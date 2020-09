EKP on lykännyt kaikkien pankkien osingonmaksua jo kaksi kertaa, vaikka esimerkiksi Suomen suuret pankit ovat hyvin vakavaraisia. Fivan johtajan Anneli Tuomisen mielestä osinkoja voisi tarkastella pankkikohtaisesti jo nyt.

Nordean osakkeenomistajat ja esimerkiksi osuuspankkien tuotto-osuuksiin sijoittaneet ovat tänä vuonna saaneet nuolla näppejään, kun pankkeja valvova Euroopan keskuspankki (EKP) on jo kahteen kertaan suositellut pankkeja lykkäämään voitonjakoa.

Valvojan suositus on käytännössä määräys, ja niinpä kaikki pankit ovat ilmoittaneet lykkäävänsä viime vuoden tuloksesta maksettavien osinkojen tai tuotto-osuuksien korkojen maksamista ensi vuoden puolelle.

Pankkien johdossa ja omistajissa lykkäys on herättänyt närää, koska suomalaiset suuret pankit ovat erittäin vakavaraisia. Ne ovat varautuneet hyvin tuleviin luottotappioihin tekemällä etupainotteisesti isoja luottotappiovarauksia, ja toteutuneet luottotappiot ovat yhä erittäin pieniä verrattuna muun Euroopan keskiarvoihin. Silti lykkäyspäätös on tehty kategorisesti kaikkia pankkeja koskevaksi.

Nyt pankeissa pelätään, että osinkoja lykätään tästä huolimatta yhä edelleen, koska kriisi näyttää jylläävän Euroopassa pitkään. Monien erityisesti Etelä-Euroopan kansantalouksien ja pankkien tilanne on huomattavasti pohjolaa heikompi. Onko pelko uudesta lykkäyksestä aiheellinen?

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen sanoo HS:lle, että hän aikonee ajaa EKP:n pankkivalvonnan tulevissa kokouksissa linjaa, jonka mukaan osingoista voitaisiin päättää pankkikohtaisesti. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että isot suomalaiset pankit voisivat voitonjakonsa maksaa.

”Tulen varmaankin kannattamaan sitä, että osingoista voitaisiin päättää tapauskohtaisesti. Jos pankki on vahvasti pääomitettu niin se voisi maksaa osinkoja, kunhan sillä on tarpeeksi hyvä kuva omista luottoriskeistä”, Tuominen sanoo.

Siitä ei ole takeita, että Tuomisen kanta toteutuu. ”Minulla on ollut osingoista sama näkemys jo maaliskuusta alkaen, mutta se on vain yksi muiden joukossa.”

Hänen mukaansa asiasta on valvojien kesken kahdenlaista ajattelua. Osa jakaa pankkien huolen siitä, että jos omistajat eivät saa tuottoa, sijoittajat pian hylkäävät pankit kokonaan. Se taas vahingoittaisi niiden jälleenrahoitusta ja vähentää osakesijoittajien kiinnostusta.

”Toiset ovat sitä mieltä, että tämä kriisi on niin poikkeuksellinen, että pankkisektori pitää pitää niin vahvana kuin mahdollista, maksoi mitä maksoi. Molemmilla ajattelutavoilla on puolensa. Se on minustakin päivän selvää, että heikkojen pankkien ei missään nimessä pidä maksaa osinkoja tässä tilanteessa”, Tuominen sanoo.

Suomen ja muun euroalueen pankeilla on sellainen merkittävä ero, että muissa euromaissa pankit voivat myöntää joukkolyhennysvapaita eli velkamoratorioita.

Siinä missä Suomessa jokainen lainanottaja hakee lyhennysvapaata itse, ja pankki ainakin teoriassa harkitsee sitä tapauskohtaisesti, niin muissa euroalueen maissa lyhennysvapaita on myönnetty automaattisesti suurille joukoille yrityksiä ja henkilöasiakkaita.

Tästä seuraa, että muun euroalueen pankeissa asiakkaiden taloustilanteen rajukin heikkeneminen saattaa pysyä tehokkaasti piilossa. Niinpä niiden luottosalkun todellisten riskien arviointi voi tällä hetkellä olla vaikeaa.

Suomessa pankit ovat ainakin yritysasiakkaiden kohdalla yleensä arvioineet niiden maksukykyä ennen kuin lyhennysvapaata on myönnetty. Jos yrityksen tilanne heikkenee, luotosta pitää kirjata tappiovaraus, vaikka lyhennysvapaa yhä juoksisi.

”Näin pitäisi toimia myös moratorioiden kohdalla, mutta on eri asia miten hyvin se toteutuu”, Tuominen sanoo.

Finanssivalvonnan mukaan Suomessakin lyhennysvapaat saattavat piilottaa ongelmia, jotka tulevat esiin kun vapaat juoksevat loppuun viimeistään ensi vuoden keväällä. Lyhennysvapaita myönnettiin kevään aikana yhteensä 35 miljardin euron arvosta. Niitä on kymmenellä prosentilla asuntolainan ottajista ja kuudessa prosentissa yrityslainoista.

”Pankkien pitäisi harkita, missä tilanteissa lyhennysvapaiden pidentäminen olisi edelleen järkevää”, Tuominen sanoo.

Kun moratoriot muualla Euroopassa loppuvat ja yritysten maksuvaikeudet muuttuvat toteutuneiksi luottotappioiksi, voi hyvin olla että jo valmiiksi heikoissa kantimissa olleita pankkeja uhkaa kaatua.

Finanssikriisin jälkeen hyväksyttyjen sääntöjen mukaan pankkeja ei pitäisi enää valtioiden rahoilla pelastaa. Tähänkin on kuitenkin tehty Tuomisen mukaan koronapandemian osalta poikkeussääntö.

”Yleensä, jos valtio pääomittaisi ennaltaehkäisevästi jotain pankkia, se olisi edellyttänyt heikomman etuoikeusjärjestyksen velkojen nollaamista. Nyt tätä nollaamista ei tarvitse tehdä.”

Tuomisen mielestä poikkeusta voi pitää perusteltuna, koska kriisi on iskenyt esimerkiksi matkailusektoriin tavalla, mihin mikään pankki ei ole voinut varautua.

”Elinvoimainen pankki, joka joutuu vaikeuksiin tällaisessa tilanteessa, on järkevää auttaa kriisin yli.”

Nordean ex-konsernijohtaja Casper von Koskull kritisoi syyskuun alussa julkaistussa haastattelussa EKP:n pankkivalvontaa epätasapuolisuudesta, joka ilmenee muutenkin kuin osinkokohtelussa. Von Koskullin mukaan vahvoilta pankeilta odotetaan käytännössä korkeampaa vakavaraisuutta suhteessa riskeihin kuin heikoilta.

Tuomisen mielestä kritiikille ei ole perusteita, vaan valvonnassa pyritään kaikin keinoin tasapuolisuuteen

”Olemme siinä suhteessa aivan eri maailmassa kuin ennen vuotta 2014, jolloin yhteinen pankkivalvonta perustettiin. Esimerkiksi kaikkien pankkien lisäpääomavaatimukset käydään läpi samassa kokouksessa. Osaava henkilökunta on ne huolellisesti valmistellut ja tiimeissä on monia eri kansallisuuksia. Jos joku pankki olisi päässyt helpommalla niin kyllä se heti kävisi ilmi”, Tuominen sanoo.

Sama koskee hänen mukaansa myös esimerkiksi pankkien luottosalkkujen tai sisäisten riskinlaskentamallien tarkastuksia. Ne on käyty Tuomisen mukaan erittäin tarkasti läpi kaikissa pankeissa ja kaikista pankeista myös löytyi niiden osalta huomautettavaa.

”Entisessä maailmassa näillä malleilla on ehkä saatettu manipuloida vakavaraisuuslukuja. Nyt kaikki ovat siinä samalla viivalla. Fakta on, että EKP on tiukempi kuin yksikään kansallinen valvoja on aikaisemmin ollut. Siinä ei ole minusta ongelmaa, kunhan kohtelu on kaikille sama.”

Sen Tuominen myöntää, että Nordean siirtyminen EKP:n valvontaan kaksi vuotta sitten oli pankille raskaampi prosessi kuin niillä pankeilla, jotka tulivat mukaan 2014. Nordeaa käytiin läpi uuden IFRS9-kirjanpitosäännöstön mukaan.

”Se tarkoitti, että pankkia käytiin läpi tarkemmin, mutta sääntelyn muuttumisesta johtuville muutoksille ei valvojakaan mahda mitään.”