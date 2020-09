Teknologia

Mikäli yrityskauppa toteutuu, se olisi yksi tämän vuoden suurimmista kaupoista ja mahdollisesti kaikkien aikojen suurin puolijohdekauppa.

Japanilainen teknologiayhtiö Softbank on myymässä brittiläisen mikrosirutuottaja Arm Holdingsin teknologiayhtiö Nvidialle yli 40 miljardilla dollarilla (noin 34 miljardia euroa), kertoo yhdysvaltalainen talouslehti The Wall Street Journal.

Sopimus merkitsisi suurta voittoa Softbankille, joka osti Arm-yrityksen neljä vuotta sitten 32 miljardilla dollarilla.

Arm ja Nvidia ovat käyneet neuvotteluja useita viikkoja, ja kauppa voidaan sopia ensi viikon alussa, mikäli neuvotteluihin ei tule viime hetken käänteitä, kertovat The Wall Street Journalin lähteet. Armin liiketoiminnan kääntäminen kasvuun ei ole ollut Softbankille helppo projekti.

Arm suunnittelee mikroprosessoreita, jotka toimivat suurimmassa osassa maailman älypuhelimista. Yhdistämällä voimansa Nvidian kanssa yritys olisi yksi siruteollisuuden johtajista.

Nvidia on yhdysvaltalainen grafiikkateknologia-alan yhtiö, joka tunnetaan parhaiten näytönohjaimissa käytettävien grafiikkasuorittimien valmistajana.

Yrityksen tuotteilla on keskeinen rooli muun muassa videopelaamisessa ja pilvipalveluissa. Erityisesti näiden kysyntä on koronaviruspandemian keskellä kasvanut.

S&P 500 -indeksissä Nvidian osake on ollut yksi vuoden parhaiten menestyvistä.

Mikäli yrityskauppa toteutuu, se olisi yksi tämän vuoden suurimmista kaupoista ja mahdollisesti kaikkien aikojen suurin puolijohdekauppa. Armin asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Intel, Samsung ja Apple.

Vaikka pandemiasta johtuvat liiketoimintahäiriöt ovat vaikuttaneet maailmanlaajuiseen kauppaan myös teknologiasektorilla, puolijohdeteollisuuden yrityskaupoissa ei ole näkynyt hiljaisia hetkiä.

Puolijohdeteollisuus on teollisuuden ala, joka on käynnistynyt puolijohdekomponenttien kuten transistorien teollisen valmistuksen alkaessa 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Alan pioneeriyrityksiä on esimerkiksi teknologiayritys IBM.

Nyt mikrosirujen valmistajat laajentavat tuotevalikoimaansa kun koronaviruspandemia on kiihdyttänyt siirtymistä digitaalisen teknologian käyttöön ihmisten päivittäisessä elämässä. Teknologian kehittäjät ovat jo pitkään intoilleet esineiden internetin (IoT) mahdollisuuksista. Se saattaa tuoda alalle muitakin yrityskauppoja.

Toinen alan vuoden suurimmista kaupoista oli kun mikrosiruvalmistaja Analog Devices osti 22 miljardilla dollarilla Maxim Integrated products -yrityksen.

Softbank on viime aikoina järjestellyt omistuksiaan uudelleen.

Yritys on viimeisen puolen vuoden aikana muuttanut toimintaansa entistä enemmän sijoitusyhtiön kaltaiseksi, osin omistajaksi tulleiden ulkomaisten sijoittajien vaatimuksista.

Softbank on myös myynyt suuria osuuksia omistuksestaan kiinalaisesta teknologiayhtiö Alibabasta.

Financial times uutisoi syyskuun alussa, että Softbank oli ostanut viime kuukausina suurten teknologiayhtiöiden osakkeita ”miljardien dollarien arvosta”.

Vision Fund -sijoitusrahastonsa kautta Softbank on esimerkiksi Uber-taksisovelluksen suurin omistaja. Se on myös suursijoittaja kiinteistöyhtiössä Weworkissa.

Arm-kauppaa on yrityksen sisällä neuvotellut Softbankin toimitusjohtaja Masayoshi Son, Armin toimitusjohtaja Simon Segars, talousjohtaja Yoshimitsu Goto ja Vision Fundin toimitusjohtaja Rajeev Misra sekä Softbankin johdossa toimiva Akshay Naheta, kertoo The Wall Street Journal.