Sen sijaan ennuste ensi vuoden talouskasvusta synkentyi hieman. Hallituksen toivomiin työllisyyslukuihin ei päästä ilman ”hyvin merkittäviä” toimia, tutkimuslaitos esittää.

Suomen kokonaistuotanto pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia, mutta kääntyy ensi vuonna 3,2 prosentin kasvuun. Näin arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla maanantaina ilmestyneessä suhdanne-ennusteessaan.

Kuluvan vuoden osalta ennuste on aiempaa optimistisempi. Vielä toukokuussa laitos arvioi, että bruttokansantuote supistuisi tänä vuonna kahdeksan prosenttia ja kasvaisi ensi vuonna neljä prosenttia.

Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus toteaa tiedotteessa, että Suomessa koronaepidemia on pysynyt kurissa paremmin ja kansainvälinen kysyntä on keväällä elpymässä nopeammin kuin aiemmin oli odotettu.

”Juhlan aiheita on kuitenkin niukasti, sillä Suomen jälkisyklinen talous on kohtaamassa vaikean syksyn ja talven. Teollisuudella on edessään sopeutuminen heikentyneeseen kansainväliseen taloustilanteeseen”, Lehmus kommentoi.

Vuodelle 2022 laitos ennustaa 1,9 prosentin kasvua. Riskejä liittyy ennen kaikkea koronavirus­pandemian mahdolliseen kiihtymiseen Euroopassa.

Myös Danske Bank ennakoi viime viikolla, että bkt pienenee tänä vuonna 4,5 prosenttia. Ensi vuodelle se ennustaa vain 2,5 prosentin talouskasvua.

Nordea ja Kuntarahoitus ovat puolestaan arvioineet viiden prosentin pudotusta. Kaikkien mukaan Suomen talouskehitys olisi tänä vuonna parempi kuin aiemmin on ennakoitu.

Suomi on kuitenkin selviämässä pandemiasta kuivemmin jaloin kuin muu euroalue. Etlan ennusteen mukaan euroalueen bkt supistuisi tänä vuonna 7,6 prosenttia ja koko maailman kokonaistuotanto 4,4 prosenttia. Jälkimmäinen olisi kovin pudotus maailmantaloudessa 75 vuoteen.

Suomen työllisyysaste laskee tänä vuonna keskimäärin 71,2 prosenttiin ja paranee vuoteen 2023 mennessä puolellatoista prosenttiyksiköllä, ennusteessa esitetään.

”Marinin hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoite on siis jäämässä näillä näkymin toteutumatta, ellei tehdä uusia, hyvin merkittäviä työllisyystoimia”, toimitusjohtaja Aki Kangasharju kommentoi tiedotteessa.