Inflaation hidastumisen taustalla oli muun muassa vihannesten hintojen lasku.

Kuluttajahintojen vuosimuutos hidastui elokuussa ja oli 0,2 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuussa inflaatio oli 0,6 prosenttia. Inflaation hidastumisen taustalla oli muun muassa vihannesten hintojen lasku.

Elokuussa kuluttajahintoja nosti eniten tupakan, korvattavien reseptilääkkeiden, rahapelien ja matkaviestintäpalveluiden kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua puolestaan hillitsi eniten hotellihuoneiden, polttonesteiden ja ulkomaan lentojen halpeneminen sekä asuntolainojen keskikoron lasku.

Heinäkuulta elokuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,0 prosenttia.

Ydininflaatio, eli inflaatio ilman ruokaa ja energiaa, oli elokuussa 0,5 prosenttia. Ruoan inflaatio oli elokuussa 0,9 prosenttia ja energian inflaatio -4,1 prosenttia.

Euroalueella inflaatiovauhti on ollut maaliskuusta lähtien alle prosentin. Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaatiovauhdin pitäisi olla hieman alle kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Heinäkuussa se oli 0,4 prosenttia.

Lue lisää: Vaarallisen deflaation riski euroalueella kasvaa taas: inflaatio hidastui elokuussa –0,2 prosenttiin

Koronaviruskriisin takia taloudessa on lisääntynyt vakavia huolia myös hintojen laskusta eli negatiivisesta inflaatiosta. Euroopan unionin tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan inflaatiovauhti oli elokuussa –0,2 prosenttia. Merkittävä syy ”negatiiviseen inflaatioon” oli energian halpeneminen. Negatiivinen inflaatio on merkki siitä, että taloudessa on häiriöitä.

Edellisen kerran euroalueella on ollut ”negatiivinen inflaatio” toukokuussa 2016. Sen jälkeen yksi merkittävä syy inflaation kiihtymisen oli todennäköisesti Euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys, joka myös voimisti talouskasvua. Syksyllä 2018 inflaatio kiihtyi kahteen prosenttiin.