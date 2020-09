Posti on uudistamassa brändiään ja viestintäänsä. Muutos näkyy myös asiakaspalvelussa puhekielisyyden lisääntymisenä.

Posti on uudistamassa brändiään ja myös viestintäänsä. Uudistuksen myötä asiallinen ja virallinen viestintätapa on muuttunut tuttavalliseksi.

Postin uusi tyyli on herättänyt keskustelua ja kritiikkiä Twitterissä.

Huomio on kiinnittynyt viestinnän puhekielisyyteen ja siihen, että puhetapa on eteläsuomalainen. Osa on ollut huolissaan siitä, että puhekielisyys vähentää Postin viestinnän luotettavuutta.

”Kun 400-vuotias yhtiö lähtee tekemään muutosta, se herättää tunteita. Pienikin muutos huomataan. Se kertoo siitä, että olemme ihmisten sydämessä”, Postin asiakaskokemuksesta ja kanavista vastaava Kaisa Ilola sanoo. Hän kertoo osallistuneensa myös keskusteluun Twitterissä.

”Uudistuksemme on alussa, olemme noin viisi päivää tuoneet esiin ensimmäistä viestiä”, Ilola toteaa.

Postin brändiuudistus on ensin näkynyt markkinointikampanjassa, jonka slogan on Sä tilaat, mä tuon. Samalla Postin tapaa viestiä on haluttu uudistaa tuttavallisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi. Aiemmin Posti on luottanut vakavampaan ja asialliseen tyyliin.

”Tapamme viestiä on ollut kapulakielinen ja ehkä sisältä päin lämpiävä. Meidänkin täytyy uudistua”, Ilola toteaa.

Hän sanoo, että keskusteluun on nostettu vain pieni pala Postin viestinnästä. Ilolan mukaan yhtiön tapa puhua riippuu kanavasta ja kontekstista.

”Viestintätyyli muuttuu tarpeen mukaan.”

Postin uusi puhetapa on nähty myös pääkaupunkiseutukeskeisenä. On kyseenalaistettu, miksi Suomen muita murteita ei ole otettu mukaan.

”Omat juureni ovat Pohjanmaalla eikä se omissa korvissani ole pääkaupunkiseudun murretta. Suomen kieli on moninainen eikä ole mahdoton ajatus, että jatkossa puhumme sillä tavalla kuin paikallisesti puhutaan.”

Ilola korostaa, että Postin toiminta on laajemmassa muutoksessa muun muassa markkinatilanteen ja verkkokauppakehityksen vuoksi.

”Posti on kovassa muutoksessa. Meidän täytyy tulla myös mukaan keskusteluun ja silloin pitää löytää uudenlainen tapa viestiä. Se on meille sisäisesti tärkeä asia”, Ilola toteaa.

Posti on vastikään kertonut aloittavansa kahdet yt-neuvottelut ensi viikolla.

Tiistaina alkavat noin 130 työtehtävän vähentämiseen johtavat neuvottelut. Ne koskevat pääasiassa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa. Maanantaina yt-neuvottelut käynnistyvät Kokkolan Rahtipalveluissa, jossa irtisanomistarpeen arvioidaan olevan 13 työntekijää.

Elokuussa Posti kertoi, että sen tulos kärsi huhti–kesäkuussa, kun koronaviruksen vaikutus kiihdytti entisestään kirjemäärien jyrkkää laskua. Oikaistu liiketulos heikkeni 3,1 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 8,1 miljoonasta eurosta.

Liikevaihto laski aavistuksen 392 miljoonaan euroon.

Postin palveluksessa on yhteensä noin 22 000 henkilöä.