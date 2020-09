”Suomessa on kattavaa tietoa väestön rakenteesta. Täällä analysointi ei ole haastavaa, mutta heti jos mennään maahan, missä tiedot väestöstä eivät ole yhtä kattavia, tilanne vaikeutuu”, sanoo matematiikan apulaisprofessori.

Lukuisia suomalaisia pyydetään vuosittain osallistumaan erilaisiin kyselytutkimuksiin. Tutkimuskutsu voi tulla esimerkiksi sähköpostitse, ja aihe saattaa käsitellä jotain ajankohtaista yhteiskunnallista aihetta. Monet yritykset tekevät kyselytutkimuksia sekä sähköpostitse että puhelimitse.

Ovatko suomalaiset niissä tasapuolisesti edustettuina ja ketkä kyselyihin keskimäärin useimmiten vastaavat?

Helsingin Sanomat uutisoi 9. syyskuuta Helsingin yliopiston vetämän Bibu-hankkeen kyselystä. Noin 2 100 suomalaiselta kysyttiin internet­paneelissa elo–syyskuun vaihteessa, millaisia poliittisia ratkaisuja he kannattavat koronakevään ja -kesän jälkeen.

Kyselyn mukaan neljä kymmenestä suomalaisesta sanoo olevansa valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta koronakriisin aiheuttama lasku valtiontaloudelle saadaan hoidettua.

Aalto-yliopiston työelämäprofessori Pekka Mattila arvioi pian Facebookissa ja Talouselämän haastattelussa, että Taloustutkimuksen paneelikyselyt eivät edusta suomalaisia tasapuolisesti.

”Paneeli onnistuu nykyisin harvoin tavoittamaan koko kansan kirjoa. Se johtuu siitä, että paneelin voi rakentaa teknisesti oikein, mutta se, ketkä siihen oikeasti vastaavat ja millä keskittymisellä, ei välttämättä enää edustakaan koko demografiaa”, Mattila sanoo Talouselämässä.

Markkinatutkimusyritys Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela sanoo, että kaikkiin kyselyihin liittyy omat ongelmansa.

Erityisesti nuoria miehiä on ryhmänä vaikea saada tutkimuksiin, sanoo Sakari Nurmela.­

”Mikään kysely ei ole täydellinen. Elämme sellaisessa maailmassa, jossa on valittava tavalla tai toisella epätäydellisten vaihtoehtojen välillä. Kaikkiin tiedonkeruumenetelmiin liittyy omat ongelmansa. Erityisesti nuoret ja nuoret miehet on vaikeinta saada ryhmänä mukaan kyselyihin”, Nurmela sanoo.

Paneelitutkimus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kyselyn tekijä lähettää tuhannelle ihmiselle sähköpostin.

”Paneeleja on monenlaisia. On sellaisia, jotka ovat lähes pelkästään sähköpostilistoja. Toisaalta esimerkiksi meillä tehdään työtä sen eteen, että poiminnat, joita tehdään eri kyselyitä varten, olisivat mahdollisimman tasapainoisia.”

Nurmelan mukaan helpointa on saada ihmisiä osallistumaan kyselyyn, joka on muotoiltu tiiviisti ja joka käsittelee jotain ajankohtaista aihetta. Kun puhutaan edustavuuksista, kannattaa miettiä kokonaisuutta, Nurmela sanoo.

”Mitä paremmin kerätty otos edustaa joukkoa laajasti rakenteellisilta ominaisuuksiltaan, kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikka, sitä paremmat mahdollisuudet on siihen, että haastatellun joukon mielipiteet kuvastavat koko Suomea.”

Yleisesti ottaen tässä onnistutaan Suomessa hyvin, Nurmela sanoo.

Aalto-yliopiston matematiikan apulaisprofessori Pauliina Ilmonen sanoo, että kaikki riippuu siitä, miten kyselyitä analysoidaan. On selvää, että kaikki eivät vastaa kyselyihin, Ilmonen sanoo.

”Jos analyysit toteutetaan niin, että väestön demografia otetaan huomioon ja lopullisessa analyysissä eri ryhmät painottuvat juuri sen mukaan, mikä heidän osuutensa on väestössä, niin aika hyvin sieltä saadaan vastauksia. Erityisesti kun otos on riittävän suuri.”

Pauliina Ilmosen mukaan hyväosaisia on helpompaa saada mukaan tutkimuksiin.­

Ilmonen sanoo, että lähtökohtaisesti kyselyiden ongelma on perinteinen – on vaikeaa saada tarpeeksi moni vastaamaan.

”Oman kokemukseni mukaan hyväosaisia on helpompaa saada mukaan”, Ilmonen sanoo.

Ilmonen kehuu Suomen tilastoja.

”Suomessa on kattavaa tietoa väestön rakenteesta. Täällä analysointi ei ole haastavaa, mutta heti jos mennään maahan, missä tiedot väestöstä eivät ole yhtä kattavia, tilanne vaikeutuu.”

Kyselyn laatijan ongelmaksi voi muodostua se, että hän tuntee aiheen liian läheisesti. Silloin tulee helposti käytettyä esimerkiksi alalle tyypillistä kieltä ja termistöä, mitä kaikki vastaajat eivät välttämättä ymmärrä, Ilmonen kertoo.

”Myös kyselyiden testaaminen on tärkeää.”

Helsingin yliopiston tilastotieteen yliopistonlehtori Jyrki Möttönen sanoo, että varsinkin verkon kautta toteutetut paneelitutkimukset vinoutuvat helposti, jos kyselyyn vastaajien joukkoa ei ole valittu huolellisesti.

”Se, miten henkilöt valitaan internetkyselyyn ja ketkä lopulta vastaavat, vaikuttaa. Koko väestöä on lähtökohtaisesti vaikea edustaa. Jos vastaajien joukkoa ei millään tavalla kontrolloida, niin kyselyn tulokset kertovat lähinnä siitä joukosta, joka kyselyyn on vastannut. Yleistäminen on ongelmallista.”

Hyvä kysely koostuu Möttösen mukaan kysymyksistä, jotka eivät johdattele vastaajaa.

”Kysymykset eivät saa olla liian johdattelevia ja päämäärähakuisia. Vaihtoehdot kuten ’en tiedä’ ja ’en osaa sanoa’ pitää olla mukana, sillä jokaisen pitää pystyä vastaamaan kysymykseen. Tilastotieteessä ongelmallisinta on se, että jos puuttuvia tietoja on paljon, niin miten näihin reagoidaan. Analysointia puuttuvat tiedot vaikeuttavat huomattavasti.”