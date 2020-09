Teknologiakiihkon korjausliike, presidentti Trumpin Kiina-linjan kovennukset ja koronapettymys ovat viikon mittaisen kurssilaskun taustalla, asiantuntijat selittävät. Silti taantumasta ollaan nousemassa.

Osakekurssit kääntyivät Yhdysvalloissa keskiviikkona jälleen nousuun viime torstaina alkaneen laskuputken päätteeksi.

Ennen keskiviikon elpymistä eniten ehtivät halventua suurten teknologiayhtiöiden osakkeiden hinnat, jotka olivat nousseet koronaviruksen aiheuttaman pandemian aikakaudella voimakkaasti.

Keskiviikkona Yhdysvalloissa keskeinen S&P 500 -indeksi nousi kaksi prosenttia ja teknologiapörssi Nasdaqin yleisindeksi 2,7 prosenttia.

Tiistaina Nasdaq oli pörssin sulkeuduttua 4,1 prosenttia perjantaita alempana. Kurssien heikentyminen alkoi viime torstaina, kun Nasdaq laski viisi prosenttia.

Aasiassa pörssikurssien heikkeneminen oli keskiviikkona maltillista. Japanin Nikkei 225 -indeksi laski prosentin, Hongkongin Hang Seng 0,4 prosenttia ja Shanghain pörssin yleisindeksi 0,9 prosenttia.

Osakekurssien heikkeneminen keskittyi erityisesti suuriin amerikkalaisiin teknologiayhtiöihin.

Hyvä esimerkki on tietokone- ja älypuhelinvalmistaja Apple, jonka markkina-arvo nousi huhtikuun 17. päivän 1 226 miljardista dollarista elokuun loppuun mennessä 2 207 miljardiin dollariin.

Viime viikon torstaina eräs markkinaseuraaja laski Applen arvon huventuneen 24 tunnissa 250 miljardin dollarin verran.

Romahdus saattaa olla maailmanennätys alallaan, mutta määrää on vaikea edes ymmärtää.

Jotain mittasuhdetta saa vertaamalla määrää esimerkiksi OMX Helsinki -pörssin kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettuun markkina-arvoon. Se oli viime vuoden lopulla 250 miljardia euroa eli noin 290 miljardia dollaria.

Nyt lähes yhtä suuri määrä varallisuutta katosi savuna ilmaan vuorokaudessa, mutta pohjalle jäi silti huikea puolen vuoden arvonnousu.

Mistä markkinoiden raju turbulenssi johtuu ja mitä sijoittajan pitäisi tilanteesta ajatella? Asialle on löydettävissä ainakin kolme keskeistä selittäjää.

1. Markkinat korjaavat räikeimpiä ylilyöntejä

Kesän pörssiraketin, sähköautovalmistaja Teslan osake halpeni tiistaina 21 prosenttia. Toisaalta se oli noussut yksin elokuun aikana 74 prosenttia.

Uutistoimistojen analyyseissa kurssien laskua on selitetty korjausliikkeellä, jossa liian nopeasti nousseet teknologiayhtiöiden arvostukset ottavat jonkin verran takapakkia.

Viisi kuukautta jatkunut hintaralli on tullut yhteen päätepisteeseensä, ja nyt on aika myydä, moni tuntuu ajatelleen.

Sitäkin pelätään, että ollaan lähellä pörssikuplan puhkeamista, kun monen teknologiayhtiön arvostustasot perinteisillä tuloksiin perustuvilla mittareilla ovat nousseet niin korkeiksi.

”Tässä on taustalla klassinen korjausliike”, arvioi Nordean varallisuudenhoidon päästrategi Antti Saari viime päivien kurssilaskuja.

”Ensin on ylilyönti, ja sitä piti vähän korjata. Niiden yhtiöiden kurssit laskivat, jotka viime kuukausina ovat nousseet eniten.”

”Kyse on ylilyönnin siivoamisesta, ei sen kummemmasta.”

Saaren mukaan erityisesti yhtiöt, joihin oli ”puhallettu liikaa ilmaa tai asetettu paljon toiveita”, ovat olleet nyt laskukärjessä.

”Mutta markkinoiden näkökulmasta elpyminen yhdestä historian syvimmistä ja nopeimmista taantumista on alkanut. Yleensä elpymisvaiheessa, kun talous kasvaa, osakekurssit nousevat.”

Saari muistuttaa, että kesäkuussa Yhdysvaltain seuratuin osakeindeksi laski samat seitsemän prosenttia kuin nytkin.

”Tällaisia notkahduksia tulee aika ajoin. Näitä ei kannata pelästyä”, Saari sanoo.

Hänestä sijoittajan on syytä huolestua vasta silloin, jos reaalitalouden luvut osoittavat kasvun tyrehtyvän.

”Olennaisinta on, kasvaako talous vuosineljänneksestä toiseen vai mennäänkö uuteen taantumaan.”

2. Koronavirushuolet painavat kursseja

Pörssikursseja painaa myös huoli siitä, miten koronaviruspandemian toinen aalto saadaan kuriin.

Brittiläinen lääkeyhtiö Astra Zeneca ilmoitti keskeyttäneensä kaikki Covid-19-rokotteen potilastestit, joita se on kehittänyt Oxfordin yliopiston kanssa yhden koehenkilön saatua selittämättömiä sivuoireita.

Kun Astra Zenecaa on pidetty yhtenä lupaavimmista rokotteen kehittäjistä, pelkästään huoli rokotteen tulevaisuudesta voi painaa sijoittajien uskoa tulevaan.

”Minulle on vain hyvä uutinen, että turvajärjestelmä toimii”, sanoo THL:n infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön ylilääkäri Hanna Nohynek Astra Zenecan potilaskokeiden keskeytyksestä.

”Yleensä kliinisiä tutkimuksia jatketaan, kun harvinainen haittasignaali on kunnolla selvitetty. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, johtuiko reaktio rokotteesta vai jostain muusta, eli olisi ajallinen yhteys mutta ei välttämättä syy-seuraussuhdetta.”

Nohynekin mukaan covid 19 -rokotteen kehittely ei ole yksin Astra Zenecan varassa.

”Maailmalla on yli 300 eri rokoteaihiota, joista 39 on kliinisissä testeissä ja yhdeksän viimeisessä niin sanotussa kolmannessa vaiheessa, joissa rokotteen tehoa ja turvallisuutta varmistetaan.”

”Nyt voi jo sanoa, että rokote syntyy joka tapauksessa.”

EU:n komissiolla on sopimus tai esisopimus useamman merkittävän rokotevalmistajan kanssa, ja Suomi on niissä kaikissa mukana, Nohynek kertoo.

Hänen mukaansa maailmanlaajuisesti voidaan puhua koronaviruspandemian toisesta aallosta, kun tautitapaukset ovat selvästi lisääntyneet.

”Meillä Suomessa myös havaitut tautitapaukset ovat siinä määrin nousussa, että kohta voidaan puhua meilläkin toisesta aallosta.”

Nohynekin mukaan uusissa löydöksissä merkillepantavaa on se, kuinka pienenä kuolleiden ja vakavasti sairastuneiden määrä on pysynyt suhteessa havaittuihin infektioihin.

”Vastustuskykyä on saattanut tulla jonkin verran, mutta muutosta selittää eniten testien määrä ja lieväoireisten testaaminen, Nohynek arvioi.

3. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota

Kolmas ja ehkä suurin uhka pörssikursseille nähdään Yhdysvaltain ja Kiinan kiristyvässä kauppasodassa.

Yhdysvallat kielsi tiistaina kolmen kiinalaisyhtiön tuotteiden oston Yhdysvaltoihin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto suunnittelee kieltojen laajentamista vielä kuuteen yhtiöön.

Perusteena kieltoihin on uiguurien kohtelu Xinjiangin maakunnassa, jossa muslimivähemmistöä pidetään pakkotöissä.

Kolme yhtiötä, jotka ovat joutuneet kieltolistalle, valmistavat vaatteita ja hiustuotteita. Seuraavat kuusi yhtiötä joutuvat Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontaviranomaisten kieltolistalle vuoden lopussa.

Ne valmistavat puuvillaa, asusteita, tietokoneen osia ja hiustuotteita.

Yhdysvallat harkitsee kauppasodan ulottamista myös rahoitusmaailmaan ja siihen, että kiinalaiset yhtiöt pitäisi saada pois Yhdysvaltain pörsseistä.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkisti 6. elokuuta raportin nimeltä ”Report on Protecting United States Investors from Significant Risks from Chinese Companies”.

Raportin ytimenä on se, että pörssiin listattujen ulkomaisten yhtiöiden, joiden kotimaan lainsäädäntö ei vastaa Yhdysvaltain vaatimuksia, täytyy alistua Yhdysvaltojen viranomaisten tarkkoihin selvityspyyntöihin.

Jos ne kieltäytyvät, yhtiöiden pitäisi poistua amerikkalaisista pörsseistä 1. tammikuuta 2022 mennessä.

Hanke on nähty nimenomaan kiinalaisiin yhtiöihin kohdistuvana painostuskeinona.

Yhdysvaltain Kiinan-politiikkaa leimaa vaalien lähestyessä presidentti Donald Trumpin halu esiintyä kovana Kiinaa kohtaan samalla, kun demokraattien ehdokasta Joe Bideniä väitetään pehmeäksi, arvioi ulkoministeriön kauppapolitiikan yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa.

”Iso kuva lähtee siitä, että Yhdysvallat näkee Kiinan teknologiakehityksen uhkana sille, että se pystyy haastamaan Yhdysvaltain aseman maailmanpolitiikassa.”

Kauppasota alkoi kevään 2018 teräksen ja alumiinin lisätulleilla, jotka laajenivat nopeasti muihin tuotteisiin. Vaikka tämän vuoden tammikuussa saatiin eräänlainen välirauha ”ensi vaiheen kauppasopimuksen” muodossa, kiinalaisista tuotteista noin 70 prosenttiin kohdistuu yhä rangaistustulleja.

Koronavirus on osin vaikeuttanut Kiinan mahdollisuuksia ostaa sopimuksen puitteissa lupaamiaan tuotteita amerikkalaisilta, sillä ostot ovat kaukana tavoitteista.

Taustalla saattavat vaikuttaa muutenkin kiristyneet välit, olkoon kysymys 5g-verkkojen turvallisuudesta, Huawein asemasta tai Taiwaniin, Hongkongiin ja Xinjiangiin liittyvistä riidoista.

Vaaranmaan mukaan jännitteiden kirjo kuvastaa sitä, että kovan linjan ”haukat” ovat saaneet Kiina-politiikassa vahvan otteen Trumpin hallinnossa.

”Siksi on vaikea nähdä, että Kiinan kanssa saataisiin sopua.”

Vaaranmaa arvioi, että vaalien voittajankin täytyy jatkaa jossain määrin jämäkkää linjaa suhteessa Kiinaan, koska sekä republikaanit että demokraatit jakavat laajasti huolet Kiinan vahvistumisesta.