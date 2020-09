Sijoittaminen

Teknologiasijoittaja Softbank aavisti suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden nousun, mutta sen osto-optioissa voi piillä vaurauden tai tuhon siemen. Nyt sijoitukset ovat neljä miljardia dollaria plussalla, arvioi Financial Timesin lähde.

Teknologiayhtiö Softbankin osakkeiden hinta laski maanantaina yli seitsemän prosenttia sen jälkeen, kun talousmediat olivat viikonloppuna arvelleet japanilaisyhtiön olevan osasyyllisenä siihen, että suurten teknologiayhtiöiden osakkeet ovat kallistuneet ennätyshintoihin Yhdysvalloissa.

Softbank on kevään kuluessa ostanut näiden yhtiöiden osakkeita ja osto-optioita.

Kun teknologiapörssi Nasdaqin indeksi laski torstaina viisi prosenttia ja perjantaina 1,3 prosenttia, sijoittajat huolestuivat kurssilaskun iskemisestä voimalla Softbankiin.

Softbankin markkina-arvo hupeni maanantaina noin 7,5 miljardia euroa.

Kurssilaskun jälkeenkin osakkeen arvo on silti yli 20 prosenttia korkeampi kuin viime vuoden päätöskurssi.

Softbankin pääomistaja Masayoshi Son menetti aikoinaan lähes koko omaisuutensa niin sanotun teknologiakuplan puhjetessa vuonna 2000.

”Kun ollaan teknokuplassa, Masayoshi Son ei tavallisesti ole turhan kaukana tapahtumista”, senioristrategi Amir Anvarzadeh Asymmetric Advisors -pankkiiriliikkeestä selitti reaktiota Nikkei Asian Review’lle maanantaina.

Teknologiayhtiöiden arvostus on ollut kovassa kasvussa jo kymmenisen vuotta, mutta koronaviruspandemia on entisestään nostanut niihin kohdistuvia odotuksia.

Esimerkiksi Facebookin, Applen, Nvidian, Googlen, Microsoftin, Amazonin ja Netflixin yhteenlaskettu markkina-arvo lähestyi jo kahdeksan tuhannen miljardin dollarin rajaa. Koronakriisin keväällä aiheuttaman kurssiromahduksen jälkeen maaliskuussa sama markkina-arvo oli alle 4 500 miljardia dollaria.

Varsinkin elokuu oli rajujen kurssinousujen aikaa: Teslan kurssi nousi 74 prosenttia, Applen 21 prosenttia, Googlen emoyhtiö Alphabetin 10 prosenttia ja Amazonin yhdeksän prosenttia.

Osa kurssinoususta selittyy sillä, että keskuspankit ovat syytäneet varoja markkinoille, osa siitä, että etätyöt ja sosiaalinen eristäytyminen ovat nopeuttaneet käynnissä olevaa teknologista muutosta digitaalisiin palveluihin. Osa selittyi ehkä myös sillä, että sijoittajat ovat alkaneet paremmin ymmärtää käynnissä olevan teknologisen murroksen syvyyden.

Viikonloppuna neljänneksi syyksi teknologiaosakkeiden hinnannousuun nostettiin epäily siitä, että Softbank olisi nostanut kursseja ostamalla paljon yhdysvaltalaisten teknologiajättien osakkeita sijoitussalkkuunsa. Softbankin arveltiin lisäksi ostaneen paljon näiden yhtiöiden optioita eli johdannaisia.

Johdannaiskaupassa lyödään vetoa vain hintojen muutoksesta esimerkiksi niin, että ostetaan oikeus ostaa Applen osake tiettyyn, hiukan nykyhintaa korkeampaan hintaan määräajan kuluessa.

Jos kyseisen arvopaperin hinta nouseekin nopeasti, voitot ovat suuria. Jos hinta laskee, optio on arvoton.

Financial Times (FT) kertoi perjantaina, että Softbank oli ostanut viime kuukausina tällaisia suurten teknologiayhtiöiden osakejohdannaisia ”miljardien dollarien arvosta”.

Lehti kutsui Softbankia ”Nasdaq-valaaksi”, jonka liikkeiden aiheuttamat aallot heiluttivat koko teknologiapörssi Nasdaqia.

Perusteluina epäilyilleen FT esitti muun muassa sen, että yksittäisiin osakkeisiin kohdistuva osto-optiokauppa on kasvanut viime kuukausina Yhdysvaltain osakemarkkinoilla ripeästi.

Osto-optiot antavat ostajalleen oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, ostaa osake tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa.

Kaupankäynti tällaisilla arvopapereilla oli noin kolminkertaistunut viime vuosien tasosta, arvoltaan (10 päivän rullaavana keskiarvona) yli 300 miljardiin dollariin päivässä.

Arvokaupan vilkastumiseen on monia syitä, aina niin sanotuista robinhoodilaisista lähtien. Lue ilmiöstä lisää tästä jutusta.

Siitä, kuinka paljon yhden yksittäisen osakesijoittajan, kuten Softbankin, optio-ostot olisivat voineet vaikuttaa koko markkinaan, ei ole toistaiseksi esitetty vakuuttavaa näyttöä, eikä Softbank ole julkistanut johdannaissalkustaan tarkempia tietoja.

Softbankiin sijoittaneet kuitenkin pelästyivät tietoja siitä, että yhtiöllä voi olla hallussaan runsaasti johdannaisia, jotka kärsivät viime viikon torstain ja perjantain kurssirojahduksesta.

Rojahdus selittyi pitkälti suurten teknologiayhtiöiden kurssilaskuilla. Perjantaina laskettiin, että jos Facebookin, Applen, Amazonin, Microsoftin ja Googlen vaikutus poistettiin, laaja-alainen S&P 500 -osakeindeksi heikkeni torstaina vain 0,5 prosenttia.

Osakkeiden arvojen aletessa Softbankin osto-optioiden arvo väliaikaisesti heikkeni. Olennaista osto-optioissa on kuitenkin se, milloin niiden osto-oikeusaika laukeaa ja mikä on silloin osakkeiden hinta.

Financial Times kertoi sunnuntaina, että Softbank olisi suuriin yhdysvaltalaisiin teknologiayhtiöihin keväällä tekemiensä sijoitusten ansiosta noin neljä miljardia dollaria voitolla.

Tieto oli peräisin nimettömästä, asioista perillä olevasta lähteestä, FT kertoi.

Lehden tietojen mukaan Softbankilla olisi osto-optioita ja johdannaissopimuksia yksittäisiin amerikkalaisosakkeisiin noin 30 miljardin dollarin edestä.

Softbank kieltäytyi kommentoimasta tietoja.

Nikkei Asian Review kertoi jo elokuun puolivälissä Softbankin lisänneen omistuksiaan suurissa amerikkalaisissa teknologiayhtiöissä.

Se oli kevään kuluessa ostanut miljardilla dollarilla Amazonia, 500 miljoonalla Googlen emoyhtiö Alphabetiä sekä 200 miljoonalla dollarilla sekä Teslaa että Netflixiä kumpaakin, arvopaperiviranomaisille välitetyt tiedot paljastivat.

Softbank on viime aikoina järjestellyt omistuksiaan nopealla tahdilla. Se on suursijoittaja Vision Fund -sijoitusrahastossaan, jonka kautta Softbank on esimerkiksi Uber-taksisovelluksen suurin omistaja. Se on myös suursijoittaja kriisin partaalla olleessa kiinteistöyhtiössä Weworkissa.

Softbank on viimeisen puolen vuoden aikana muuttanut toimintaansa entistä enemmän sijoitusyhtiön kaltaiseksi, osin omistajaksi tulleiden ulkomaisten sijoittajien vaatimuksista. Se on myymässä esimerkiksi Arm-puolijohdeyhtiötään.

Viime perjantaina Softbank ilmoitti aikovansa luopua merkittävästä omistusosuudesta sen japanilaisesta pörssiin listatusta teleyhtiöstä Softbank Corpista.

Myyntien toteutuessa Softbankin omistus pörssilistatusta yhtiöstä laskisi nykyisestä 62,1 prosentista 40,4 prosenttiin. Tämä osakemyynti toisi Softbankin kassaan arviolta noin 12 miljardia euroa.

Softbank Group on kertonut pyrkivänsä myymään eri liiketoimintojaan ja omistuksiaan yhteensä yli 42 miljardilla dollarilla maksaakseen velkojaan ja ostaakseen omia osakkeitaan.