Ruokakaupat yrittävät pienentää hävikin osuutta muun muassa paremman suunnittelun avulla. Toistaiseksi eniten roskiin päätyy hedelmiä, vihanneksia sekä leipomotuotteita.

Suomen ruokakaupat heittävät vuosittain noin 72–90 miljoonaa kiloa ruokaa roskiin. Suomalaista kohti tällaista ruokahävikkiä syntyy noin 13–16 kiloa vuodessa. Eniten hävikkiä syntyy hedelmistä ja vihanneksista sekä leipomotuotteista.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomessa syntyy muun muassa kotitaloudet mukaan laskettuna ruokahävikkiä vuodessa yhteensä 400–500 miljoonaa kiloa hävikkiä vuosittain. Kauppojen hävikin osuus tästä on noin 18 prosenttia.

Kaupoissa on monia tapoja hukkaan heitetyn ruoan vähentämiseksi.

”Yksi tärkeimmistä keinoista on ennustaminen”, sanoo Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) johtaja Ilkka Nieminen.

Kauppojen on tärkeää tietää, mitkä elintarvikkeet liikkuvat parhaiten milloinkin. Kaupat kehittävät ennustemalleja ja tekniikkaa, jotta hyllyillä olisi juuri oikea määrä tavaraa kysyntään nähden. Kysyntään vaikuttavat monet muutkin asiat kuin tuotteen houkuttelevuus. Esimerkiksi säätila ja juhlapyhien ajoittuminen pitää huomioida ennusteissa.

Ennustamisen kehittäminen auttaa myös ennakoimaan teollisuudelle tehtäviä tilauksia, jolloin myös tuotannossa osataan arvioida menekkiä.

”Varaston ja myymälävalikoiman hallinta on tärkeä keino hävikin vähentämisessä”, Nieminen sanoo.

Ruokahävikin osuus elintarvikkeista myymälöissä ja niitä palvelevassa kaupan omassa logistiikassa on ollut noin kaksi prosenttia vuodesta 2015. Tuolloin hävikkiä alettiin järjestelmällisesti tilastoida PTY:n jäsenyritysten tietojen pohjalta.

Ruokauppojen tavoitteena on laskea ruokahävikin osuus 1,75 prosenttiin elintarvikkeista jo ensi vuonna.

”Hävikki on pysynyt sinnikkäästi lähellä kahta prosenttia. Tavoitteemme on erittäin kova, mutta ei siihen auta kuin uskoa. Näemme, että se on mahdollinen”, Nieminen sanoo.

Hävikkiluvussa ovat mukana elintarvikkeet, jotka on poistettu myynnistä esimerkiksi myyntiajan loppumisen, laadun heikkenemisen tai pakkausten rikkoutumisen takia. Myös ruoka-apu on luvussa mukana hävikkinä. Hävikiksi taas ei lasketa varkauksia.

Niemisen mukaan ruokakauppojen valikoimat ovat kasvaneet koko niiden viiden vuoden ajan, jolloin hävikkiä on laskettu.

”Siinä mielessä ei ole huono suoritus, että on pysytty kahdessa prosentissa.”

Leipomotuotteista syntyy paljon hävikkiä.­

PTY:ssä ei ole koottuna tietoa siitä, mikä ruoka-avun osuus hävikistä on. Hyväntekeväisyyteen annettujen elintarvikkeiden määrä vaihtelee kaupoittain paljon.

”Yhteiskunnallisesti tai EU:n määritelmien mukaan ruoka-apu ei ole hävikkiä, mutta puhtaasti liiketaloudellisesti se on sitä”, Nieminen sanoo.

Tällä viikolla vietetään Kuluttaja-lehden järjestämää Hävikkiviikko-kampanjaa. Kampanjan ideana on muistuttaa, että ruoka on liian hyvä ja tärkeä asia hukattavaksi. Ruokahävikkiä syntyy suomalaisissa kotitalouksissa vuodessa 120–160 miljoonaa kiloa. Luonnonvarakeskuksen mukaan tämä tarkoittaa, että jokainen suomalainen heittää roskiin vuosittain noin 125 euroa.

HS keräsi reseptejä, joilla omaa ruokahävikkiä voi vähentää. Lue niistä lisää täältä: Juustonkannikat, kuivahtanut leipä ja nahistuneet kasvikset ovat tarkan kokin aarteita – Näin vältät ruokahävikkiä

Myös PTY on mukana Hävikkiviikko-kampanjassa. PTY:n johtaja Nieminen sanoo, että koko elintarvikeketjun on tultava mukaan hävikkitalkoisiin. Hän toivoo myös, että muutkin ketjun toimijat terästäytyvät hävikin mittaamisessa yhtä hyvin kuin ruokakaupat ovat viime vuosina tehneet.

”Meidän tärkeä intressimme on varmistaa, että Suomessa saataisiin muiltakin osin yhtä tarkka kuva hävikistä”, Nieminen sanoo.

Luken mukaan kotitalouksissa syntyy 30 prosenttia kaikesta hävikistä, josta ravintoloiden ja teollisuuden molempien osuus on viidennes. Loput hävikistä syntyy alkutuotannossa.

Nieminen toteaa, että kaupatkin voivat auttaa kotona syntyvän hävikin vähentämisessä esimerkiksi sovellusten ja hävikkireseptipalvelujen kautta. Teollisuus voi tukea tässä esimerkiksi pakkauskokojen ja elintarvikkeiden säilymistä parantavien pakkausten suunnittelun kautta.

EU-maat Suomi mukaan lukien ovat sitoutuneet YK:n tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä kotitalouksissa, ravintoloissa ja kaupoissa.