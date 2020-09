Nokian osakekurssi laski maanantaina yli kolme prosenttia.

Korealainen elektroniikkavalmistaja Samsung kertoi maanantaina saaneensa Yhdysvaltain suurimmalta matkapuhelinoperaattorilta Verizonilta 6,65 miljardin dollarin eli noin 5,6 miljardin euron kaupan, johon kuuluu 5g-verkkolaitteita, muita verkkolaitteita ja palveluita.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemien lähteiden mukaan Nokia hävisi tarjouskilpailun toimituksesta. Nokialta kerrottiin Reutersille, että Verizon on edelleen yksi Nokian merkittävimmistä asiakkaista. Muuten uutista ei kommentoitu.

Nokian osakkeen hinta laski maanantaina yli kolme prosenttia Helsingin pörssissä.

Samsung on panostanut suuria summia 5g-verkkoteknologian kehitykseen ja markkinoille pääsyyn erityisesti Yhdysvalloissa. The Wall Street Journalin mukaan Samsung on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä Verizonin kanssa esimerkiksi 5g:hen perustuvien kotiverkkojen rakentamisessa.

Samsungin uskotaan hyötyneen Yhdysvaltojen kiellosta asentaa maahan kiinalaisen Huawein valmistamia verkkolaitteita. Operaattorien edun mukaista on, että toimituksista on kilpailemassa mahdollisimman monia yrityksiä ja suuret operaattorit tilaavatkin laitteita verkkoihinsa useammilta toimittajilta.

Matkapuhelinverkkojen suurimpia toimittajia maailmassa ovat Huawei, ruotsalainen Ericsson ja Nokia. Nokia jäi kilpailijoita jälkeen 5g-tekniikan kehityksessä pari vuotta sitten. Sen jälkeen teknologian ja laitteiden kehitystyöstä vastaava johto vaihdettiin ja suuntaa muutettiin nopeasti ja tuloksekkaasti.

Yhtiön tämän vuoden toisen neljänneksen tulos oli jo selvästi odotuksia parempi. Sekä liikevaihto että tulos ylittivät odotukset. Yhtiö kertoi myös onnistuneensa kasvattamaan 5g-tuotteiden myyntiä.