”Tukitoimien tarve on huutava”, sanoo muusikko Olavi Uusivirta.

Suomalaiset artistit ovat huolissaan siitä, mitä tapahtuu tapahtuma-alan niin sanotuille näkymättömille työntekijöille, kun keikkoja ei voida koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia järjestää tavalliseen tapaan.

”Päällimmäinen ajatukseni on se, että ahdinko on todella syvä. Ja se on henkilökohtainen ahdinko kymmenille tuhansille tapahtuma-alalla työskenteleville työntekijöille”, sanoo muusikko Olavi Uusivirta.

Tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry piti tiistaina Helsingissä mielenilmauksen, jolla haluttiin tuoda näkyväksi tapahtumien vaikutuksia Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Noin kello 14.45 pidettiin artistien ja työntekijöiden puheenvuoro, jossa puhui Uusivirran lisäksi laulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaa.

Mielenilmauksessa puhuivat esimerkiksi esimerkiksi festivaalien, messujen, urheilutapahtumien ja hengellisten tapahtumien järjestäjiä.

Järjestö luovutti lisäksi mielenilmauksessa elinkeinoministeri Mika Lintilälle oman ehdotuksensa siitä, miten koronatukia saataisiin kohdistettua paremmin myös tapahtuma-alalle.

”Nyt me olemme käytännössä olleet puoli vuotta sellaisessa tilassa, että koko tapahtuma-ala on ollut täydellisessä halvaannuksessa.”

Uusivirta muistuttaa, että hän ei ole eniten huolissaan omasta puolestaan. Artisteilla ja usein myös muusikoilla on muitakin tulonlähteitä, kuten musiikin tekeminen. Esimerkiksi monitorimiksaaja, valomies ja autokuski ovat usein täysin riippuvaisia tapahtumista.

”Jos me ajatellaan vaikka keikkaa Ruisrockin rantalavalla tai Tavastia-klubilla, niin se, mitä yleisö näkee, on ainoastaan ne esiintyjät”, hän sanoo.

”Se, mikä jää näkemättä, on ne kymmenet tai sadat muut työntekijät, joita ilman mitään tapahtumaa ei pystyttäisi järjestämään.”

Uusivirta uskoo, että tätä monien poliitikkojen ja tavallisten keikoilla kävijöiden on voinut olla vaikea ymmärtää.

Uusivirta kertoo, että hänellä piti olla kevään ja kesän aikana 60–70 keikkaa. Artistin laskujen mukaan niistä on toteutunut seitsemän, viisi maaliskuussa ennen poikkeusoloja ja kaksi elokuussa.

Lisäksi kesä–heinäkuun taitteessa Uusivirta teki pienimuotoisempia duokeikkoja korona-aikaan sovitetussa ulkotapahtumassa.

Muusikko kuvailee monien työntekijöiden tilannetta lohduttomaksi. Yksinyrittäjiltä ja freelancereilta puuttuu työnantajan tarjoama tietynlainen turva nyt, kun heidän elinkeinoaan ei voi harjoittaa.

Tiistain aikana sosiaalisen median kuvapalvelussa Instagramissa on lisäksi levinnyt kampanja, jossa ihmiset julkaisevat kuvan punaisesta neliöstä osoittaakseen mieltään alan puolesta.

”Tänään on se päivä, kun tapahtuma-ala astuu esiin”, Tapahtumateollisuuden alulle laittamassa julkaisuissa sanotaan.

Suomalainen tapahtuma-ala on järjestäytynyt uudella tavalla pandemia-aikana. Tapahtumaelinkeinon edustajat perustivat keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry:n tämän vuoden kesäkuussa.

Järjestön mukaan Suomessa toimii noin 3 200 alan yritystä ja se työllistää vakituisesti noin 20 000 henkilöä. Tilapäisesti työllistettyjä on vuosittain jopa 175 000.