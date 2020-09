Suomen talouden elpyminen koronaiskusta on hidastunut syksyllä, eikä aiemmalle talouden kasvu-uralle ole toivoa päästä ennen rokotteen käyttöönottoa, arvioi PTT tuoreessa talousennusteessaan.

Suomen talouden elpyminen koronaiskusta on hidastunut syksyllä, eikä aiemmalle talouden kasvu-uralle ole toivoa päästä ennen rokotteen käyttöönottoa. Näin arvioi Pellervon taloustutkimus PTT tuoreessa kansantalouden ennusteessaan.

PTT ennakoi, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna neljä prosenttia. Näkymä on hiukan positiivisempi kuin edellisessä, maaliskuussa annetussa ennusteessa. Tuolloin PTT piti todennäköisimpänä skenaariota, jossa talous supistuisi kuusi prosenttia. Se piti silti mahdollisena myös nopeaa toipumista, jolloin talous supistuisi kolme prosenttia.

Tuoreen ennusteen mukaan mittava kansainvälinen elvytys ja kotitalouksien säästöjen purkautuminen vauhdittavat talouden toipumista ensi vuonna, ja Suomen talous kasvaa vuonna 2021 kolme prosenttia.

Ennusteeseen sisältyy kuitenkin suurta epävarmuutta, ja kasvuun pääsy edellyttää, että tautitilanne pysyy kurissa. PTT esittelee perusskenaarionsa lisäksi myös kaksi muuta skenaariota, joista optimistisessa talous supistuisi tänä vuonna vain ja kolme prosenttia ja pessimistisessä viisi prosenttia.

Työllisyyden osalta PTT ennustaa, että syksyllä nähdään edelleen irtisanomisuutisia.

Esimerkiksi energiayhtiö Neste kertoi maanantaina aloittavansa lähes 500 työpaikkaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut.

Monet yritykset ovat koronakevään jäljiltä taloudellisesti tiukoilla. Tästä johtuen pienetkin muutokset kysynnässä saattavat johtaa lomautuksiin, irtisanomisiin ja jopa konkursseihin.

Talouden toipumisen ansiosta työllisyystilanne ei kuitenkaan enää loppuvuonna heikkene oleellisesti, PTT arvioi. Työllisyys heikkenee tänä vuonna arviolta 1,6 prosenttia eli noin 40 000 henkilöä.

Ensi vuonna työllisten määrä kasvaa hieman, kun talouden odotetaan kohentuvan edelleen. Työttömyysaste on sekä tänä että ensi vuonna keskimäärin noin kahdeksan prosenttia.

Kevään romahduksen jälkeen talous on Suomessa toipunut jonkin verran tautitilanteen rauhoittuessa ja kun kulutus on palannut kohti normaalimpaa. PTT:n mukaan monien palveluiden kulutus on kuitenkin edelleen selvästi vaisua, ja palautuminen näyttäisi hidastuneen ja jopa pysähtyneen samalla, kun tautitilanne on pahentunut uudelleen.

Viennin toipuminen kestää niin ikään, sillä Suomen viennin rakenne painottuu investointitavaroihin, ja investoinnit ovat vielä syksyllä jäissä. Mittava kansainvälinen elvytys antaa kuitenkin vauhtia investoinneille ensi vuonna.

Suomen vienti supistuu PTT:n arvion mukaan tänä vuonna noin yhdeksän prosenttia ja kasvaa ensi vuonna noin kahdeksan.

Ensi vuonna ja loppuvuodesta elvytystoimet antavat vauhtia kasvulle. PTT laskee, että valtioiden menonlisäysten määrä koronakriisin hoitoon on massiivinen: Suoria uusia tukia EU:ssa on noin kuusi prosenttia ja Yhdysvalloissa yhdeksän prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

PTT arvioi ennusteessaan myös Suomen kilpailukyvyn haasteita, joista on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti julkisuudessa.

Se laskee, että yksikkötyökustannukset, eli palkansaajakustannukset tuotettua tuotantoa kohden, ovat kasvaneet Suomessa koronakriisin aikana selvästi vähemmän kuin kauppakumppanimaissa. Suomen hintakilpailukyky on siis edelleen parantunut tämän vuoden aikana.

Tämä ei kuitenkaan PTT:n mukaan tarkoita, ettei hintakilpailukyvystä olisi syytä kantaa huolta. Suurimpia uhkia sen kannalta ovat sen mukaan muiden maiden palkkajousto koronakriisin jälkeen ja euron vahvistuminen.

Suomessa tilanne on ensi vuonna hintakilpailukyvyn kannalta tätä vuotta hankalampi, koska sovitut palkankorotukset ovat tämänvuotisia suurempia, noin kaksi prosenttia, ja monissa maissa palkat saattavat joustaa alaspäin heikon tilanteen takia.

Kokonaisuutena, myös esimerkiksi valuuttakurssit huomioiden, Suomen hintakilpailukyky ei kuitenkaan ole PTT:n mukaan todennäköisesti merkittävästi muuttumassa. Hereillä toki täytyy tulevien palkkaratkaisujen kanssa olla, se kirjoittaa ennusteessaan.