Toimitilojen myynti pysähtyi maaliskuussa kuin seinään, mutta hinnat eivät laskeneet – nyt kaupankäynti on elpymässä

Ulkomaisia sijoittajia Suomen kiinteistömarkkina kiinnostaa, mutta etätyö voi mullistaa sen, millaisiksi toimistot muuttuvat. Rajuimpien kansainvälisten ennustusten mukaan toimitilatarve voi laskea 20–30 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinat osoittavat selviä virkoamisen merkkejä koronaviruspandemiasta huolimatta. Hinnatkaan eivät toimistokaupoissa laskeneet, vaikka huhti–kesäkuussa kiinteistökaupoissa koettiin äkkipysähdys.

Viime viikolla rakennusyhtiö NCC kertoi myyneensä noin 10 000 neliömetrin toimistotalon Keilaniemessä saksalaiselle Warburg HIH -kiinteistösijoittajalle.

Vuoden 2021 joulukuussa valmistuvaksi kaavailtu toimistotalo on suunniteltu kokonaan pörssiyhtiö Fiskarsin käyttöön, ja Fiskars on sitoutunut pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen.

NCC:n kiinteistökehitysyksikön maajohtaja Petri Bergström kertoo, ettei ostaja tinkinyt hinnasta lainkaan koronaviruksen perusteella. Saksalaissijoittajat pitivät Fiskarsia luotettavana vuokralaisena, ja isojen yritysten pääkonttoripaikka Keilaniemi kiinnosti alueena.

”Kehä I on viety tunneliin, rakennus on 15 metrin päässä metrosta, on Raide-Jokeri, hyvä yhteys Tapiolaan ja Otaniemeen ja opiskelijoihin, asumista ja palveluita. Kaikki tämä tukee ajatuksia siitä, että ollaan kestävän kehityksen maailmanluokan brändi”, Bergström listaa kaupan onnistumisen syitä.

Toimitilakauppa pysähtyi lähes kokonaan Suomessa maaliskuussa, mutta vuoden alku oli ollut vilkas.

Kiinteistökonsulttiyhtiö Catellan tuore syyskatsaus kertoo, että tammi–maaliskuussa kiinteistökauppoja tehtiin ennätysmäärä, peräti kolmen miljardin euron arvosta.

Tuolloin toimitilakauppoja kiihdyttivät pääkaupunkiseudulla muun muassa OP:n pääkonttorin myynti ja Spondan Ruoholahti-omistusten myynti.

Toisella vuosineljänneksellä eli huhti–kesäkuussa kaupat jäivät vain 400 miljoonaan euroon. Ulkomaisten sijoittajien osuus kaupoista oli alkuvuonna 51 prosenttia, Catella laskee.

”Maaliskuun puolessavälissä, kun rajoitukset iskivät päälle, kaikki neuvottelut menivät naftaliiniin”, kiinteistökonsulttiyhtiö JLL Finlandin toimitusjohtaja Tero Lehtonen muistelee.

Hänen mukaansa kaupankäynti alkoi hitaasti elpyä noin kuukautta myöhemmin, kun yhtiöt ja sijoittajat olivat sopeuttaneet toimintojaan.

”Kauppaa tehdään yhä vähemmän kuin vuosi sitten, mutta markkinoilla on nähty nousua. Silti merkittävä nousu menee ensi vuoden puolelle”, Lehtonen arvioi.

Catellan toimitusjohtaja Antti Louko kertoo, että ulkomaiset sijoittajat ovat yhä yhtä kiinnostuneita Suomen kiinteistöistä kuin ennen koronaviruspandemiaa.

”Selvisimme huomattavasti paremmin kuin keväällä olisi uskonut. Toki kaikki on vielä hieman epäselvää, mutta näyttäisi siltä, että Suomi on selvinnyt tosi hyvin.”

Lehtosen ja Loukon mukaan sijoittajia kiinnostaa edelleen kiinteistösijoituksista saatava vakaa kassavirta ja vuosituotto, joka on keskustan laatukohteissa tyypillisesti 3,5–4 prosentin luokkaa.

Kunhan vuokralainen on luotettava ja kohde hyvä, matalien korkojen ja voimakkaasti heiluvien osakekurssien aikana kiinteistösijoittamisessa on yhä vetoa, molemmat vakuuttavat.

JLL:n Lehtosen havaintojen mukaan kiinteistöjen omistajat eivät ole koronavirusaikana suostuneet laskemaan vuokria. Sen sijaan on tarjottu vapaakuukausia tai lisäinvestointien tekoa kiinteistöihin.

”Ne kaupat, joita on pääasiassa tehty, ovat olleet parempia prime-kohteita. Niissä hinnat eivät ole juuri muuttuneet.”

Euroopassa toimitilojen hinnat laskivat koronaviruksen takia tyypillisesti 0–5 prosenttia, ja ostajien tuottovaatimus nousi noin 0,25 prosenttiyksikköä ylöspäin, Lehtonen kertoo.

Hintojen nousua on hillinnyt se, että myyjät, joiden ei ole ollut pakko myydä, ovat usein päättäneet seurata tilannetta, kunnes näkymä koronaviruksen aiheuttamista haitoista tarkentuu.

Toisaalta markkinoilla on niin paljon sijoituspääomia, että esimerkiksi Keilaniemen toimistossa saksalaisostaja ei tinkinyt sovitusta hinnasta lainkaan.

Yhtenä syynä oli se, että HS:n tietojen mukaan joukko muitakin ostajaehdokkaita oli kärkkymässä noin 60–70 miljoonan euron arvoiseksi arvioidun toimistotalon ostoa.

Monella työpaikalla siirtymä etätöihin on sujunut hämmentävän hyvin. Se on herättänyt keskustelua siitä, tarvitaanko koronaviruksen jälkeisessä maailmassa enää yhtä paljon toimistotilaa kuin ennen, ja romahduttaako ilmiö toimistotilojen vuokrahinnat.

HS:n haastattelemat kiinteistökehittäjät ja -neuvonantajat ovat varsin yksimielisiä siitä, että suuria mullistuksia ei lähiaikoina ole tulossa, mutta toimistojen käyttötapojen uskotaan muuttuvan.

”Varsinaisesti koronavirus ei tuonut toimistojen tulevaisuuteen mitään uutta tullessaan, mutta se, mikä olisi muuten tapahtunut 3–5 vuodessa, tapahtui nyt suurin piirtein maaliskuun 13. päivä, kun kaikki yritykset määräsivät työntekijänsä etätöihin”, JLL:n Lehtonen arvioi.

”Koronakriisi todisti myös sen, että toimistoja tarvitaan. Sataprosenttinen etätyö ei ole ratkaisu.”

Catellan toimitusjohtaja Antti Loukon mielestä on vielä liian aikaista sanoa, että koronavirus olisi aiheuttanut pysyviä muutoksia.

”Uskon, että toimitilojen tarve pysyy. Ehkä tilojen tehostamistarvetta tulee.”

Toimiston roolin uskotaan muuttuvan entistä enemmän työkavereiden ja asiakkaiden kohtauspaikaksi, kun taas kirjoitustöitä tehdään kotona tai jossain työtilassa.

”Tilan pitää tuottaa entistä enemmän tunnetta siitä, että työntekijä on osa yritystä ja yhteisöä”, NCC:n Bergström sanoo.

”En usko, että radikaali toimitilojen väheneminen olisi se suunta, mutta varmasti tilatarpeita arvioidaan koronaviruksen tuoman muutoksen takia uusista näkökulmista.”

Kun yrityksen edustavuus ja kanssakäymisen laadun vaatimukset nousevat, toimitiloihin panostetaan ja työpisteet sijoitellaan entistä väljemmin, JLL:n toimitusjohtaja Lehtonen ennustaa.

Samaan aikaan etätyö lisääntyy.

”Näiden yhteisvaikutus tilantarpeeseen voi olla plus miinus nolla”, Lehtonen arvioi.

Mutta moni yhtiö myös leikkaa toimintoja ja vähentää väkeä koronaviruksen takia. Se vapauttaa ainakin väliaikaisesti toimitilaa.

Lehtosen mukaan kansainvälinen ”konsensusarvio” on, että toimitilan tarve laskee lähivuosina 0–5 prosenttia.

”Mutta jotkut ennustavat 20–30 prosenttia. Tilantarve tulee vähenemään, mutta ei osata sanoa, kuinka paljon.”

Tero Lehtonen ennustaa niin sanotun hub & club -mallin yleistyvän.

Siinä yhtiöllä on näyttävä klubimainen pääkonttori suositulla alueella. Lisäksi töitä voi tehdä etänä kotona tai kodin lähistöllä olevissa yhtiön omissa tai erilaisissa yhteiskäyttötiloissa eli hubeissa.