tullutta jättimäistä tietovuotoa, jossa Cambridge Analytica -nimisen yrityksen kautta kerättyjä, yli 80 miljoonan Facebook-käyttäjän tietoja vuoti amerikkalaiseen poliittiseen mainontaan. Yrityksen tietoja käytettiin esimerkiksi vuoden 2016 vaaleissa presidentti Donald Trumpin kampanjassa.

Yhdysvaltojen edelliset presidentinvaalit jäivät historiaan yhtenä massiivisimmista vaalivaikuttamisyrityksistä. Sosiaalisen median alustoilla, kuten Facebookissa, julkaistiin esimerkiksi venäläisistä lähteistä peräisin olevaa disinformaatiota. Valtaosa väärästä tiedosta mustamaalasi Trumpin vastustajaa Hillary Clintonia.

Sallan ensimmäinen Facebook-kevätkään ei ole kulunut kriisittä. Kesäkuun alussa, noin kaksi viikkoa Sallan töiden aloittamisen jälkeen osa Facebookin työntekijöistä marssi ulos vastalauseena riittämättömille toimille presidentti Trumpin valheellisen viestinnän suitsimiseksi. Tapahtumia seurasi suurten yritysten mainosboikotti.

Reaktiot alkoivat toukokuun lopussa, kun kilpailija Twitter piilotti ensimmäistä kertaa Trumpin tviitin rasisimia vastustavista mielenosoituksista väkivaltaa ihannoivana. Samaan aikaan Facebook kieltäytyi poistamasta viestiä, koska vaikka viestit olivat loukkaavia, ne eivät rikkoneet yhtiön sääntöjä.

Salla ei marssinut ulos, mutta kutsui tiiminsä koolle.

”Politiikkaankin lähdin alun perin sen takia, että haluan vaikuttaa yhteiskuntaan. Uskon muutokseen faktaperusteisen datan ja hyvin argumentoidun viestinnän kautta, en protestoimalla”, Salla aloittaa ja kertoo, että tiimin kanssa käytiin hyvä ja syvällinen keskustelu yrityksen linjasta.

Muuttuiko jokin?

”Itse asiassa kyllä. Teimme välittömästi muutoksia, joiden perusteella tunnistamme yhä herkemmin rasistiset ja yhtään väkivaltaan viittaavat viestit. Niitä ei ainoastaan merkitä vaan ne poistetaan.”

Salla kertoo yllättyneensä, kuinka avoimesti esimerkiksi Facebookin johtaja Mark Zuckerberg vastailee työntekijöiden huoliin viikoittaisella kyselytunnilla.

”Facebook on nuori yritys, joka on kasvanut valtavasti uudella toimialalla. Sääntöjä joudutaan muokkaamaan jatkuvasti, ja pohtimaan, mikä on parasta ja turvallista.”

Salla korostaa, että on suuri ero sillä, millaiset viestit ovat laittomia ja millaiset vahingollisia. Laittomien viestien osalta asia on selvä: ne poistetaan heti.

”Facebook ja Twitter ovat alustoja. Ihmisillä pitää myös olla vastuu omista sanomisistaan. On todella pelottavaa, jos katsotaan Kiinan mallia, jossa valtion omistamat yritykset alkavat olla välittäjiä siinä, mitä saa tai ei saa sanoa.”

Facebook on omien sanojensa mukaan panostanut viime vuosina erityisen paljon turvallisuuteen. Yhtiön noin 50 000 työntekijästä 35 000 työskentelee jollain tavalla turvallisuuteen liittyvien aiheiden parissa. Työkenttääkin on: Facebook ja sen omistamat Whatsapp-viestipalvelu ja Instagram-kuvaviestipalvelu ovat maailman suosituin sosiaalisen median kokonaisuus, ja palveluja käyttää yli kolme miljardia ihmistä päivässä. Alustoilta lähtee noin sata miljardia viestiä päivässä.

Euroopassa Facebookilla on kuukausittain 410 miljoonaa käyttäjää.

Hankalinta on toimia pienillä kielialueilla, joista yksi on Suomi. Salla törmäsi itse ongelmiin yrittäessään mainostaa viime eurovaaleissa. Komission vaatimuksesta rajat ylittävä poliittinen mainostaminen on kiellettyä, ja Facebook kielsi Belgiassa kirjoilla olleen Sallan mainosten julkaisemisen suomalaisille käyttäjille. Tietojen tarkastuksessa meni useita päiviä.

”Tämä olikin ensimmäinen asia, jota kysyin, kun aloitin työt. Nyt tiedän, että pienten kielialueiden osalta tarvitaan edelleen silmäpareja, sillä algoritmeille ei ole kertynyt tarpeeksi tietoa. Se hidastaa tiedon käsittelyä.”

Mitä sananvapauden nimissä voi sanoa?

”On eri asia mikä laitonta ja mikä ei ole oikein. Mielestäni sivistysvaltiossa, kuten Suomessa, toisen solvaaminen ei ole koskaan oikeutettua. Toivoisin, että Suomessa käytäisiin vielä enemmän keskustelua siitä, että missä menee sananvapauden, toisen solvaamisen ja yleensä vihapuheen raja.”

EU julkaisee syksyn aikana toimintasuunnitelman demokratiasta, jonka yhtenä osiona pohditaan sosiaalisen median roolia.

Komissiossa asiaa tunteva virkamies sanoo, että Facebookilla on vielä tehtävää avoimuuden osalta. Yksi ongelmakohta on tietojen luovuttaminen. Facebook haastoi kesällä komission EU-oikeuteen sen markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvästä tietopyynnöstä, joka oli yhtiön mukaan liian laaja.

Toisaalta Facebook on ollut yksi alan positiivisista esimerkeistä, virkamies sanoo. Yhtiö on esimerkiksi allekirjoittanut komission kirjelmät laittoman vihapuheen ja disinformaation torjunnasta, ja se raportoi toimistaan komissiolle joka kuukausi.

Demokratian tilaa pohtivassa toimintasuunnitelmassa tullaan vaatimaan lisää avoimuutta ja järeämpiä toimia haitallisen sisällön poistamiseksi. Sisällön läpikäynti on edelleen hidasta, virkamies sanoo.

Virkamies mainitsee, että Facebook on kunnostautunut erityisesti koronavirusta koskevan väärän tiedon torjujana.

”Toki rajanveto on helpompaa, sillä kyse on lääketieteellisistä faktoista.”

Tähän mennessä Salla on tavannut työtovereitaan ja alaisiaan vain virtuaalisesti. Työpäivät venyvät, sillä iltaisin on kokouksia Facebookin Kaliforniassa sijaitsevien työntekijöiden kanssa. Viimeisen kokouksen jälkeen Salla hyppää kuntopyörän päälle.

On vielä epäselvää, milloin hän pääsee toimistoon ensimmäistä kertaa.