Yhtiön kautta töitä teki viime vuonna noin 30 000 ihmistä. Liikevaihto ja tulos ovat heikentyneet koronapandemian vuoksi.

Helsingin pörssin päälista saa uuden yhtiön, kun henkilöstövuokrausyritys Eezyn osakkeilla aletaan käydä siellä kauppaa näillä näkymin keskiviikkona. Finanssivalvonta hyväksyi maanantaina Eezyn listalleottoesitteen.

Eezy syntyi vuosi sitten, kun pitkään henkilöstövuokrauksessa toiminut VMP Varamiespalvelu ja toinen alan yhtiö Smile fuusioituivat. VMP on ollut pörssin First North -listalla vuodesta 2018. Jo ennen Smile-fuusiota se oli ostanut useita alan yrityksiä.

Toimitusjohtaja Sami Asikaisen mukaan Eezyn kautta tekee töitä noin 30 000 ihmistä vuodessa. Yhtiön palvelemien toimialojen kirjo on laaja: muun muassa kauppa, hotellit, ravintolat, lääkärit ja rakennusala.

”Perusliiketoimintaamme on etsiä asiakasyrityksille työntekijöitä ja työntekijöille työtä. Työntekijöitä on noin sadan eri työehtosopimuksen piirissä. Meillä on maanlaajuisesti 60 yksikköä, joista osa toimii franchise-yrittäjien vetämänä”, Asikainen sanoo.

Eezyllä on myös kevytyrittäjäpalvelu, jossa Eezy toimii tilapäisesti itsensä työllistävien puolesta laskuttavana yrityksenä ja hoitaa siihen liittyvät velvoitteet kuten verotuksen.

Yritys on tuonut Suomeen myös ulkomaista työvoimaa paikkaamaan joidenkin alojen, kuten rakentamisen työvoimapulaa.

”Liikevaihdollisesti tämän merkitys on pieni, mutta joillekin aloille se on ollut ihan välttämätöntä”, Asikainen sanoo.

Työvoimaviranomaisten kanssa yhteistyössä Eezy on mukana myös nuorten ja vaikeasti työllistettävien työllistämishankkeissa.

”Tehtävämme on yhdistää työ ja sitä haluavat tekijät mahdollisimman nopeasti. Parhaat tulokset on saatu, mitä lyhyemmän aikaa ihminen on ollut työttömänä”, Asikainen sanoo.

Eezyn pro forma -liikevaihto oli viime vuonna noin 270 miljoonaa euroa, kun VMP:n ja Smilen liikevaihdot lasketaan yhteen. Pro forma -liiketulos oli noin 14 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tammi–kesäkuussa sekä liikevaihto että tulos heikkenivät merkittävästi koronaepidemian vuoksi.

Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 94,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto miljoona euroa.

Viime perjantaina yrityksen markkina-arvo oli 108 miljoonaa euroa.

Nousu pörssin päälistalle on tekninen operaatio, jossa osakkeet siirtyvät sellaisenaan First North -listalta päälistalle.

Eezyn omistus on varsin keskittynyttä. Ravintola-alan pörssiyritys Noho Partners omistaa yrityksestä noin 30 prosenttia, pääomasijoittaja Sentica Partners 25 prosenttia ja VMP:n aikanaan perustanut turkulainen Savolaisen perhe 13 prosenttia.

Toimitusjohtaja Asikainen kuului itse Smilen osakkaisiin ja hän on myös Eezyssä omistaja 1,6 prosentin osuudella.