Pankkipalvelujen sähköistyminen kiihtyi: ”Koronakriisi on vahvistanut jo olemassa ollutta trendiä”

Finanssiala kertoo, että sähköisten pankkipalvelujen käyttö lisääntyi korona-aikana jopa kymmenillä prosenteilla.

Koronavirustilanne on kiihdyttänyt pankkiasiakkaiden siirtymistä konttoreista digivälineisiin ja käteisestä muihin mahdollisiin maksuvälineisiin, kertoo Finanssiala ry.

”Koronakriisi on vahvistanut jo olemassa ollutta trendiä. Siirtymä konttoreista sähköisiin välineisiin ja käteisestä kortteihin ja mobiilimaksamiseen on kiihtynyt”, johtava asiantuntija Kirsi Klepp Finanssialasta sanoo.

Konttoreissa asiointi on vähentynyt huomattavasti myös siksi, että pankit sulkivat konttoreitaan väliaikaisesti epidemian vuoksi ja asiakaspalveluaikoja oli rajoitettu. Myös muilla toimialoilla myymälöitä ja toimipisteitä on suljettu. Lisäksi ihmisiä on kehotettu pysyttelemään korona-aikaan kotona.

Finanssiala on kerännyt tietoja palvelujen käytöstä Danske Bankista, OP-ryhmästä ja Nordeasta. Danske Bankissa etätapaamisten osuus on lisääntynyt sijoituspuolella kolmanneksella ja laina-asioinnissa 23 prosenttia tänä vuonna. Nordean mukaan henkilöasiakkaiden verkkotapaamiset olivat kesällä lisääntyneet helmikuusta 70 prosenttia.

”Yleisesti voi sanoa, että korona-aikana on siirrytty enemmän verkkoon ja etämaksutapoihin sekä laitteissa liikuteltavampiin mobiilimalleihin”, Klepp sanoo.

OP-ryhmä on kertonut, että mobiilipankin kirjautumiset ovat lisääntyneet yksityisasiakkailla yli 35 prosenttia ja yrityspuolella 57 prosenttia viime vuodesta. OP:n mukaan konttoreissa asiointi on laskenut myös vanhimmissa ikäryhmissä aina 95-vuotiaisiin asti.

”Fyysistä läsnäoloa on rajoitettu ja asiakkaat ovat liikkuneet vähemmän. Luontevaa on ollut se, että ihmiset ottavat enemmän yhteyttä etänä.”

Kleppin mukaan ikääntyneille on ollut myös muita kuin sähköisiä palveluja tarjolla.

”Pankit ovat löytäneet ratkaisuja. On kehotettu käyttämään esimerkiksi maksukuoria”, Klepp sanoo.

Käteisellä on maksettu aikaisempaa vähemmän. Kaupat voivat kieltäytyä käteisen vastaanottamisesta, jos asia viestitään selkeästi ennen kassaa. Monet kaupat ovat kuitenkin päätyneet vain suosittelemaan muita maksuvälineitä.

”Käteisellä voi edelleen maksaa, mutta digitaalisten maksutapojen käyttö lisääntyy niiden vaivattomuuden vuoksi”, Klepp sanoo.

Konttorien ja automaattien lisäksi käteistä voi nostaa monista kaupoista tai R-kioskeista. Käteistä voi myös tilata osasta pankkeja postitse.

Finanssialan mukaan korona-aika on saanut monet ensi kertaa kokeilemaan mobiilimaksamista tai lisännyt mobiilimaksamisen käyttöä.

”Verkkokaupassa kävi samoin. Moni teki ensi kertaa tuttavuutta verkko-ostamisen kanssa ja osa lisäsi asiointiaan verkossa entisestään”, Klepp sanoo.

Lähimaksaminen on lisääntynyt pandemian aikana. Korttimaksuista jo lähes 70 prosenttia tehdään lähimaksulla. Ominaisuuden käyttö lisääntyi viime vuonnakin 45 prosenttia edellisvuodesta.

Digiasiointiin myös suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin.

Nordean selvityksen mukaan 62 prosenttia asiakkaista voisi ajatella hoitavansa pankkiasiat digitaalisesti. Viime vuonna tätä mieltä oli 54 prosenttia vastaajista.

Asiakkaista jo 40 prosenttia näkee, että etätapaaminen voi korvata fyysisen tapaamisen. Viime vuonna osuus oli 28 prosenttia.