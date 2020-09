Toimituskalusteita valmistava Selka loi niin tehokkaan verkkokaupan, että jopa teknologiajätti Facebook kiinnostui sen toiminnasta.

Ajoituksella on usein merkitystä. Tämä huomattiin Nastolassa toimivassa Selkassa, joka valmistaa toimistokalusteita tilaustuotteina.

Yritys oli vasta saanut toimintansa kunnolla käyntiin, kun koronaviruspandemia iski. Toimistokalusteiden kysyntä romahti huhtikuussa alle puoleen.

Samoihin aikoihin toimitusjohtaja Juha Nevalainen sai yhteydenoton vanhalta opiskelukaveriltaan, joka tarvitsi kotiinsa pieneen tilaan mahtuvan korkeussäädettävän pöydän.

Jokainen toimeksianto oli silloin tarpeen, ja Nastolassa ryhdyttiin toimeen. Tuloksena syntyi prototyyppi, joka ratkaisi tilaajan tarpeen: pöydän ansiosta hän pystyi työskentelemään välillä istuen ja välillä seisten.

”Sitten tulikin hallitukselta suositus etätöiden jatkamisesta ja kyselyjä alkoi tulla lisää. Se oli aikamoinen onnenkantamoinen”, Nevalainen sanoo.

Moni kotiin työskentelemään jäänyt suomalainen tarvitsi nopeasti pöydän. Tämä sai yrityksen toiminnan uuteen nousuun. Tosin siihen tarvittiin muutakin kuin onnea.

Juha Nevalainen perusti Selkan yhdessä pitkäaikaisten kollegoidensa Janne Miettisen, Mika Tolppalan, Jari Sormusen ja Matti Leinon kanssa.­

Koronakriisi on kurittanut yrityksiä kovalla kädellä. Suurissa vaikeuksissa ovat olleet etenkin kuluttajien liikkumisesta riippuvat alat, kuten tapahtuma-ala, matkailu ja ravintolat.

Pienten ja keskisuurten yritysten tilanne näyttää kokonaisuudessaan parantuneen ainakin hieman kevään synkimmistä ajoista. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan 60 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä arvioi elokuussa selviytyvänsä varmasti koronakriisin yli.

Vielä huhtikuussa vastaava luku oli 45 prosenttia. Tästä huolimatta moni yritys odottaa tulevaa syksyä huolestuneena: esimerkiksi palvelualalla uudet rajoitukset tarkoittaisivat uusia yt-neuvotteluja ja mahdollisia lomautuksia tai irtisanomisia.

Toisaalta pk-yritysten joukossa on myös sellaisia, jotka ovat korona-aikana onnistuneet mukautumaan tilanteeseen ja jopa kasvattamaan liiketoimintaansa.

Nastolalaisessa Selkassa todettiin keväällä nopeasti, ettei perinteisten toimistokalusteiden kysyntä ole luultavasti palautumassa vielä pitkään aikaan.

Sen sijaan yritys päätti suunnata myyntinsä entistä enemmän tavallisille kuluttajille.

Tärkeimpiä tuotteita ovat säädettävät työpöydät, joiden hinta riippuu nostomekanismista. Edullisimmat toimivat kaasujousella, kun taas kalleimmissa malleissa on ladattava akku, jonka ansiosta pöytää ei tarvitse kytkeä verkkovirtaan.

Uusi etätyökulttuuri näkyy suoraan yhtiön myynnissä: pöytiä viedään nyt lähes kahteenkymmeneen Euroopan maahan, etenkin Saksaan ja muualle Keski-Eurooppaan. Kymmenen henkeä aikaisemmin työllistänyt Selka on jo palkannut hiljattain neljä uutta työntekijää.

Ulkomaisten kuluttajien löytäminen on vaikeaa monelle isommallekin suomalaisyritykselle. Miten se onnistui nastolalaiselta pajalta, jonka liikevaihto on runsaan miljoonan euron luokkaa vuodessa?

Selkan pystypöydät mahtuvat pieneenkin tilaan.­

Pandemia on muuttanut monen muuan asian ohella kalustemarkkinoita. Useat alan yritykset sijaitsevat Italiassa, johon epidemia iski rajusti.

Kun Italian tehtaat olivat kiinni, piti löytää nopeasti korvaaja muualta. Tässä onkin Nevalaisen mukaan yksi Selkan etu kilpailijoihin verrattuna: yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa tilauksesta kahdessa tai kolmessa viikossa, kun taas kilpailijoilla menee helposti kuukausia.

”Meillä moni asia perustuu joustavuuteen ja ketteryyteen. Jos asiakas haluaa esimerkiksi 82 senttiä korkean pöydän, me valmistamme hänelle juuri sellaisen”, Nevalainen sanoo.

Yhtiö on myös houkutellut kuluttajia monella eri tavalla: se on mainostanut tiuhaan esimerkiksi Instagramissa, Facebookissa ja Googlessa.

Yhtiö on myös reagoinut markkinatilanteen muuttumiseen rakentamalla oman verkkokaupan yhteistyökumppanin avulla. Se on ollut Nevalaisen mukaan tärkeä osa kasvua.

Selkan kauppa on löytänyt asiakkaita niin tehokkaasti, että jopa teknologiajätti Facebook on ollut kiinnostunut sen kokemuksista. Nastolalaiset keskustelevat säännöllisesti kaupan toiminnasta ja saavat Facebookin edustajilta vinkkejä verkkokaupan kehittämiseen.

”Kehottaisin suomalaisia yrityksiä ymmärtämään, että meilläkin voidaan käyttää melko vaivattomasti verkkokaupparatkaisuja, joiden kautta voidaan myydä tuotteita suoraan Eurooppaan”, Nevalainen sanoo.

Toinen esimerkki nopean ja menestyksekkään muutoksen tehneestä yrityksestä on kuopiolainen Lasilinkki. Yrittäjä Essi Sundman johtaa nykyisin yritystä, jonka hänen isoisänsä perusti vuonna 1983.

Yhtiö tekee perinteisten rakennuslasitusten ohella sisustuslasiratkaisuja, kuten peilejä sekä lasiseiniä ja -ovia.

Pandemian alettua perusliiketoiminnan kysyntä romahti.

” ”Siinä kävi vähän niin, että lasikauppiaasta tuli pleksikauppias.”

”Kahteen viikkoon ei soinut puhelin ollenkaan. Laitoimme myymälän ja showroomin [esittelytilan] kiinni sekä annoimme varoituksen yt-neuvotteluista”, Sundman kertoo.

Jotain piti kuitenkin keksiä, joten Kuopiossa muutettiin hetkeksi tuotannon suuntaa: varastossa olleesta läpinäkyvästä polykarbonaatista ryhdyttiin rakentamaan pisarasuojia, joita käytetään esimerkiksi ruokakauppojen kassoilla, ravintoloissa ja takseissa. Yhtiö valmistaa samasta materiaalista myös kasvovisiirejä.

Myöhemmin keväällä suomalaisten rakennus- ja remontointi-into toi yhtiölle takaisin myös perusliiketoimintaa, mutta parhaillaan liikevaihdosta suuri osa tulee suojainten myynnistä.

”Siinä kävi vähän niin, että lasikauppiaasta tuli pleksikauppias”, Sundman sanoo.

Hänen mukaansa koronavirus on jo tuonut rakentamiseen pitkäaikaisen muutoksen: nyt monissa julkisissa rakennuksissa suunnitellaan valmiiksi varaus pisarasuojien rakentamista varten.

Lasilinkki on yli miljoonan euron liikevaihtoa tekevä perheyritys, jonka toiminta on ollut hyvin kannattavaa. Nyt kymmenen henkeä työllistävä yhtiö on jo palkkaamassa lisää työntekijöitä uuden pleksituotannon ansiosta.

Kriisi on vaikuttanut vähittäiskaupassa kaksijakoisella tavalla. Suuret ja laajalla myymäläverkostolla toimivat ketjut, kuten K-ryhmä ja Tokmanni, ovat takoneet kovia tuloksia. Samaan aikaan erikoiskauppa, kuten vaatemyymälät, on ollut ajoittain pulassa.

Myös armeija- ja ulkoiluvarusteita myyvä Varusteleka sai kovan iskun: pandemian alussa myymälämyynti väheni yhdessä yössä 70 prosenttia, kertoo toimitusjohtaja Jari Laine.

Aukioloaikoja pienennettiin ja henkilökuntaa lomautettiin.

”Teimme silti tietoisen päätöksen, että unohdamme puolustustaistelun ja lähdemme niin sanotusti hyökkäykseen.”

Elokuuhun mennessä suunta näyttääkin kääntyneen: yhtiön verkkokauppa on kasvanut 35 prosenttia alkuvuoden aikana. Osittain sitä selittää ulkoiluharrastuksen suosio, jota vauhdittivat matkustukseen ja tapahtumiin kohdistuneet rajoitukset.

Monilla kuluttajilla oli yksinkertaisesti enemmän rahaa käytettävissä ulkovarusteiden hankintaan.

Varusteleka on tehnyt tietoista työtä näkyvyyden kasvattamiseksi kotimaassa ja löytänyt samalla vakiintuneen asiakaskunnan. Korona-aikana se onnistui myös kasvattamaan myyntiään moninkertaiseksi Yhdysvalloissa.

”Pohjois-Amerikan verkkokauppamme on kasvanut tänä vuonna 92 prosenttia edellisvuoteen verrattuna”, Laine sanoo.

” ”Teimme tietoisen päätöksen, että unohdamme puolustustaistelun ja lähdemme niin sanotusti hyökkäykseen.”

Kaikkiaan yritys toimittaa tuotteita 95 maahan. Yhdysvallat on niistä suurin ja tärkein markkina-alue.

”Esimerkiksi valmistamamme suomalaiset Terävä-puukot ja eurooppalainen armeijaylijäämä kiinnostavat. Lisäksi menee paljon omia vaatemerkkejämme, jotka edustavat selkeälinjaista, sotilaallista designia”, Laine sanoo.

Varustelekassa tiedettiin, ettei Pohjois-Amerikan markkinoille mennä helposti. Yhtiö on tehnyt sisältöyhteistyötä esimerkiksi ase- ja ampumaharrastajien Youtube-kanavien sekä sosiaalisen median vaikuttajien kanssa. Se näyttää kannattaneen.

”Kyseessä on kuitenkin armeija- ja ulkoiluvarusteiden rahamäärällisesti isoin markkina koko maailmassa. Jos siellä saa vähänkin näkyvyyttä ja jalkaa oven väliin, seuraa myös muu maailma perässä”, Laine sanoo.

Varusteleka on kasvanut viime vuosina lähes 15 miljoonan euron liikevaihtoa tekeväksi yhtiöksi. Liikevoitto on ollut vuosittain viiden prosentin luokkaa, mikä on tyypillinen tulos kannattavalle vähittäiskaupan yritykselle.

Kevään kriisissä moni pk-yritys tarvitsi aidosti tukea rajusti muuttuneessa tilanteessa. Kaikki kolme HS:n haastattelemaa yritystä hakivat Business Finlandilta enimmäissummaa eli 100 000:ta euroa liiketoiminnan kehittämiseen ja saivat sellaisen.

Esimerkiksi Lasilinkki käytti tuen pisarasuojien tuotannon rakentamiseen ja virtuaalisten myyntikanavien kehittämiseen, jotta liiketoiminta ei olisi pelkästään kivijalkamyymälöiden varassa.

Selka taas kertoo, että verkkokauppaan meno tapahtui nimenomaan koronatuen ansiosta. Yhtiö kehitti 10 000 eurolla verkkokauppaansa, ja myöhemmin saaduilla 100 000 eurolla se aikoo laajentaa liiketoimintaansa Euroopassa.

”Voin ylpeänä sanoa, että tuen mahdollistaman kasvun ansiosta olemme jo tuoneet saman summan takaisin vientimarkkinoilta verorahoina”, toimitusjohtaja Nevalainen sanoo.