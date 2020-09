Medialähteiden mukaan Oraclesta on tulossa Tiktokin kumppani Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Microsoft ei osta kiinalaisen videosovelluksen Tiktokin Yhdysvaltojen-toimintoja, kertoi Microsoft sunnuntaina uutistoimisto AFP:n mukaan. Tiktokin kiinalainen omistajayhtiö Bytedance oli hylännyt Microsoftin ostotarjouksen. Ostajaehdokkaaksi jää enää yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Oracle.

Tiktok on ollut keskellä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiä kiistoja siitä asti, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump määräsi aikarajan, jonka jälkeen yhdysvaltalaisyhtöiltä kielletään liiketoiminta Bytedancen kanssa.

Määräys tarkoitti käytännössä, että Tiktokin Yhdysvaltojen-toiminnot pitää myydä jollekin yhdysvaltalaiselle yhtiölle, tai muuten Tiktokin on lopetettava toimintansa Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on ollut huolissaan siitä, että Tiktok-sovellus saattaa välittää käyttäjistään tietoa Kiinaan.

”Bytedance tiedotti meille tänään, että he eivät myy Tiktokin Yhdysvaltojen-toimintoja Microsoftille”, kertoi Microsoft lausunnossaan.

The New York Times- ja The Wall Street Journal -sanomalehtien sekä uutistoimisto Reutersin mukaan Oracle on voittanut tarjouskilpailun Tiktokista. Asiaa ei ole virallisesti julkistettu, vaan lehdet ja uutistoimisto siteerasivat asiasta tietäviä lähteitä.

Lähteiden mukaan on ehdotettu sopimusta, jossa Oraclesta tulisi Bytedancen teknologiakumppani ja se alkaisi hallinnoida Tiktokin yhdysvaltalaiskäyttäjien tietoja, kertoo Reuters. Sen lähteiden mukaan Oracle neuvottelee myös osakkuudesta Tiktokin Yhdysvaltojen-toiminnoissa.

Sitä ei toistaiseksi tiedetä, kelpaako ehdotettu sopimus Trumpille.

Kiinan hallinto on suhtautunut nihkeästi Tiktokin toiminta-algoritmin myymiseen yhdysvaltalaisille. Reuters on aiemmin kertonut, että Kiinaa johtava kommunistinen puolue antaa mieluummin sulkea Tiktokin Yhdysvalloissa kuin suostuu sen pakkomyyntiin.