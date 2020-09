”Pandemian keskellä ei ole mitään syytä olla riemuissaan mahdollisista luovan tuhon vaikutuksista”, sanoo Mika Maliranta.

Koronaviruspandemian takia monet yritykset ovat lomauttaneet ja irtisanoneet työntekijöitään. Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta uskoo pandemian vaikuttavan siihen, että työpaikat eivät uusiudu normaaliin tahtiin.

”Siitä on helppo olla samaa mieltä, että työpaikkojen tuhoa on luvassa. Yritykset ovat käyttäneet puskureitaan viimeisen puolen vuoden aikana ja tilanteen jatkuminen epävarmana voi realisoida suunnitelmia työpaikkojen vähentämisestä.”

Maliranta sanoo, että monet niistä yrityksistä, jotka nyt vähentävät työntekijöitä, eivät lisää niitä enää tulevaisuudessa.

”Markkinatalous on dynaamista, joka vuosi tuhoutuu 10–15 prosenttia työpaikoista.”

Malirannan mukaan 1990-luvun laman keskellä työpaikkoja tuhoutui jopa yli 15 prosenttia vuodessa.

”Yritysten tilanne riippuu nyt siitä, millä toimialalla yritys on. Mutta melkein joka toimialalta löytyy kyllä pahassakin taantumassa yrityksiä, jotka lisäävät henkilökuntaa.”

Kun heikon kannattavuuden yritykset kuihtuvat pois, keskusteluun tuodaan usein termi ”luova tuho”.

Käsitteen kehitti itävaltalainen taloustieteilijä Joseph Schumpeter. Schumpeter ajatteli, että vanhat yritykset, tuotteet ja ammatit häviävät uusien ja tuottavampien tieltä. Tätä talous tarvitsee uudistuakseen.

Malirannan mukaan taloustieteellisessä keskustelussa saatetaan puhua taantumista jopa positiiviseen sävyyn, koska ne aiheuttavat itsessäänkin luovaa tuhoa. Tätä käsitystä hän haluaa oikoa. Taantumissa ei ole mitään hyvää, Maliranta sanoo.

”Parempi olisi, jos näitä ei olisi, eivätkä taantumat ole luovalle tuholle eduksi. Mutta luova tuho lieventää taantumasta aiheutuvaa haittaa.”

Jos joka tapauksessa työpaikat vähenevät taantumassa, niin on hyvä, että ne vähenevät heikon kannattavuuden yrityksistä, Maliranta sanoo.

”Pandemian keskellä ei ole mitään syytä olla riemuissaan mahdollisista luovan tuhon vaikutuksista.”

Nykyinen taantuma ei ole tavallinen kysyntävetoinen taantuma. On kiinnostavaa, minkä muotoiseksi talous muodostuu pandemian jälkeen, Maliranta sanoo. ”Meillä on paljon sellaisia ­asioita, joita tehtiin ennen koronaa, mutta niitä ei tulla koskaan enää näkemään.”

”Kun talous kärsii šokin, seurauksena on, että tuotantorakenteiden pitää muuttua. Resurssien täytyy kohdentua uudelleen, ja työntekijöiden pitää siirtyä toimialojen ja uusien tehtävien välillä.”

Yhteensä 14 prosenttia yritysjohtajista uskoo, että yrityksen työntekijöiden määrä ei palaa enää koronaviruspandemiaa edeltävälle tasolle, kertoo konsulttiyhtiö Deloitten kysely. Deloitte toteutti kyselyn kesäkuussa ja siihen osallistui 140 yritysjohtajaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osaston ylijohtaja Ilona Lundström sanoo, että lähtökohtaisesti vuositasolla noin joka kymmenes työpaikka kuolee ja syntyy uutena joka tapauksessa.

”Tämä on nyrkkisääntö työ­elämän uusiutumisesta, joka on jatkuvaa. Noususuhdanteessa työpaikkoja syntyy kuitenkin suhteessa enemmän.”

Kiihdyttääkö koronavirus­pandemia tätä liikettä?

”Pandemia voi ehdottomasti kiihdyttää muutosta. Digitalisaatio kiihdyttää murrosta normaalia nopeampaan tahtiin.”

Lundström sanoo, että työpaikkojen katoamisen ja uusiutumisen suhteen emme ole minkään poikkeuksellisen, uuden ilmiön äärellä, vaan ilmiö on ollut olemassa jo pidempään.

Kuitenkin samaan aikaan kun työttömyys on lisääntynyt, monella toimialalla on työvoima­pulaa, Lundström sanoo.

”Oman osaamisen päivittäminen on tärkeää. Siitä kannattaa pitää itse huolta. Se on myös hyvän työnantajan merkki, että työntekijöitä koulutetaan.”

Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Henri Schildt kertoo, että suurin muutos yrityksissä syntyy digitaalisen teknologian hyödyntämisestä.

”Yritykset ovat huomanneet, että töitä voidaan tehdä tehokkaammin. Ylimääräinen oheistoiminta on poistunut ja vanhoista rutiineista on päästy eroon. Todennäköisesti tämä on positiivista kansantaloudelle”

Talouslehti Financial Times uutisoi elokuussa artikkelissaan ”Germany haunted by a spectre of zombie companies” (Zombi-yritykset vainoavat Saksaa), että Saksassa poliitikot haluavat syytää rahaa kannattamattomiin yrityksiin.

Zombi-yritykset ovat todellinen riski, Schildt sanoo. Zombi-yritys on tehnyt liiketoimintaa pitkään, mutta häilyy konkurssin partaalla. Suomen Pankin mukaan zombi-yritysten määrä ja osuus ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Pahimmillaan noin 10 prosenttia Suomen koko yrityskannan työvoimasta ja pääomasta on ollut näissä yrityksissä.

”Näitä yrityksiä tuetaan valtion varallisuudella ja ne tekevät kannattamatonta liiketoimintaa ja samalla sitovat resursseja. Mutta luova tuho toimii silloin kun ne, jotka joutuvat tuhon uhriksi, työllistyvät toisaalla. Kuolemankierteessä olevia yrityksiä on haastavaa siivota silloin, kun työpaikkoja ei ole muualla tarjolla.”