Asiantuntijat eivät yllättyneet Nesteen yt-uutisista ja jalostamon mahdollisesta sulkemisesta: Perinteisten öljytuotteiden jalostuksen kannattavuus on heikkoa

Öljytuotteiden kysyntä on laskenut pitkään, ja koronavirus nopeuttaa Nesteen yt-neuvottelujen kaltaisia päätöksiä. ”Varmasti näitä tulee lisää”, sanoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö.

Energiayhtiö Neste ilmoitti maanantaina aloittavansa yt-neuvottelut öljytuotteet-liiketoimintayksikössään ja sen tukitoiminnoissa Suomessa. Yhtiö harkitsee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin. Toteutuessaan suunnitelmat tarkoittavat enintään 470 työpaikan vähenemistä sisältäen mahdolliset ulkoistukset.

HS:n haastattelemille asiantuntijoille ilmoitus ei tullut yllätyksenä.

”Yhtiö on jo pitkään puhunut one refinery -konseptista, eli yhden jalostamon konseptista. Vaikka nämä ovat aina yllättäviä ja odottamattomia, mutta siihen suhteutettuna tämä ei ole maailman suurin yllätys”, sanoi OP Ryhmän Nestettä seuraava analyytikko Henri Parkkinen HS:lle.

Parkkinen arvioi, että taustalla on yleinen näkemys jalostettujen polttoaineiden markkinoiden kehityksestä: Perinteisten öljytuotteiden jalostuksen kannattavuus on ollut viime aikoina suhteellisen heikkoa. Samalla siihen kohdistuu merkittäviä investointitarpeita jo yksin ylläpidon osalta. Lisäksi liikakapasiteettia on maailmanlaajuisesti edelleen paljon, Parkkinen luettelee. Keskittämisillä haetaan tuotantoon tehokkuutta.

”Kyllähän sen näkee kannattavuudesta. Jos katsoo eurooppalaisten öljynjalostajien kannattavuutta nimenomaan tuossa perinteisellä puolella, niin kyllä se huonoa on ollut”, hän sanoo.

Nesteen oma öljytuotetoiminta teki kuluvan vuoden toisella neljänneksellä tappiota koronaviruksen ravistellessa markkinoita.

”Normaaleissa olosuhteissa se on kannattavaa, ja Neste on yksi Euroopan kannattavimmista öljynjalostajista tässä perinteisellä puolella”, Parkkinen summaa.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) ennustepäällikkö Markku Lehmus sanoo, että uutinen heijastaa teollisuuden sopeutumista kansainvälisesti heikentyneeseen kysyntätilanteeseen, jota koronakriisi on vauhdittanut.

”Vähän viiveellä nämä vaikutukset tulevat myös Suomen teollisuuteen, ja isoja ratkaisuja tehdään hetken harkinnan jälkeen. Yhtä lailla kuin metsäteollisuuden kohdalla, niin tässä punnitaan tilannetta uuden informaation valossa. Tilanne näyttää nyt siltä, että kysyntänäkymät ovat kovin paljon synkemmät kuin mitä ajateltiin alkuvuodesta”, Lehmus sanoo.

Hän rinnastaa Nesteen ilmoituksen metsäteollisuudesta viime aikoina kuuluneisiin vastaaviin uutisiin. Metsäyhtiö UPM:n kertoi hiljattain sulkevansa Kaipolan paperitehtaan Jämsässä.

”Öljytuotteiden menekki on koko ajan laskemaan päin, ja tähän tilanteeseen sopeudutaan. Ehkä tämä koronavirus saattaa hiukan aikaistaa tällaisia päätöksiä. Sillä tavalla tilanne rinnastuu metsäteollisuuden tilanteeseen.”

Lehmus uskoo, että vastaavia uutisia kuullaan vielä lisää lähiaikoina.

”Sopeutumistoimia tehdään sekä väliaikaisen kysyntätilanteen heikkenemisen vuoksi että pidempää aikaväliä silmällä pitäen, kun nähdään talouden isommat muutokset. Nestettäkin koskevassa uutisessa on kyse molemmista”, Lehmus sanoo.

”Varmasti näitä tulee lisää. Ensimmäisenä tai ehkä isoimpina muutoksia nähdään rakennemuutostoimialoilla. Öljyteollisuus ei aiemmin kuulunut niihin, mutta nytpä ehkä sekin kuuluu.”