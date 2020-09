Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo, että koronatukien vaikutuksia pitäisi arvioida uudelleen. Pamin asiantuntija Jyrki Sinkkonen toteaa, etteivät työpaikkojen täyttämisen ongelmat johdu tukijärjestelmästä.

Baronan mukaan palvelualojen vaikeutunut työllistämistilanne on uusi ilmiö.­

Henkilöstövuokrausta harjoittavan Baronan toimitusjohtajan Minna Vanhala-Harmasen mukaan koronatuet ovat heikentäneet työn kannustavuutta ja osaltaan siksi esimerkiksi kaupan alalla on vaikeuksia saada avoimia työpaikkoja täytetyksi.

”Näyttää siltä, että työttömäksi tai lomautetuksi jääneet miettivät tällä hetkellä useampaan kertaan, että kannattaako heidän ottaa riskiä ja tarttua tarjottuun työhön. Ja töitä on kuitenkin tarjolla ympäri Suomen”, Vanhala-Harmanen sanoo tiedotteessa.

Hän toteaa, että hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitäisi ottaa korona-ajalle sovitut poikkeussäädökset käsittelyyn ja arvioida niiden vaikutuksia uudelleen.

Baronan Vanhala-Harmanen toteaa koronatukien turvanneen kansalaisten terveyttä hyvin.

”Nyt pandemian pitkittyessä meidän on pakko tarkastella myös työllisyysvaikutuksia tarkemmin.”

Palvelualojen ammattiliiton Pamin kaupan alan neuvottelija Jyrki Sinkkonen sanoo HS:lle, etteivät työvoiman saatavuusongelmien taustalla ole koronatuet.

”Ei se missään nimessä liity tukiin”, Sinkkonen toteaa.

Sinkkosen mukaan etenkin pääkaupunkiseudulla päivittäistavarakaupassa on ollut töitä tarjolla ja työvoiman saatavuus on voinut olla hetkellisesti hankalampaa. Esimerkiksi logistiikkapuolella koronakriisi ei ole näkynyt työn vähentymisenä.

”Suurimmat logistiikkakeskukset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Siellä on ollut avoimia tehtäviä ja he joutuvat koko ajan panostamaan työpaikkoihin”, Sinkkonen sanoo.

Koronakriisi on aiheuttanut poikkeustilanteen kaupan alalla. Toisaalla, esimerkiksi erikoiskaupan puolella työt ovat voineet vähentyä ja ihmisiä on lomautettu. Sen sijaan päivittäistavarakaupassa on käynyt kuhina.

Sinkkonen muistuttaa, että ala on joutunut sopeutumaan erikoistilanteeseen muuttamalla toimintaansa.

”Vaikka kotiinkuljetus lisääntyi, se ei tarkoita sitä että työt olisivat vähentyneet.”

”Esimerkiksi myynnin ja kaupan alan tehtäviin, joihin on matala kynnys hakea ilman pitkää työkokemusta, on entistä mutkikkaampaa löytää työntekijöitä”, Vanhala-Harmanen sanoo.

Työttömyyden kasvu ja lomautukset ovat lisänneet potentiaalisten työnhakijoiden määrää, mutta se ei nyt Baronan mukaan helpota työllistämistä. Vanhala-Harmanen uskoo, että koronatukien lisäksi merkittävä ongelma on työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma. Avoinna olevat työpaikat ovat siis sellaisia, joihin ei löydy oikeita tekijöitä.