Lähes puolet teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä odottaa huonoimman ajan olevan vasta edessäpäin. Viidesosa yrityksistä uskoo liikevaihtonsa supistuvan tänä vuonna enemmän kuin 20 prosenttia.

Lähes puolet Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä uskoo liiketoiminnan kannalta hiljaisimman ajan olevan vasta edessäpäin. Yritysten kysyntä on keskimäärin heikentynyt edelleen vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Viidesosa yrityksistä uskoo liikevaihdon supistuvan yli viidenneksen viime vuodesta.

Tulokset selviävät Teknologiateollisuuden jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä, jonka järjestö on tehnyt kahdeksan kertaa koronaviruspandemian aikana.

Lähes puolet yrityksistä arvioi tilanteen olevan yhä normaali. Huonona tilannetta pitää kolmannes yrityksistä ja hyvin huonona vajaa neljä prosenttia vastaajista.

Teknologiateollisuus edustaa yrityksiä, jotka toimivat muun muassa kone- ja metallituoteteollisuudessa, elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, tietotekniikka-alalla ja suunnittelu- ja konsultointialalla.

Syyskuun alussa tehtyyn kyselyyn vastasi 579 yritystä.

Noin joka kymmenes kyselyyn vastannut yritys on irtisanonut henkilöstöä. Yli 70 prosenttia yrityksistä katsoo edelleen, etteivät irtisanomiset ole ajankohtaisia. Näiden yritysten joukko on pienentynyt kesän jälkeen.

Teknologiateollisuus arvioi kyselyn tulosten perusteella, että alalta voi hävitä vuoden loppuun mennessä noin 10 000 työpaikkaa.

”Valitettavasti aivan tuoreimmat tiedot vihjaavat, että talouden toipuminen on jälleen hidastumassa myös Euroopassa palvelusektorin vetämänä koronavirusepidemian voimistumisen takia. Jos kysyntä jatkaisi kasvuaan Euroopassa ja maailmalla, se toki näkyisi väistämättä Suomessakin jossain vaiheessa, mikäli vain kilpailukykymme on riittävällä tasolla”, järjestön pääekonomisti Petteri Rautaporras sanoo.

Kysynnän heikkenemisen lisäksi epidemia on vaivannut yrityksiä monella muullakin tavalla. Ulkomaisia työntekijöitä on ollut hankala saada maahan, asiakkaiden tiloihin ei ole päässyt tekemään töitä, moni työntekijä on karanteenissa tai komponenteista on ollut pulaa teollisuuden seisokkien vuoksi.

Osa vaikeuksista, kuten komponenttien saatavuusongelmat, ovat kyselyn perusteella suurelta osin hellittäneet. Osa ongelmista, kuten työntekijöiden karanteenit, ovat lisääntyneet uudestaan syksyn kuluessa.